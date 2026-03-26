Ένα ασυνήθιστο επεισόδιο διαδραματίστηκε στο media brief της Red Bull στη Σουζούκα, με πρωταγωνιστή τον Μαξ Φερστάπεν και έναν «ανεπιθύμητο» στον Ολλανδό δημοσιογράφο.

Με αρκετή ένταση ξεκίνησε η εβδομάδα αγώνα του Grand Prix Ιαπωνίας για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν ο πρωταγωνιστής σε μία διαμάχη με δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε η ομάδα του, όπως γίνεται πάντα πριν από την έναρξη ενός αγωνιστικού 3ημέρου.

Την ώρα που ξεκινούσε η διαδικασία στο χώρο της Red Bull Racing, o Φερστάπεν είπε απότομα:

«Ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρόκειται να μιλήσω πριν φύγει αυτός», δείχνοντας έναν δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Guardian.

Ο λόγος της διαμάχης

Ο Φερστάπεν με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, που ονομάζεται Ζιλ Ρίτσαρντς, έχουν προηγούμενα από το 2025. Συγκεκριμένα, ο Ρϊτσαρντς είχε ρωτήσει τον Φερστάπεν στο Άμπου Ντάμπι αν θεωρεί τον αγώνα της Ισπανίας και το συμβάν με τον Τζορτζ Ράσελ την αιτία που έχασε τον τίτλο.

«Μαξ, έχασες τον τίτλο από τον Λάντο για μόλις δύο βαθμούς. Πώς βλέπεις τώρα το περιστατικό με τον Τζορτζ Ράσελ στην Ισπανία; Το μετανιώνεις, κοιτώντας πίσω;», είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος.

Στον Φερστάπεν δεν άρεσε η ερώτηση, όμως απάντησε με ψυχραιμία: «Ξεχνάτε όλα τα υπόλοιπα που έγιναν μέσα στη σεζόν μου. Το μόνο που αναφέρετε είναι η Βαρκελώνη. Το ήξερα ότι θα ερχόταν αυτό. Μου χαμογελάς ειρωνικά τώρα. Δεν ξέρω… Ναι, στο τέλος είναι μέρος των αγώνων. Μαθαίνεις από αυτά. Το πρωτάθλημα είναι 24 αγώνες. Έχω δεχθεί και αρκετά “χριστουγεννιάτικα δώρα” στο δεύτερο μισό της χρονιάς, οπότε μπορείς να το δεις κι έτσι».

Ο Φερστάπεν κατά τη διάρκεια του 2025 είχε παραδεχθεί πως μετάνιωσε το συμβάν με τον Ράσελ στη Βαρκελώνη, για το οποίο είχε δεχθεί ποινή 10 δευτερολέπτων. Αυτό τον έριξε στη 10η θέση στα αποτελέσματα.

😳SİNİRLERİNE HAKİM OLABİLSEYDİ BELKİ DE ŞAMPİYONDU!



💥Max Verstappen, George Russell’a yaptığı hareket sonrası 10 saniye ceza aldı ve 10. sıraya düştü.



2025 İspanya Grand Prix🇪🇸



pic.twitter.com/ozAohEUlZu — Tutkumuz F1 (@F1tutkumuz) December 7, 2025

Επιστροφή στο παρόν

Στη συνέντευξη της Σουζούκα, η κατάσταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, με τον Φερστάπεν να απαιτεί την απομάκρυνση του δημοσιογράφου.

Όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να καταλάβει τον λόγο, ο Verstappen δεν άφησε περιθώρια:

Φερστάπεν: «Ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρόκειται να μιλήσω πριν φύγει αυτός»

Δημοσιογράφος: «Σοβαρά;»

Φερστάπεν: «Ναι»

Δημοσιογράφος: «Εξαιτίας της ερώτησης πέρυσι;»

Φερστάπεν: «Ναι»

Δημοσιογράφος: «Θες να φύγω;»

Φερστάπεν: «Ναι»

Δημοσιογράφος: «Για εκείνη την ερώτηση για τη Βαρκελώνη;»

Φερστάπεν: «Ναι. Βγες έξω»

Δημοσιογράφος: «Είσαι ακόμη τόσο εκνευρισμένος;»

Φερστάπεν: «Βγες έξω»

Μόνο μετά την αποχώρηση του δημοσιογράφου, ο Ολλανδός είπε: «Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε».

Όταν η δημοσιογραφία σταματά να ρωτά

Το περιστατικό δεν αφορά μόνο έναν οδηγό και έναν δημοσιογράφο. Εδώ αναδεικνύεται ένα βαρύτερο ζήτημα. Όταν ένας οδηγός επιχειρεί να επιλέξει ποιος δημοσιογράφος θα του κάνει ερωτήσεις δημιουργείται ένα θεσμικό πρόβλημα. Αν η δημοσιογραφία περιορίζεται σε ερωτήσεις κολακευτικές για τους οδηγούς και ανάδειξης του ταλέντου τους τότε παύει αυτό να λέγεται δημοσιογραφία και παίρνει μια μορφή δημοσίων σχέσεων. Η προβολή και ανάδειξη μιας είδησης είναι ο πυρήνας της δημοσιογραφίας και η «δύσκολες ερωτήσεις», ακόμα κι αν ακούγονται καμιά φορά κυνικές ή προβοκατόρικες, γίνονται για φωτίσουν άγνωστες πτυχές ενός γεγονότος.

Και το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Formula 1 ή το motorsport.

