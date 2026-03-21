BMW M3 Touring 24H: Από πρωταπριλιάτικη φάρσα στην «Πράσινη Κόλαση»

Η BMW M Motorsport άκουσε τους φαν της και μετατρέπει ένα αστείο του 2025 στην απόλυτη αγωνιστική απάντηση για το Nürburgring.

«You dreamed it. We built it». Με αυτό το σύνθημα, η BMW M Motorsport αποφάσισε να κάνει το χατίρι σε εκατομμύρια φίλους της μάρκας, μετατρέποντας μια πρωταπριλιάτικη φάρσα του 2025 σε πραγματικότητα. Η ιδέα για μια αγωνιστική έκδοση της BMW M3 Touring, που ξεκίνησε ως ένα ψηφιακό αστείο στα κοινωνικά δίκτυα, παίρνει σάρκα και οστά και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την «Πράσινη Κόλαση» στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring 2026.

Η ανταπόκριση του κοινού στην αρχική ανάρτηση της 1ης Απριλίου 2025 ήταν τόσο συγκλονιστική, με περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια προβολές, που οι μηχανικοί στο Μόναχο δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πιάσουν δουλειά. Μέσα σε μόλις οκτώ μήνες, η BMW M3 Touring 24H ολοκληρώθηκε, αποτελώντας ένα μοναδικό υβρίδιο που βασίζεται στο αμάξωμα της M3 Touring αλλά μοιράζεται την τεχνική βάση της κορυφαίας BMW M4 GT3 EVO.

Μια GT3 με... χώρο αποσκευών

Παρά την οικογενειακή της σιλουέτα, η BMW M3 Touring 24H είναι μια καθαρόαιμη αγωνιστική μηχανή. Σε σύγκριση με την BMW M4 GT3 EVO, είναι κατά 200 χιλιοστά μακρύτερη και, λόγω της πίσω πτέρυγας, κατά 32 χιλιοστά ψηλότερη. Ωστόσο, κάτω από το αμάξωμα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο αυτοκινήτων είναι πανομοιότυπα, καθιστώντας την μια εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη.

Για να τιμήσει μάλιστα τη σχέση της με τους φίλους της μάρκας, η BMW M Motorsport ενσωμάτωσε στον σχεδιασμό του αυτοκινήτου επιλεγμένα σχόλια που άφησαν οι ακόλουθοι κάτω από την αρχική πρωταπριλιάτικη ανάρτηση. Το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιεί ελαστικά Yokohama και θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο το επόμενο Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της σειράς NLS.

Η μεγάλη πρόκληση του Nürburgring

Το αποκορύφωμα για τη νέα «πολεμική» Touring θα είναι ο 24ωρος αγώνας στις 16 και 17 Μαΐου 2026. Το αυτοκίνητο θα συμμετέχει με την ομάδα Schubert Motorsport στην κατηγορία SPX, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα ανταγωνιστεί άμεσα τις τρεις BMW M4 GT3 EVO που θα παλέψουν για τη συνολική νίκη στην κατηγορία SP9.

Στο τιμόνι της θα βρεθούν τέσσερις έμπειροι εργοστασιακοί οδηγοί: ο Γενς Κλίνγκμαν, ο Ούγκο ντε Βιλντ, ο Κόνορ Ντε Φιλίπι και ο Νιλ Βερχάγκεν. Με αυτό το «dream team» και ένα αυτοκίνητο που γεννήθηκε από την απαίτηση των φαν, η BMW ετοιμάζεται να προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στη διασημότερη πίστα του κόσμου.