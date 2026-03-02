H κατάσταση στην Aston Martin οδεύει από το κακό στο χειρότερο και στην Αυστραλία η βρετανική ομάδα ετοιμάζεται για να λάβει μια ασυνήθιστη απόφαση.

Η έναρξη της νέας εποχής της Formula 1 το 2026 βρίσκει την Aston Martin αντιμέτωπη με τεράστια προβλήματα. Η μονάδα ισχύος της Honda δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο και η πηγή των προβλημάτων που έχει η ιαπωνική εταιρεία είναι αυτή τη στιγμή άγνωστη.

Οι χειμερινές δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν εξελίχθηκαν σε εφιάλτη για την ομάδα του Σίλβερστον, με την AMR26 να περνά περισσότερο χρόνο στο γκαράζ παρά στην πίστα. Τα επαναλαμβανόμενα μηχανικά ζητήματα δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του προγράμματος εξέλιξης, ενώ την τελευταία ημέρα στο Σακχίρ η Aston Martin έκανε μόλις 6 γύρους. Αυτό έχει προκαλέσει ιδιαίτερη δυσαρέσκεια σε οδηγούς και τεχνικό επιτελείο.

Το «ακραίο» σενάριο για την Αυστραλία

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού motorsport, η κατάσταση στο βρετανικό εργοστάσιο έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο απουσίας από τον αγώνα της Μελβούρνης μέσω επίκλησης ανωτέρας βίας. Εν τέλει αυτό το σενάριο απορρίφθηκε, καθώς θα δημιουργούσε σοβαρό πλήγμα εικόνας για το πρωτάθλημα αλλά και πιθανές κυρώσεις βάσει της Συμφωνίας Ομονοίας.

Έτσι, τα μονοθέσια της Aston Martin αναμένεται να βρεθούν κανονικά στην Αυστραλία, ωστόσο στόχος φέρεται να είναι αρχικά μόνο η κάλυψη του ορίου 107% στις κατατακτήριες δοκιμές. Για τον αγώνα, ένα πιθανό σενάριο είναι η κάλυψη περιορισμένου αριθμού γύρων πριν τα δύο μονοθέσια επιστρέψουν στο γκαράζ για να εγκαταλείψουν.

Από πλευρά της η Honda έχει περάσει στην παραγωγή περιορισμένο αριθμό εξαρτημάτων. Ο λόγος είναι το budget cap, το οποίο ισχύει πλέον όχι μόνο στα εργοστάσια των ομάδων, αλλά και σε αυτά των κατασκευαστών κινητήρων.

Pre-season testing wraps up in Bahrain.



Στήριξη στη Honda και έλλειμμα ισχύος

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ειδική «τεχνική ομάδα κρίσης» για την υποστήριξη της Honda, με προσωπικό της Aston Martin, υπό τον τεχνικό συντονισμό του Άντριαν Νιούι να συνεργάζεται άμεσα με τους μηχανικούς στη Σακούρα. Στόχος είναι η εύρεση της πηγής των προβλημάτων, έπειτα η επίλυσή τους κι έπειτα θα αρχίσει η Honda να ψάχνει απόδοση.

Οι αναφορές από το paddock κάνουν λόγο και για σημαντικό έλλειμμα ισχύος υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Έτσι ο θερμικός κινητήρας δεν έχει τη δύναμη ώστε να κάνει πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, κάτι που φέρνει την ιαπωνική ομάδα πολύ πίσω σε απόδοση σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρό πλήγμα στο φιλόδοξο project της Aston Martin να γίνει κορυφαία ομάδα στη Formula 1 μαζί με τη Honda. Τώρα ο συνδυασμός αυτός καλείται όχι μόνο να λύσει προβλήματα αλλά να καταφέρει να τερματίσει στα πρώτα Grand Prix.