O Ζακ Μπράουν μετά την επιστροφή της McLaren Racing στην κορυφή της Formula 1 έχει ξεκινήσει τις εργασίες για τον επόμενο μεγάλο του στόχο.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα πολιτικά μέτωπα της σύγχρονης Formula 1 έριξε και πάλι στο τραπέζι ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν. Ο Αμερικανός απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, καλώντας την ομοσπονδία να απαγορεύσει κάθε μορφή συνιδιοκτησίας ομάδας στο σπορ.

Πρόκειται για έναν «πόλεμο» που έχει ξεκινήσει ο ισχυρός άνδρας της McLaren εδώ και πάνω από ένα χρόνο, θέλοντας να βάλει «τέλος» στις συνεργασίες μεταξύ ομάδων.

Η McLaren βλέπει πρόβλημα ακεραιότητας στο grid

Ο Ζακ Μπράουν εδώ και χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο έντονους επικριτές της πολυϊδιοκτησίας στη Formula 1. Η βασική του θέση είναι πως η ύπαρξη ομάδων με κοινή ιδιοκτησία ή ισχυρούς στρατηγικούς δεσμούς μπορεί να δημιουργήσει αγωνιστικά, τεχνικά αλλά και οικονομικά πλεονεκτήματα που αλλοιώνουν την ισορροπία του πρωταθλήματος.

Σε νέα επιστολή του προς τη FIA, ο Αμερικανός αναφέρεται σε αρκετά παραδείγματα που, κατά την άποψή του, δείχνουν γιατί το μοντέλο αυτό πρέπει να σταματήσει.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αφορά το Grand Prix Σιγκαπούρης του 2024, όταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στον τελευταίο γύρο του αγώνα, στερώντας έναν κρίσιμο βαθμό από τον Λάντο Νόρις στη μάχη τίτλου απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν. Παρότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη παραδοχή στρατηγικής παρέμβασης, το περιστατικό είχε προκαλέσει ήδη τότε πολλές συζητήσεις μέσα στο paddock.

Η ενδεχόμενη πώληση της Alpine

O Μπράουν δεν μένει μόνο στην περίπτωση της Red Bull Racing με τη Racing Bulls. Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν της Mercedes να αγοράζει το 24% της Alpine F1, κάτι το οποίο θα άλλαζε τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αυτή η εξέλιξη πηγαίνει κόντρα στο όραμα του Μπράουν για τη Formula 1, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τα συμφέροντα της McLaren Racing. Παράλληλα, συμμαχίες μεταξύ ομάδων θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη μορφή του σπορ.

Ο CEO της McLaren θεωρεί πως η σύγχρονη Formula 1 είναι πλέον αρκετά ισχυρή οικονομικά ώστε να μη χρειάζεται αυτό το μοντέλο.

«Πρέπει να εξαλείψουμε περαιτέρω συμμαχίες, είτε μέσω ιδιοκτησίας, είτε μέσω στρατηγικής συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ελέγχου και επιρροής. Πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά η αποδόμηση αυτών των σχέσεων ώστε να προστατευθεί η ακεραιότητα του αθλήματος στο μέλλον».

Η FIA δεν φαίνεται απόλυτα αρνητική

Το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πως ούτε ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ εμφανίστηκε απόλυτα αντίθετος στις ανησυχίες του Μπράουν. Ο πρόεδρος της FIA παραδέχθηκε πως προσωπικά δεν θεωρεί ιδανική τη συνύπαρξη δύο ομάδων υπό κοινό έλεγχο.

«Πιστεύω πως η ιδιοκτησία δύο ομάδων δεν είναι ο σωστός δρόμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

