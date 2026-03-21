Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο θρύλος Άιρτον Σένα (vid)

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας και κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να τα θυμηθούμε.

Στο νέο ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, θα γνωρίσουμε έναν από τους μεγαλύτερους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, τον ένα και μοναδικό Άιρτον Σένα. Επιπλέον, θα μάθουμε τι έγινε σε ακόμη δύο αγώνες του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ, σε Βραζιλία και Μαλαισία.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, γεννήθηκε ο μυθικός Βραζιλιάνος ήρωας της Formula 1, Άιρτον Σένα. Ελάχιστοι έχουν λησμονήσει τόσο το ανθρωπιστικό, όσο και το οδηγικό ποιόν αυτού του ανθρώπου. Επιθετικός, απρόβλεπτος και μαγικός εντός πίστας και ταυτόχρονα φιλάνθρωπος και ρομαντικός εκτός αυτής, ο Σένα σχεδόν θεοποιήθηκε. Χωρίς φυσικά να απουσιάζουν και τα μελανά σημεία από την αξιοζήλευτη καριέρα του, ο Βραζιλιάνος κυριολεκτικά αψηφούσε την αγωνιστική λογική σε βρόχινες συνθήκες και ξεπερνούσε ουκ ολίγες φορές την δυναμική των μονοθεσίων που οδηγούσε.

"Nobody wanted to spoil Senna's pole lap, when we saw his bright helmet, we’d literally jump out of the way. You didnt want to be the 1 that they all talked about having blown the lap everyone was looking forward to"

Brundle



“It was like a religious experience for him"

Πριν βυθίσει όλο τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε θλίψη με τον θάνατό του στην Ίμολα το 1994, ο Σένα πρόλαβε να αγωνιστεί σε 161 Grand Prix της Formula 1 με τις ομάδες των Toleman, Lotus, McLaren και Williams. Από το 1984 και στα επόμενα δέκα χρόνια, κέρδισε 41 αγώνες και κατέκτησε τρεις παγκόσμιους τίτλους, δίνοντας συγκλονιστικές μονομαχίες κυρίως με τον μεγάλο αντίπαλό του, Αλέν Προστ. Σίγουρα είχε ακόμα περισσότερα να δώσει στο σπορ και, κατά γενική ομολογία, θεωρείται ένας από τους καλύτερους οδηγούς που γνώρισε ποτέ ο κόσμος των αγώνων ταχύτητας.

Σαν σήμερα το 1982, πραγματοποιήθηκε το επεισοδιακό όπως αποδείχθηκε Grand Prix Βραζιλίας. Νικητής ήταν ο Νέλσον Πικέ της Brabham, με τον Κέκε Ρόσμπεργκ να τερματίζει στη 2η θέση, ενώ ο Αλέν Προστ συμπλήρωσε το βάθρο.



Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυνάμεις που ασκήθηκαν στους οδηγούς λόγω των μονοθεσίων με ground effect, είχαν εξουθενώσει σε τέτοιο βαθμό τον Πικέ, που ανέβηκε στο βάθρο υποβασταζόμενος από τους άλλους δύο οδηγούς. Ωστόσο τα αποτελέσματα άλλαξαν, καθώς οι Πικέ και Ρόσμπεργκ αποκλείστηκαν από την τελική κατάταξη και νικητής αναδείχθηκε ο Προστ.

Σαν σήμερα το 2004, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μαλαισίας της Formula 1, με τους Μίκαελ Σουμάχερ με Ferrari και Χουάν-Πάμπλο Μοντόγια με Williams, να δίνουν σκληρή μάχη για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.,



Όμως εν τέλει η νίκη κατέληξε τον Γερμανό της ιταλικής ομάδας. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Τζένσον Μπάτον της BAR Honda. Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο του Βρετανού στο σπορ.