Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην Κίνα και η νέα εποχή με τους κινητήρες Mercedes φέρνουν την Alpine ξανά κοντά στο κλαμπ των πρωταγωνιστών.

Η αναγέννηση της Alpine στη σεζόν του 2026 είναι πλέον γεγονός και ο Πιερ Γκασλί δεν κρύβει την ικανοποίησή του. Μετά από μια εφιαλτική χρονιά το 2025, η ομάδα από το Enstone πήρε τη γενναία απόφαση να σταματήσει το δικό της πρόγραμμα κινητήρων και να στραφεί στις μονάδες ισχύος της Mercedes, μια κίνηση που φαίνεται να αποδίδει καρπούς πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Στο Grand Prix Κίνας, ο Γκασλί πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θύμισε τις καλύτερες μέρες του στην Formula 1. Αφού εντυπωσίασε στις κατατακτήριες δοκιμές παίρνοντας την 7η θέση και αφήνοντας πίσω του τις δύο Red Bull, κατάφερε την Κυριακή να τερματίσει στην 6η θέση. Αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη 10η θέση του στην Αυστραλία, τον φέρνει στην 7η θέση της βαθμολογίας των οδηγών, μπροστά από ονόματα όπως ο Μαξ Φερστάπεν και ο Όσκαρ Πιάστρι.

Κοιτάζοντας στα μάτια τους κορυφαίους

Η αυτοπεποίθηση του Γάλλου οδηγού είναι στα ύψη, καθώς θεωρεί ότι η Alpine έχει πλέον το δυναμικό να παλέψει με το γκρουπ των McLaren, Ferrari και Red Bull. «Είναι σίγουρα ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι σε κάποιες περιόδους είμαστε οι τέταρτοι ταχύτεροι στην πίστα», δήλωσε ο Γκασλί. Η διαφορά των τριών δεκάτων από την McLaren δείχνει ότι η απόσταση δεν είναι πλέον αγεφύρωτη.

Το παράδοξο του Σαββατοκύριακου ήταν η πτώση της απόδοσης της Red Bull. Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον polesetter Κίμι Αντονέλι και ήταν πιο αργός από τον Γκασλί στις κύριες κατατακτήριες. «Είμαι λίγο μπερδεμένος με τον ρυθμό τους», παραδέχτηκε ο Γάλλος, επισημαίνοντας ότι η Alpine έκανε ένα ξεκάθαρο βήμα μπροστά, ενώ οι πρωταθλητές φάνηκαν να οπισθοχωρούν.

Η μάχη με τη φθορά και το ατυχές Safety Car

Παρά τη χαρά για την 6η θέση, ο Πιερ Γκασλί ένιωσε μια μικρή απογοήτευση που δεν κατάφερε να κρατήσει την 5η θέση, την οποία κατείχε άνετα πριν από την εμφάνιση του Safety Car (που προκλήθηκε από την εγκατάλειψη του Λανς Στρολ). Μετά την επανεκκίνηση, έχασε τη θέση από τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, αναφέροντας μια στιγμιαία απώλεια ισχύος που δεν του επέτρεψε να αντεπιτεθεί.

Στο ίδιο γκαράζ, ο Φράνκο Κολαπίντο τερμάτισε αρκετά πιο πίσω, επιβεβαιώνοντας ότι ο Γκασλί είναι αυτός που τραβάει το «κουπί» της ανάπτυξης αυτή τη στιγμή. Η σύγκριση με το 2025 δείχνει ότι η ομάδα βρίσκεται πλέον σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία, έχοντας λύσει πολλά από τα δομικά προβλήματα του παρελθόντος.

Στόχος η μόνιμη παρουσία στην κορυφαία πεντάδα

Η Alpine δεν έχει φέρει ακόμα σημαντικά νέα εξαρτήματα στο μονοθέσιο, αλλά οι μικρές ρυθμίσεις και η κατανόηση του πακέτου έχουν απελευθερώσει ταχύτητα που δεν ήταν ορατή στις δοκιμές. Ο Γκασλί είναι βέβαιος ότι αν η ομάδα επέστρεφε τώρα στη Μελβούρνη, η είσοδος στο Q3 θα ήταν δεδομένη, δείχνοντας την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η ομάδα.

Ο στόχος για τη συνέχεια της σεζόν είναι σαφής: η δημιουργία μιας απόστασης ασφαλείας από τις ομάδες που ακολουθούν και η συνεχής πίεση στους «μεγάλους». Με τον Λίαμ Λόσον και άλλους ταλαντούχους οδηγούς να πιέζουν στο midfield, η Alpine οφείλει να κινηθεί πιο γρήγορα από τον ανταγωνισμό για να παραμείνει στο «τρένο» των πρωταγωνιστών.

