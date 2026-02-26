Ο Τζακ Ντούχαν προχώρησε σε σοκαριστικές αποκαλύψεις σχετικά με την περίοδο που η θέση του στη Formula 1 βρισκόταν υπό έντονη αμφισβήτηση.

Η πίεση στον κόσμο της Formula 1 είναι ένα σύνηθες κομμάτι της δουλειάς, είτε πρόκειται για τους οδηγούς, είτε για το προσωπικό των ομάδων. Πολλοί ανταπεξέρχονται στην πίεση, ενώ άλλοι υποκύπτουν. Ωστόσο για να συμβεί αυτό υπάρχουν και άλλοι, εξωτερικοί παράγοντες που παίζουν το ρόλο τους.

O Τζακ Ντούχαν είναι ένα παράδειγμα οδηγού που η πίεση που του ασκούνταν δεν ήταν αποκλειστικά για τα αποτελέσματα στην πίστα. Ο Αυστραλός αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της rookie του σεζόν στη Formula 1 δεχόταν απειλές για τη ζωή του.

Dreams 𝘿𝙤𝙤 come true ✨



Jack Doohan will complete our line-up for 2025 pic.twitter.com/6pcazuY6sk — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 23, 2024

Η πορεία που δεν γράφτηκε με «χρυσά γράμματα»

Ο Αυστραλός υπέγραψε με την Alpine για την πρώτη του πλήρη χρονιά το 2025, όμως σχεδόν αμέσως κυκλοφόρησαν σενάρια αντικατάστασής του από τον Φράνκο Κολαπίντο. Το κλίμα επιβαρύνθηκε, ειδικά πριν από το Grand Prix του Μαϊάμι, με τα αποτελέσματα να μην είναι καλά σε ένα μονοθέσιο το οποίο ήταν με διαφορά το πιο αργό του grid.

Εν τέλει, μετά τον αγώνα στο Μαϊάμι, ο Ντούχαν απομακρύνθηκε από τη θέση του και έμεινε ως εφεδρικός οδηγός. Ο Κολαπίντο προβιβάστηκε σε ρόλο οδηγού δίπλα στον Πιερ Γκασλί και μέχρι σήμερα είναι μέλος της Alpine, ενώ ο Ντούχαν είναι αναπληρωματικός οδηγός στη Haas.

BREAKING: Franco Colapinto to race at least the next five races for Alpine in place of Jack Doohan#F1 pic.twitter.com/HLarDPmYP8 May 7, 2025

Τα μηνύματα θανάτου

Μιλώντας στο docuseries του Netflix, Drive to Survive, ο Ντούχαν έκανε τρομακτικές αποκαλύψεις για την περίοδο που ήταν οδηγός της Alpine.

«Έλαβα σοβαρές απειλές θανάτου πριν από το Grand Prix του Μαϊάμι. Μου έλεγαν ότι θα με σκοτώσουν αν δεν φύγω από το μονοθέσιο. Έλαβα έξι ή επτά emails που έλεγαν ότι αν είμαι ακόμη στο μονοθέσιο μέχρι το Μαϊάμι, θα μου κόψουν τα χέρια και τα πόδια μου».

Ο 23χρονος συνέχισε τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από τη δύσκολη εκείνη περίοδο: «Την Τετάρτη πριν τον αγώνα ήμουν στο Μαϊάμι με τη σύντροφό μου και τον γυμναστή μου και είχα τρεις ένοπλους άνδρες γύρω μου. Έπρεπε να καλέσω αστυνομική συνοδεία μου για να είναι ασφαλές για εμένα να είμαι εκεί».

Jack Doohan, take a bow 🙌 pic.twitter.com/TzoKOjLRr4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 13, 2024

Η τοξικότητα στην F1

Το περιστατικό με τον Ντούχαν αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά του οπαδισμού που δεν λογαριάζει αξίες, συναισθήματα και την ψυχική υγεία του αθλητή.

Οι απειλές θανάτου δεν είναι πρωτοφανές περιστατικό στη Formula 1, με τη διαδικτυακή τοξικότητα να επιμένει παρά τις προσπάθειες του σπορ και της FIA να καταπολεμήσουν το φαινόμενο.