Αρχής γενομένης από τη σεζόν του 2026 στη Formula 1 η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα επιτηρεί τα όρια πίστας και αν τα παραβίασαν οι οδηγοί.

Τα όρια πίστας και η αστυνόμευσή τους είναι εδώ και χρόνια ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί πολύ συχνά τη Formula 1. Οι οδηγοί πιέζουν στο όριο, όπως είναι η δουλειά τους και κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο είχε ενταθεί σε σημείο που η παραβίαση των ορίων πίστας από οδηγούς επηρέαζε το αποτέλεσμα του αγώνα.

Το 2023 στην Αυστρία, η οι αγωνοδίκες της FIA χρειάστηκε να εξετάσουν πάνω από 1.000 πιθανά περιστατικά παραβίασης ορίων πίστας. Το μήνυμα ήταν σαφές: το μοντέλο δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι.

Whenever Formula 1 arrives at the Red Bull Ring, there’s one topic guaranteed to generate heated discussion: track limits.



And while the FIA is tackling the thorny issue in a number of ways, this weekend a few simple circuit changes that have proved effective elsewhere are…

Από την κάμερα στην ψηφιοποίηση

Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού περνά σε μία νέα εποχή. Ήδη τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σύστημα ονόματι computer vision. Αυτό είναι ενσωματωμένο στο RaceWatch, που αναγνωρίζει το περίγραμμα του μονοθεσίου και ελέγχει αν έχει περάσει τη λευκή γραμμή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της FIA, η τεχνολογία αυτή μείωσε κατά 95% τις περιπτώσεις που απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση και εξέταση περιστατικού.

Το επόμενο βήμα είναι το ECAT, δηλαδή«Every Car, All Turns».

Το νέο σύστημα δεν βασίζεται αποκλειστικά σε κάμερες. Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) και υψηλής απόδοσης επεξεργαστές ώστε να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τεράστιο όγκο δεδομένων: γεωεντοπισμό, χρόνους micro-sector, ιδανικές γραμμές αγώνα και μοτίβα οδήγησης.

Η FIA ουσιαστικά δημιουργεί έναν ψηφιακό κόσμο, όπου κάθε μονοθέσιο συγκρίνεται συνεχώς με ένα μοντέλο αναφοράς.

Track limits are being enforced here, both Vettel and Hamilton have just had times deleted



You've got to watch out for this kerb: the cars can go onto it but no part must go *over* it, onto the green painted area 👀🚫#F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/32rjZbRXcc — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Πώς θα λειτουργεί το ECAT

Το σύστημα θα ανιχνεύει σε πρώτη φάση αποκλίσεις από την ιδανική αγωνιστική γραμμή σε κάθεμονοθέσιο. Αν ένα μονοθέσιο καλύψει περισσότερη απόσταση ή εμφανίσει ασυνήθιστη μεταβολή χρόνου σε micro-sector της πίστας, το RaceWatch θα στέλνει μία συγκεκριμένη ειδοποίηση.

Παράλληλα, θα χρησιμοποιείται geofencing: εικονικές ζώνες και σικέιν θα χαράσσονται ψηφιακά μέσω ενός πολύπλοκου προγράμματος. Αν ένα μονοθέσιο εισέλθει στις ζώνες αυτές, θα υπάρχει αυτόματα αναφορά, ακόμη και χωρίς οπτική επιβεβαίωση από κάμερα.

Η FIA θα μπορεί επίσης να στέλνει σε άμεσο χρόνο στις ομάδες υλικό βίντεο κάθε παράβασης, αυξάνοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τις καθυστερήσεις στην επιβολή ποινών. Παράλληλα θα αυξηθεί η αξιοπιστία της Διεύθυνσης Αγώνα και τα παράπονα θα μειωθούν δραματικά.

Παρά το γεγονός πως η αστυνόμευση περνά σε μία ψηφιακή εποχή, τον τελικό λόγο θα έχουν οι αγωνοδίκες. Το σίγουρο είναι πως το νέο σύστημα αλλάζει τα δεδομένα στη Formula 1 από το 2026.