Ford Mustang Mach-E: Νέα έκδοση GT California Special

Η Ford αναβαθμίζει το ηλεκτρικό SUV της με ρετρό πινελιές από τα '60s, μεγαλύτερη εμβέλεια έως 615 χλμ. και στάνταρ συστήματα ασφαλείας.

Η Ford φέρνει αέρα ανανέωσης στην αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E, ενισχύοντας την γκάμα της με τεχνολογικές αναβαθμίσεις αλλά και μια νέα, ιδιαίτερη έκδοση που ξυπνά μνήμες από τα ’60s. Η νέα Mustang Mach-E GT California Special κάνει την απόβασή της στην Ευρώπη, αντλώντας έμπνευση από το θρυλικό ομώνυμο μοντέλο του 1968. Η έκδοση αυτή στοχεύει σε όσους αναζητούν έναν πιο εξεζητημένο χαρακτήρα, συνδυάζοντας την κληρονομιά της αμερικανικής Δυτικής Ακτής με τη σύγχρονη ηλεκτροκίνηση.

Εξωτερικά, η California Special ξεχωρίζει αμέσως από τις νέες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών σε χρώμα Carbonised Grey, αλλά κυρίως από τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες σε Rave Blue που κοσμούν τα σήματα GT και Mach-E, καθώς και τις εισαγωγές αέρα. Μια ειδικά σχεδιασμένη ρίγα στο καπό και τα πλαϊνά, σε γκρι και μαύρες αποχρώσεις, παραπέμπει στο ηλιοβασίλεμα της Καλιφόρνιας, δίνοντας μια διακριτική αλλά σαφή αίσθηση μοναδικότητας στο αμάξωμα.

Περισσότερα χιλιόμετρα με μια φόρτιση

Πέρα από την αισθητική, η Ford προχώρησε σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της Mach-E. Χάρη στη χρήση νέων ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης, οι εκδόσεις Premium Extended Range κερδίζουν επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας χωρίς αλλαγή στη χωρητικότητα της μπαταρίας. Συγκεκριμένα, η τετρακίνητη έκδοση (AWD) φτάνει πλέον τα 555 χλμ. (+5 χλμ.), ενώ η πισωκίνητη παραλλαγή (RWD) αγγίζει τα 615 χλμ. (+15 χλμ.), προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στα μεγάλα ταξίδια.

Στην καμπίνα, η Ford Model e επέλεξε μια premium προσέγγιση με επενδύσεις Navy Pier ActiveX και Miko. Τα σπορ καθίσματα διακοσμούνται από μπλε και ασημί ραφές, ενώ το λογότυπο GT/CS δεσπόζει στον πίνακα οργάνων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρακτικότητα, καθώς το τιμόνι και η κεντρική κονσόλα είναι επενδυμένα με το συνθετικό υλικό Navy ActiveX. Το συγκεκριμένο υλικό είναι πιο ανθεκτικό από το παραδοσιακό δέρμα, καθαρίζεται εξαιρετικά εύκολα και δεν λεκιάζει, καθιστώντας το ιδανικό για την έντονη καθημερινή χρήση.

Ασφάλεια και τεχνολογία αιχμής

Στο κομμάτι της ασφάλειας, το σύστημα Clear Exit Assist εντάσσεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό όλης της γκάμας της Mustang Mach-E. Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί τους αισθητήρες του ραντάρ για να προειδοποιεί τους επιβάτες που ετοιμάζονται να ανοίξουν την πόρτα, αν ανιχνεύσει κάποιο όχημα ή ποδηλάτη που πλησιάζει, αποτρέποντας έτσι πιθανά ατυχήματα σε αστικό περιβάλλον.

Με αυτές τις αναβαθμίσεις, η Mustang Mach-E συνεχίζει να αποτελεί το σημείο αναφοράς της μάρκας στην ηλεκτρική εποχή. Η Ford Model e, ο «πελατοκεντρικός» τομέας της εταιρείας για τα ηλεκτρικά οχήματα, δείχνει ότι η εστίαση δεν είναι μόνο στις επιδόσεις, αλλά και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας που συνδυάζει την ασφάλεια με το στιλ.