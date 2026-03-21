Μια τεράστια τρύπα στην πίστα καθυστέρησε το Σπριντ για πάνω από μία ώρα, προτού ο Ισπανός «τιμωρήσει» το λάθος του Ντι Τζιαναντόνιο και πάρει την πρώτη του νίκη μετά από έξι μήνες.

Η επιστροφή του MotoGP στη Βραζιλία θα μείνει στην ιστορία για τους πιο παράδοξους λόγους. Η έναρξη του Sprint στην πίστα της Γκοϊάνια καθυστέρησε κατά 80 ολόκληρα λεπτά, καθώς οι εργάτες της πίστας έπρεπε να επισκευάσουν μια τεράστια τρύπα που εμφανίστηκε ξαφνικά στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού μετά τις κατατακτήριες. Παρά το οριακό της κατάστασης, ο αγώνας Σπριντ ξεκίνησε και ο Μαρκ Μάρκεθ απέδειξε ότι η τέχνη της νίκης δεν ξεχνιέται, κατακτώντας την πρώτη του επιτυχία από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46 Ducati) ξεκίνησε ιδανικά από την pole position και κατάφερε να χτίσει μια διαφορά ασφαλείας σχεδόν ενός δευτερολέπτου στους πρώτους γύρους. Πίσω του, ο Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε μια εκρηκτική εκκίνηση φέρνοντας τη Yamaha προσωρινά στη δεύτερη θέση, προτού ο Μάρκεθ τον προσπεράσει στον τρίτο γύρο και αρχίσει να καταδιώκει τον πρωτοπόρο.

Η μοιραία στιγμή

Η μάχη κρίθηκε τρεις γύρους πριν το τέλος. Ο Ντι Τζιαναντόνιο, που έλεγχε τον ρυθμό μέχρι εκείνο το σημείο, έχασε τη γραμμή του στην έξοδο της Στροφής 12, δίνοντας στον Μαρκ Μάρκεθ τη χαραμάδα που χρειαζόταν. Ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, πήρε το προβάδισμα και άντεξε στην αντεπίθεση του Ιταλού μέχρι την καρό σημαία, κερδίζοντας με διαφορά μόλις 0,213 δευτερολέπτων.

Πίσω από τους δύο πρωταγωνιστές, ο Χόρχε Μαρτίν πανηγύρισε την επιστροφή του στο βάθρο μετά από μια εφιαλτική σεζόν γεμάτη τραυματισμούς το 2025. Ο Ισπανός της Aprilia εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του teammate του, Μάρκο Μπετζέκι, για να πάρει την τρίτη θέση, αποδεικνύοντας τη δύναμη της ιταλικής μοτοσικλέτας. Ο Μπετζέκι τερμάτισε τέταρτος, μπροστά από τον εντυπωσιακό Άι Ογκούρα της Trackhouse Aprilia.

Η περίπτωση της Yamaha

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό, παρά το εντυπωσιακό του ξεκίνημα, είδε τον ρυθμό της Yamaha να υποχωρεί σταδιακά, περιοριζόμενος στην 6η θέση. Η απόσταση από την κορυφή δείχνει ότι η ιαπωνική ομάδα έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, παρά τις εκλάμψεις ταχύτητας. Στην 7η θέση τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ, ενώ ο Πέκο Μπανάια είχε έναν αδιάφορο αγώνα, καταλαμβάνοντας μόλις την 8η θέση, οριακά μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα.

Ο αγώνας είχε και αρκετά "θύματα", με τους Ζοάν Ζαρκό, Τζοάν Μιρ και Μάβερικ Βινιάλες να εγκαταλείπουν μετά από πτώσεις. Η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στον αυριανό μεγάλο αγώνα (19:00 ώρα Ελλάδας), με την ελπίδα ότι η άσφαλτος της Γκοϊάνια θα αντέξει και δεν θα δούμε ξανά εικόνες με εργάτες να μπαλώνουν την πίστα λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση.

Αποτελέσματα