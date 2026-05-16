Την πρώτη του εμπειρία από το σιρκουί πόλης της Μαδρίτης πήρε ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος έμεινε εντυπωσιασμένος από τα χαρακτηριστικά του.

Το Madring θα είναι από το 2026 το «σπίτι» του Grand Prix Ισπανίας για τη Formula 1. H πίστα της Μαδρίτης διαδέχεται αυτή της Βαρκελώνης, με τον αγώνα να διεξάγεται Σεπτέμβριο αντί για Μάιο όπως τις προηγούμενες σεζόν.

Μεταξύ των αγώνων σε Μαϊάμι και Καναδά, ο οδηγός της Williams, Κάρλος Σάινθ, βρέθηκε στο νέο Madring και οδήγησε στην πίστα, η οποία έχει στρωθεί με άσφαλτο.

Ο Σάινθ έμεινε εντυπωσιασμένος

Μιλώντας για την εμπειρία του οδηγώντας την πίστα μέσα σε ένα αυτοκίνητο δρόμου, ο Κάρλος Σάινθ ανέφερε: «Είναι πολύ πιο γρήγορη πίστα απ’ όσο φαίνεται. Από τη στροφή 9 και μετά η πίστα ζωντανεύει πραγματικά. Εκεί υπάρχουν πολύ γρήγορες στροφές όπου θα απολαύσουμε τα μονοθέσια της Formula 1 στο απόλυτο όριό τους».

Ο οδηγός της Williams εντόπισε ήδη αρκετά σημεία που πιθανότατα θα εξελιχθούν σε βασικές ζώνες μάχης και προσπεράσματος. Η πρώτη είναι το σικέιν στροφών 1-2, που θεωρείται ήδη από τον ίδιο μία καθαρή ευκαιρία προσπεράσματος. Βέβαια, εξήγησε πως η πραγματική μάχη θα αφορά τη διαχείριση ενέργειας πριν από την επόμενη μεγάλη ευθεία.

«Η χρήση της μπαταρίας θα είναι πολύ στρατηγική εδώ», παραδέχθηκε.

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του Madring είναι χωρίς αμφιβολία η περίφημη στροφή 12, η τραπεζοειδής καμπή με κλίση 24% που έχει ονομαστεί “La Monumental”. Η συγκεκριμένη στροφή θυμίζει μισό οβάλ και αναμένεται να αποτελέσει το εμβληματικό σημείο της νέας ισπανικής πίστας.

«Νόμιζα πως θα ήταν απλώς μία κεκλειμένη στροφή. Αλλά ξαφνικά δεν είναι μόνο με κλίση, είναι και τυφλή. Δημιουργεί ένα πραγματικά ιδιαίτερο κοκτέιλ. Θα μπαίνουμε τέρμα γκάζι, ίσως να αφήνουμε στιγμιαία το γκάζι στη μέση για να “πιάσει” το εμπρός μέρος».

"You guys are going to love it!" 😍



Carlos Sainz reacts to the first ever laps of the Madring 🏁#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/BWAME6a56M — Formula 1 (@F1) May 16, 2026

Ένας γύρος στο Madring

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Κάρλος Σάινθ να κάνει ένα γύρο στο νέο Madring.

The first full lap of Madring! 🤩



Carlos Sainz takes the honour of driving the first laps of the new track in Spain! 🇪🇸#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/fDnlKW2b8T — Formula 1 (@F1) May 16, 2026

