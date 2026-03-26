Δύο από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη, Elroq και Enyaq της Skoda, αποκτούν νέα ψηφιακά χαρακτηριστικά και βελτιωμένα συστήματα υποβοήθησης.

Η Skoda επιταχύνει τη δυναμική της στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις για τα Elroq και Enyaq, δύο από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ευρώπη. Σε μια περίοδο όπου η Skoda αναδείχθηκε το 2025 ως η 3η πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη, τα δύο μοντέλα εξελίσσονται με στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την τεχνολογία, την άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα.

Το Elroq κατέκτησε τη 2η θέση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη το 2025, με περισσότερες από 95.300 παραδόσεις, ενώ το Enyaq βρέθηκε στην 7η θέση με πάνω από 79.600 μονάδες. Με τις νέες αναβαθμίσεις, η Skoda θέλει να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική των μοντέλων της.

Αναβαθμισμένο infotainment και ενισχυμένη συνδεσιμότητα

Τα Elroq και Enyaq αποκτούν νέο infotainment βασισμένο σε Android, με πλήρως ανασχεδιασμένο περιβάλλον χρήσης. Η αρχική οθόνη γίνεται πιο καθαρή και λειτουργική, με διάταξη grid, δυνατότητα favourites και βελτιωμένη αναζήτηση, προσφέροντας πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες, με έμφαση στην απλότητα χρήσης και την άμεση εξυπηρέτηση του οδηγού στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, το νέο in-car app store εμπλουτίζει την εμπειρία με εφαρμογές όπως Spotify και YouTube, αλλά και επιλογές ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και καθημερινής χρήσης.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Skoda εισάγει digital key, επιτρέποντας στον οδηγό να ξεκλειδώνει, να κλειδώνει και να εκκινεί το όχημα μέσω smartphone μέσω της εφαρμογής MySkoda.

Νέα δεδομένα για Powerpass και Plug & Charge

Η υπηρεσία φόρτισης Powerpass ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα πλοήγησης, προσφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τιμές, αξιολογήσεις και διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν παρόχους, να δημιουργούν λίστες προτιμήσεων και να διαχειρίζονται τη φόρτιση απευθείας από την οθόνη του οχήματος.

Σήμερα, μέσω του Powerpass είναι διαθέσιμα περίπου 1.000.000 σημεία φόρτισης σε 28 ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, το Plug & Charge επεκτείνεται και σε συμβατά οικιακά wallboxes, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία φόρτισης.

Οι εκδόσεις Elroq 60 και Enyaq 60 θα εξοπλίζονται με μπαταρίες LFP, προσφέροντας αυξημένη διάρκεια ζωής, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία στη φόρτιση. Η τεχνολογία αυτή ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα των μοντέλων και ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης.

Επιπλέον τεχνολογικές εκπλήξεις

Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει στο όχημα να λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, καλύπτοντας ανάγκες όπως camping ή χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού. Παράλληλα, το one-pedal driving αναβαθμίζεται, επιτρέποντας στο όχημα να επιβραδύνει έως πλήρη ακινητοποίηση χωρίς χρήση φρένου.

Το Travel Assist 3.0 αναβαθμίζεται συνολικά, με πιο ακριβή λειτουργία διατήρησης λωρίδας και ομαλότερο έλεγχο ταχύτητας. Το Assisted Lane Change γίνεται πιο αποτελεσματικό, ενώ το Emergency Assist μπορεί πλέον να κατευθύνει το όχημα σε λωρίδα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οδηγού. Οι νέοι αισθητήρες και τα αναβαθμισμένα radar ενισχύουν τη συνολική ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία.

Η προσθήκη νέας εσωτερικής κάμερας επιτρέπει πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού, ενώ τα νέα radar ενισχύουν την ασφάλεια σε διασταυρώσεις με περιορισμένη ορατότητα.

Τα Elroq και Enyaq αποκτούν frunk 21 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, προσφέροντας επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Το αναβαθμισμένο Phone Box υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση έως 25W, ενώ οι θύρες USB-C παρέχουν ισχύ έως 45W εμπρός και πίσω.