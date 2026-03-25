Η Scuderia Ferrari έκανε ειδική προετοιμασία για το επερχόμενο Grand Prix Ιαπωνίας, ώστε να μπορέσει να παλέψει στα ίσα με τη Mercedes.

Στους δύο αγώνες της Formula 1 που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στο 2026 η Scuderia Ferrari είναι η καθαρά δεύτερη δύναμη στο grid. H ιταλική ομάδα δεν είναι ακόμη στο επίπεδο της Mercedes-AMG, ωστόσο δείχνει να έχει το μόνο μονοθέσιο που μπορεί να ανταγωνιστεί για ένα μέρος του αγώνα την W17.

O επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα της Σουζούκα το τριήμερο 27-29 Μαρτίου. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική πρόκληση, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τα μονοθέσια.

Η προετοιμασία για τη Σουζούκα

Ενόψει του αγώνα στην Ιαπωνία η Ferrari εργάστηκε στην πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της SF-26 τόσο αεροδυναμικά όσο και μηχανικά. Η Ferrari είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στα τεχνικά κομμάτια, όμως χάνει σημαντικά στις μεγάλες ευθείες. Εκεί, η Mercedes εκμεταλλεύεται την ισχύ του θερμικού κινητήρα για να φορτίζει την μπαταρία, διατηρώντας παράλληλα υψηλή τελική ταχύτητα. Στην Κίνα το πλεονέκτημα αυτό ήταν μεταξύ δύο και τεσσάρων δεκάτων του δευτερολέπτου μόνο στον τελευταίο τομέα με τη μεγάλη ευθεία.

Τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν στο Μαρανέλο οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ ώστε να κάνουν δοκιμές στον προσομοιωτή. Στόχος είναι η καλύτερη κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, σε μία πίστα όπου περιμένουμε να δούμε τα μονοθέσια να… διψάνε ώστε να γεμίσουν τις μπαταρίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ferrari δεν έχει ακόμη ξεκλειδώσει την πλήρη δυναμική της SF-26 από πλευράς setup.

Οι αναβαθμίσεις επιστρέφουν

Στην Ιαπωνία η Ferrari αναμένεται να έχει μαζί της τόσο την περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή όσο και τα αεροδυναμικά πτερύγια που είχε τοποθετημένα στο Halo στην Κίνα. Τόσο η μία όσο και η άλλη λύση δεν έμειναν στο μονοθέσιο μετά το Σάββατο στη Σαγκάη.

Η περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή θα εμφανιστεί στο FP1 του GP Ιαπωνίας. Παρά το κέρδος σε τελική ταχύτητα, η ομάδα του Μαρανέλο δεν έχει βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της. Οι οδηγοί παραπονέθηκαν για αστάθεια στο πίσω μέρος, με την ισορροπία να είναι κρίσιμος παράγοντας ώστε να δώσει αυτοπεποίθηση στους οδηγούς στο φρενάρισμα.

Παράλληλα στο Μαρανέλο εργάζονται στο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που θα παρουσιαστεί στο Μαϊάμι, όπως επίσης και στη μείωση του βάρους της SF-26.

