Bimota KB399: Γιαπωνέζικη καρδιά, ιταλική ψυχή (vid)

Το πάντρεμα της ιταλικής φίρμας με την Kawasaki μας φέρνει πλέον και μικρούς σε κυβισμό απογόνους

Η συνεργασία των δύο εργοστασίων ξεκίνησε επίσημα το 2019 αλλά μικρή σε κυβισμό μοτοσικλέτα δεν είχαμε δει έως τώρα. Μέχρι σήμερα αυτό, καθώς η Bimota ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την έλευση του KB399, το οποίο χρησιμοποεί τον κινητήρα, το πλαίσιο και τα supersport χαρακτηριστικά του δαιμόνιου Kawasaki ZX-4RR.

Η συνεργασία με την Kawasaki

H αναγέννηση της Bimota έγινε το 2019, όταν στην έκθεση μοτοσυκλέτας του Μιλάνου o Hiroshi Ito από την Kawasaki Ιαπωνίας δήλωσε τα εξής: «Eίμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος που σήμερα μπορώ να μοιραστώ μαζί σας την αναβίωση της Bimota. Η Kawasaki έχει ιδρύσει μια επενδυτική εταιρεία στην Ιταλία σαν θυγατρική της Kawasaki Motors Europe. Σε αυτό το στάδιο, είμαστε στη διαδικασία κατοχύρωσης των εμπορικών σημάτων της Bimota SA στο όνομα της εταιρείας μας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η εταιρεία θα μετονομαστεί σε Bimota SPA, με τη B & Motion SA (πρώην Bimota SA) και την Kawasaki Motors Europe να κατέχουν το 50,1% και το 49,9% αντίστοιχα των μετοχών». Τα λόγια του Ιάπωνα ιθύνοντα έχουν γίνει πλέον πραγματικότητα και για την ιστορία να σας πούμε ότι ο πρώτος καρπός αυτής της συνεργασίας ονομάστηκε Tesi H2, είναι ακόμα στην παραγωγή και διαθέτει κινητήρα turbo 300 ίππων! Επί του παρόντος, η Bimota κατασκευάζει επτά μοντέλα, έξι δρόμου και ένα Enduro, όλα με κινητήρες Kawasaki: Tesi H2, Tesi H2 Terra, KB4, KB4RC, BX450, KB998, KB399. Από το 2025 η συνεργασία των δύο κατασκευαστών απέκτησε και αγωνιστικό πρόσωπο, με τη συμμετοχή της Bimota by KRT στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike (WorldSBK), πετυχαίνοντας μάλιστα και εξαιρετικά αποτελέσματα.

To νέο ΚΒ399

Σχεδιαστικά θυμίζει το ΚΒ998 των 200 ίππων (λογικό αν σκεφτούμε ότι είναι ιδέα του ίδιου σχεδιαστή), αλλά οι όποιες ομοιότητες σταματούν εκεί. Tα 400 κυβικά του τετρακύλινδρου εν σειρά κινητήρα της Kawasaki έχουν δεχθεί τις απαραίτητες περιποιήσεις προκειμένου να προσφέρουν 80 ίππους. Αυτό σημαίνει 3 παραπάνω από το ΖΧ-4RR, πάντα με τη συνδρομή του συστήματος Ram Air, μια τεχνολογία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο ZX-11 του 1990 και το οποίο έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τροφοδοτείται ο αέρας στον κινητήρα. Πήραν λοιπόν οι Ιταλοί πλαίσιο και κινητήρα από το ΖΧ-4RR και φρόντισαν να τα περιτυλίξουν με συστατικά από το πάνω ράφι. Όπως για παράδειγμα φέρινγκ με ενσωματωμένα winglets, billet τιμονόπλακες, CNC λεπτομέρειες, ανάρτηση Showa με ανεστραμμένο πιρούνι 41mm SFF-BP και αμορτισέρ BFRC-lite, φρένα μονομπλόκ με ακτινικές δαγκάνες Brembo Stylema και τελικό εξάτμισης τιτανίου της Akrapovic. Στο βασικό εξοπλισμό υπάρχει φυσικά και όλο το ηλεκτρονικό πακέτο του Kawasaki, δηλαδή οδηγικά προγράμματα, ρυθμιζόμενο traction control και quickshifter. Και για όσους αναζητούν κάτι ακόμα πιο εξεζητημένο, το μοντέλο διατίθεται και σε έκδοση ES (Special Edition), που ανεβάζει τον πήχη ακόμη περισσότερο διαθέτοντας φέρινγκ από ανθρακονήματα, αγωνιστικό τιμόνι κλιπόν, ρυθμιζόμενα μαρσπιέ, εξαρτήματα από billet αλουμίνιο και αμορτισέρ Ohlins STX46.

Ακριβό και επί παραγγελία

Η τιμή του ΚΒ399 στο Ηνωμένο Βασίλειο ορίστηκε στα περίπου 11.500€, με αυτή της SE έκδοσης να εκτοξεύεται στα ..17.000€! Οι δύο εκδόσεις θα διατεθούν κατόπιν παραγγελίας, με τις πρώτες παραδόσεις να γίνονται από τον Οκτώβριο και μετά, άρα αμφότερα λογίζονται σαν μοντέλα 2027.