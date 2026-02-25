Ο τεχνικός διευθυντής της Ferrari, Λοΐκ Σέρα, εξηγεί τη διαδικασία που ακολούθησε η ομάδα του στη δημιουργία της νέας SF-26.

Η νέα εποχή της Formula 1 είναι η ευκαιρία που ψάχνει η Scuderia Ferrari ώστε να επιστρέψει στην κορυφή. Έχοντας ένα εντελώς καινούργιο πλαίσιο τεχνικών κανονισμών και κινητήρων, η ομάδα του Μαρανέλο αισιοδοξεί πως μπορεί να είναι αυτή που θα ξεχωρίσει έναντι του ανταγωνισμού.

Στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν ο Σαρλ Λεκλέρ έγραψε την ταχύτερη επίδοση και ήταν ο μόνος που έπεσε κάτω από το 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα. Όμως η κατάταξη δεν ήταν ο μοναδικός τομέας που εντυπωσίασε η Ferrari, καθώς παρουσίασε δύο τεχνικές καινοτομίες στο Σακχίρ. Η πρώτη σχετίζεται με τον πίσω διαχύτη της SF-26, ενώ η δεύτερη πρόκειται για μία πρωτοποριακή πίσω αεροτομή.

Συνεχής εξέλιξη

Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της Ferrari, Λοΐκ Σέρα, σημασία για το τεχνικό τμήμα δεν έχει η απόδοση στο πρώτο μέρος της σεζόν: «Το πιο σημαντικό δεν είναι να έχεις ένα καλό μονοθέσιο τώρα, αλλά να μπορείς να το εξελίσσεις σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ξεκινήσαμε από λευκή σελίδα χαρτί και αυτό προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Το μειονέκτημα είναι ότι όταν υπάρχουν τόσες δυνατότητες… μπορείς εύκολα να χαθείς».

Όσον αφορά την καινοτομία στο πίσω μέρος της Ferrari που χρησιμοποιεί τα καυσαέρια που βγαίνουν από την εξάτμιση για την παραγωγή κάθετης δύναμης, ο Σέρα είπε: «Η εξάτμιση δεν είναι δική μου, είναι της ομάδας. Θεωρώ τον εαυτό μου απλώς τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα».

Η καινοτόμα πίσω αεροτομή

Τη δεύτερη μέρα του τελευταίου τεστ στο Μπαχρέιν, η Ferrari προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και με την κινητή πίσω αεροτομή, η οποία μπορεί να περιστρέφεται έως και 270 μοίρες. Πρόκειται μια ερμηνεία των κανονισμών που δεν είχε ξαναεμφανιστεί, με το τεχνικό τμήμα να είναι ιδιαίτερα περήφανο.

«Οι προηγούμενοι κανονισμοί δεν μας έδιναν αυτόν τον βαθμό ελευθερίας. Είδαμε την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουμε την τελική ταχύτητα και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη ροή του αέρα και το κάναμε», εξήγησε ο Σέρα στη L’Equipe.

Ο Γάλλος παραδέχθηκε ότι οι αντιδράσεις που είχαν οι αντίπαλοι της Scuderia του προκάλεσαν μια αίσθηση ικανοποίησης: «Ομολογώ ότι είναι ωραίο να βλέπεις τον αντίκτυπο των δημιουργιών μας. Οι κανονισμοί μάς έδωσαν λευκό καμβά και πολλές ευκαιρίες στην εξέλιξη».

A window into our last two weeks 🪟 pic.twitter.com/k3YWP0AUKu — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 22, 2026

Δεν έχουμε δει ακόμη την πραγματική απόδοση

Παρά τη θετική εμφάνιση στο Μπαχρέιν, την πρωτιά του Λεκλέρ στην κατάταξη και τις καινοτόμες λύσεις στην SF-26, στη Ferrari είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ενόψει της νέας χρονιάς.

«Αυτό που πραγματικά δίνει απόδοση σε ένα μονοθέσιο σπάνια φαίνεται στις χειμερινές δοκιμές. Είναι το άθροισμα πολλών μικρών πραγμάτων. Όλοι στοχεύουν στη μέγιστη κάθετη δύναμη και στην καλή αλληλεπίδραση μεταξύ σασί και κινητήρα. Τώρα πρέπει να βελτιώσουμε μονοθέσιο και να το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με τους ανθρώπους που έχουμε στο Μαρανέλο δεν βλέπω γιατί να μην τα καταφέρουμε».