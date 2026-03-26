Σαν Σήμερα: Αγώνες-παρωδία στην F1 και μάχες στο MotoGP (vid)

Το σημερινό ρεπερτόριο της αναδρομής μας στο παρελθόν, περιλαμβάνει δύο χαοτικά Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1, τα οποία κρίθηκαν εκτός πίστας. Επιπλέον θυμόμαστε μία νίκη της Ferrari στην Αυστραλία, ενώ στο MotoGP, κάνουμε αναδρομή σε δύο πρεμιέρες του κοντινού παρελθόντος.

Σαν σήμερα το 1989, ο Νάιτζελ Μάνσελ κατέκτησε μια απροσδόκητη νίκη στο GP Βραζιλίας. Η Scuderia Ferrari είχε καινοτομήσει, εφαρμόζοντας τη λύση του ημιαυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα αξιοπιστίας. Ο Βρετανός ήταν τόσο πεπεισμένος πως θα εγκαταλείψει που προγραμμάτισε μια πρόωρη πτήση επιστροφής στην Αγγλία. Τελικά όχι μόνο δεν εγκατέλειψε, αλλά πήρε και τη νίκη. Ο αγώνας ωστόσο χαρακτηρίστηκε από ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, με τον δεύτερο, Αλέν Προστ να ολοκληρώνει τον αγώνα χωρίς pit-stop, διαχειριζόμενος παράλληλα ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Τρίτη τερμάτισε η March του τοπικού ήρωα Μαουρίτσιο Γκουγκελμίν, το μοναδικό βάθρο του στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1995, πραγματοποιήθηκε το GP Βραζιλίας. Ο Ντέιμον Χιλ της Williams όδευε ολοταχώς προς τη νίκη, αλλά ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων λίγο πριν το μέσον του αγώνα, τον έθεσε εκτός μάχης. Έτσι, ο Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton, ανέλαβε την πρωτοπορία και κατέκτησε μια άνετη νίκη, αφήνοντας πίσω του την έτερη Williams του Ντέιβιντ Κούλθαρντ και τη Ferrari του Γκέρχαρντ Μπέργκερ.



Ωστόσο, λίγο μετά τον αγώνα, οι Σουμάχερ και Κούλθαρντ αποκλείστηκαν από τα τελικά αποτελέσματα λόγω τεχνικής παραβίασης στο υπολειπόμενο δείγμα καυσίμου στα μονοθέσιά τους. Τελικά, σε μια απόφαση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, η FIA αποδέχτηκε την έφεση των δύο ομάδων και ο αποκλεισμός των οδηγών άρθηκε. Ωστόσο δεν απονεμήθηκαν βαθμοί στις Benetton και Williams.

Σαν σήμερα το 2000, είχαμε ένα ακόμη φιάσκο αποκλεισμών στο GP Βραζιλίας. Αυτήν τη φορά αποκλείστηκαν τα πέντε από τα πρώτα έξι μονοθέσια, εξαιτίας εκτεταμένης φθοράς των ειδικών ξύλινων πλακών στο πάτωμά τους. Οι τιμωρημένες ομάδες άσκησαν έφεση, επικαλούμενες την φύση του κακού οδοστρώματος της πίστας.



Εν τέλει δικαιώθηκαν όλοι οι οδηγοί εκτός από της McLaren, το μονοθέσιο της οποίας είχε χαμηλότερη εμπρόσθια πτέρυγα από το επιτρεπόμενο όριο. Έτσι η νίκη κατέληξε οριστικά στον Μίκαελ Σουμάχερ, με τον Τζιανκάρλο Φισικέλα της Benetton δεύτερο και τον Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν της Jordan τρίτο.

Σαν σήμερα το 2006, άνοιξε η αυλαία της νέας σεζόν του MotoGP με το GP Ισπανίας, στην πίστα της Χερέθ. Έχοντας εκκινήσει από την pole position, ο Λόρις Καπιρόσι αναδείχθηκε νικητής μετά από μία επιβλητική εμφάνιση, καταγράφοντας επίσης και τον ταχύτερο γύρο.



Ο αναβάτης της Ducati ξεπέρασε τις δύο Repsol Honda των Ντάνι Πεντρόζα και Νίκι Χέιντεν, ξεκινώντας τη νέα σεζόν με στιλ.

Σαν σήμερα το 2017, το GP Αυστραλίας φιλοξένησε την πρεμιέρα της σεζόν στη Formula 1, καθώς και την απαρχή των νέων τεχνικών της κανονισμών. Η νέα αεροδυναμική των μονοθεσίων σε συνδυασμό με την συντηρητική επιλογή ελαστικών από την Pirelli, οδήγησε σε έναν κατά τ’ άλλα αδιάφορο αγώνα.



Ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari αξιοποίησε την κακή στρατηγική της Mercedes στον Λιούις Χάμιλτον, που έχασε χρόνο πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν. Έτσι, τέθηκε επικεφαλής μέχρι το τέλος του Grand Prix και πήρε τη νίκη μπροστά από τον οδηγό της γερμανικής ομάδας.

Σαν σήμερα, επίσης το 2017, η πίστα του Λουσέιλ φιλοξένησε την αφετηρία της νέας σεζόν στο MotoGP με το νυχτερινό GP Κατάρ. Εξαιτίας της ακύρωσης των κατατακτηρίων δοκιμών λόγω βροχής, η σχάρα εκκίνησης διαμορφώθηκε από τους ταχύτερους χρόνους των ελεύθερων δοκιμών. Έτσι, η pole position κατέληξε στον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος έπειτα την μετουσίωσε σε νίκη, στην πρώτη του εμφάνιση με τη Yamaha.



Ο τελευταίος που είχε καταφέρει κάτι τέτοιο ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι πίσω στο 2004. Ο Ισπανός επικράτησε οριακά του Αντρέα Ντοβιτσιόζο της Ducati, με τον «Γιατρό» να ολοκληρώνει το βάθρο.

