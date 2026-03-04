Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκινάει με τον πρώτο σταθμό για το 2026 να είναι το Grand Prix Αυστραλίας στους δημόσιους δρόμους του Άλμπερτ Παρκ.

Η μεγάλη στιγμή που θα σβήσουν τα κόκκινα φώτα για πρώτη φορά στο 2026 πλησιάζει. Η καινούργια σεζόν της Formula 1 είναι προ των πυλών και ο πρώτος αγώνας της νέας χρονιάς είναι το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 6-8 Μαρτίου που θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.

Ο εναρκτήριος αγώνας της χρονιάς μας περιμένει με πολύ πρωινό ξύπνημα και τις τρεις ημέρες δράσης και μας υπόσχεται άπλετο θέαμα και δράση. Στο παρελθόν μας έχει χαρίσει εντυπωσιακούς αγώνες, ενώ δεν αποκλείεται και ο καιρός να παίξει το δικό του ρόλο.

Για πρώτη φορά μετά το 2016 θα δούμε 22 οδηγούς και 11 ομάδες να συντελούν το grid, με τις Audi και Cadillac να είναι δύο νέα ονόματα. Επιπλέον το 2026 είναι η αυγή μιας νέας εποχής για το σπορ, με τους κανονισμούς αεροδυναμικής και κινητήρων να αλλάζουν πλήρως.

Γνωρίστε την πίστα του Άλμπερτ Παρκ

Η πίστα του Άλμπερτ Παρκ εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1996 και σε πολλές περιπτώσεις έχει φιλοξενήσει πρεμιέρες σεζόν, με τη χάραξη να έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 5.278 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές και πλέον διαθέτει τεράστιες ευθείες. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 58 γύρους.

Πολυνίκης στο Grand Prix Αυστραλίας είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ με 4 νίκες, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έχει τις περισσότερες pole position με 8 στο σύνολο. Το 2025 νικητής αναδείχθηκε o Λάντο Νόρις, στην αρχή του ταξιδιού του προς την κατάκτηση του τίτλου.

To ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2024 με χρόνο 1:19,813.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Δεν υπάρχει φαβορί για την πρεμιέρα

Μπορεί η Ferrari να είχε τον καλύτερο χρόνο στις δοκιμές του Μπαχρέιν, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για τη δυναμική των ομάδων. Όλοι φρόντισαν να «παίξουν κρυφτό» στο Μπαχρέιν και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα οι κορυφαίοι συνδυασμοί φρόντισαν ώστε να χρίσουν φαβορί κάποιον εκ των αντιπάλων τους. Ο ευσεβής τους πόθος βέβαια δεν είναι άλλος από το να παρουσιαστούν στη Μελβούρνη με το καλύτερο δυνατό πακέτο. Οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με την πίστα του Άλμπερτ Παρκ να μην προσφέρεται για συμπεράσματα.

Never back down, never what? 🗣️



Piastri was NOT letting that go 💪#F1 #AusGP pic.twitter.com/INF71Ek20K — Formula 1 (@F1) March 3, 2026

Τα ελαστικά

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Αυστραλία. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες ελαστικών από την γκάμα της ιταλικής φίρμας, κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει στρατηγικές δύο pit-stop.

Σε αυτό αναμένεται να βοηθήσει ο παράγοντας ταχύτητας στο pit-lane. H FIA όρισε το όριο ταχύτητας στα 80 χλμ/ώρα, κάτι που μπορεί να κάνει τα δύο pit-stops ελκυστική στρατηγική.

Η μετάδοση του αγώνα

To GP Αυστραλίας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του πρώτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Αυστραλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 6 Μαρτίου

03:30-04:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

07:00-08:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 7 Μαρτίου

03:30-04:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

07:00-08:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 06:40)

Κυριακή 8 Μαρτίου

06:00 – Αγώνας (LIVE 05:40)

Δίτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο