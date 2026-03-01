Ο Μάρκο Μπετζέκι και η Aprilia ήταν ανίκητος συνδυασμός στον πρώτο αγώνα της σεζόν - Στο βάθρο Πέδρο Ακόστα και Ραούλ Φερνάντεθ, εγκατέλειψε ο Μ. Μάρκεθ.

Η σεζόν του 2026 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ξεκίνησε για τα καλά με το GP Ταϊλάνδης, στην «κόλαση» της πίστας στο Μπουριράμ, όπου η θερμοκρασία στον αέρα ξεπερνούσε τους 35 βαθμούς Κελσίου και στην άσφαλτο πλησίαζε τους 60. Σε αυτόν τον «φούρνο», ο Μάρκο Μπετζέκι «εξιλεώθηκε» για την πτώση του στο Σπριντ του Σαββάτου και πήρε μια κυριαρχική νίκη, επιβεβαιώνοντας τη φόρμα που έδειξε στις χειμερινές δοκιμές.

Ο αναβάτης της Aprilia ξεκίνησε από την pole position, έστριψε πρώτος και δεν ξανακοίταξε πίσω, για να φτάσει στον τερματισμό με μεγάλη διαφορά και χωρίς να απειληθεί σε κανένα απολύτως σημείο του αγώνα. Ο Μπετζέκι ήταν ταχύτατος, αλάνθαστος και η μοτοσικλέτα του έδειχνε να λειτουργεί σαν ελβετικό ρολόι στις πολύ δύσκολες συνθήκες της Ταϊλάνδης.

Ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ έκανε την πρώτη του δήλωση με τη νίκη στο Σπριντ και δεν έκρυψε τις προθέσεις του στον αγώνα της Κυριακής. Μπορεί να μην είναι απαντήσεις στο ρυθμό του Μπετζέκι, είχε όμως ασίγαστο πάθος και θέληση για μάχες, για να πάρει τη 2η θέση, σε έναν αγώνα μου δεν ξεκίνησε καλά για τον Ισπανό. Ο Ακόστα έμεινε πίσω στην εκκίνηση αλλά σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει θέσεις, έδωσε επικές μάχες με δύο πρωταθλητές (Χόρχε Μαρτίν και Μαρκ Μάρκεθ) και στο τέλος έφτασε στη σπουδαία δεύτερη θέση, που τον φέρνει επικεφαλής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ήταν μια καλή ημέρα για την Aprilia, με τον Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse να ανεβαίνει στο 3ο σκαλί του βάθρου. Ο Ισπανός αναβάτης στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κρατούσε τη 2η θέση αλλά στο τέλος υπέκυψε στην πίεση του Ακόστα και χρειάστηκε να αρκεστεί στην 3η θέση. Οι RSGP της Aprilia κατέλαβαν και τις επόμενες θέσεις (4 και 5) με τον Χόρχε Μαρτίν και τον Άι Ογκούρα αντίστοιχα.

Χρειάστηκε να περάσουν 5 χρόνια και 88 αγώνες για να έχουμε βάθρο στο MotoGP χωρίς Ducati. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 πήρε την 6η θέση στον αγώνα, και ήταν ο κορυφαίος με μοτοσικλέτα από το Μπόργκο Πανιγκάλε. Δραματικός ήταν ο αγώνας για τον Μαρκ Μάρκεθ, που εγκατέλειψε από κλατάρισμα στο πίσω ελαστικό λίγους γύρους πριν από το τέλος κι ενώ κυνηγούσε μια θέση στο βάθρο, ενώ αμέσως μετά ο Άλεξ Μάρκεθ είχε πτώση και επίσης βρέθηκε εκτός αγώνα. Ο Πέκο Μπανάια τερμάτισε στην 9η θέση.

Ο Τζοάν Μιρ με τη Honda έδωσε ενθαρρυντικά σημάδια και βρέθηκε στην 6η θέση, προτού εγκαταλείψει λόγω τεχνικού προβλήματος, με τον Λούκα Μαρίνι να τερματίζει στη 10η θέση και τον Ζοάν Ζαρκό στην 11η. Για τη Yamaha ήταν άλλο ένα δύσκολο 3ήμερο, με τους Φάμπιο Κουρταραρό και Άλεξ Ρινς να μπαίνουν οριακά στους βαθμούς, παίρνοντας τη 14η και 15η θέση αντίστοιχα.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται σε τρεις εβδομάδες με τον αγώνα στη Βραζιλία, σε μια άγνωστη για όλους πίστα, το 3ήμερο 20-22 Μαρτίου.

Αποτελέσματα