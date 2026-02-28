Οι Formula 1 και FIA παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά από πυραυλικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Μετά τις επιθέσεις που ξεκίνησαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, γίνονται συνεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης από πλευράς FIA και Formula 1. H παγκόσμια ομοσπονδία και η το σπορ έχουν άμεσο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιούνται πολλοί αγώνες στην περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τη Formula 1, τα Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν τον Απρίλιο. Στο Κατάρ στις 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί επίσης ο πρώτος αγώνας του WEC για το 2026, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα έχει προγραμματιστεί ένα διήμερο τεστ στην ίδια πίστα.

Βομβαρδισμοί κοντά στις εγκαταστάσεις της Formula 1

Στο Μπαχρέιν, στόχος αποτέλεσε αμερικανική ναυτική βάση, ενώ πλήγμα σημειώθηκε και στην περιοχή Ζουφέρ, σημείο όπου συχνά διαμένουν μέλη των ομάδων και προσωπικό του paddock, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών. Το σημείο αυτό βρίσκεται 30 χιλιόμετρα μακριά από την πίστα του Σακχίρ.

Το Μπαχρέιν είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει Grand Prix στις 12 Απριλίου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα ακολουθεί ο αγώνας στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Παρότι οι αγώνες δεν διεξάγονται άμεσα, η γεωπολιτική αστάθεια έχει ήδη επηρεάσει δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρωτάθλημα.

Προβλήματα στις μετακινήσεις προς Αυστραλία

Το Grand Prix Αυστραλίας είναι ο εναρκτήριος αγώνας της Formula 1 για το 2026 στις 6-8 Μαρτίου. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού των ομάδων και οι οδηγοί δεν έχουν ταξιδέψει στη χώρα και το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις.

Παράλληλα, ο εξοπλισμός των ομάδων της Formula 2, συμπεριλαμβανομένων των μονοθεσίων, δεν έχει φτάσει ακόμα από τη Βαρκελώνη στην Αυστραλία. Στη Formula 1 περιμένουν καθυστερήσεις και δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή προγράμματος τις επόμενες ώρες.

Σε ανακοίνωσή της η FOM επιβεβαίωσε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά: «Οι επόμενοι τρεις αγώνες μας διεξάγονται σε Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία και όχι στη Μέση Ανατολή — οι συγκεκριμένοι αγώνες απέχουν ακόμη αρκετές εβδομάδες. Όπως πάντα, παρακολουθούμε στενά κάθε τέτοια κατάσταση και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές».

Ακύρωση δοκιμών της Pirelli

Ως άμεση συνέπεια της κατάστασης, ακυρώθηκε το προγραμματισμένο τεστ ελαστικών της Pirelli στο Μπαχρέιν, στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχει η Mercedes.

Όσα μέλη ομάδων και τεχνικού προσωπικού βρίσκονταν ήδη στην περιοχή εξετάζουν πλέον τρόπους επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο ή απευθείας μετάβασης στην Αυστραλία, όπου ξεκινά η σεζόν της Formula 1 την επόμενη εβδομάδα.