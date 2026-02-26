Μία νέα τεχνική ερμηνεία που έγινε κύριο θέμα των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 «γεννήθηκε» το 2026 και προκαλεί έντονο πονοκέφαλο στο grid.

Το 2026 η Formula 1 θα παρουσιάσει μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Οι τεχνικοί κανονισμοί μονοθεσίων και κινητήρων αλλάζουν πλήρως και αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Η μεγαλύτερη επίδραση των κανονισμών θα είναι στο κομμάτι της μπαταρίας. Η διαχείριση ενέργειας θα έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο, με τους οδηγούς να καλούνται να διαχειριστούν μια νέα κατάσταση, πολύπλοκη και τεχνική. Σύμφωνα μάλιστα με τον Λιούις Χάμιλτον, οι τηλεθεατές δεν θα είναι σε θέση να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους που τυραννά από τις δοκιμές της Βαρκελώνης και θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί ομάδες και οδηγούς είναι το super clipping.

Τι είναι το super clipping

Με τους νέους κανονισμούς να ορίζουν ισόποση δύναμη μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, η ανάγκη ώστε να μην αδειάζει η μπαταρία είναι μεγάλη. Λόγω της αυξημένης ισχύς στα 350 kW, οι οδηγοί φτάνουν νωρίτερα στις ευθείες στη μέγιστη τελική ταχύτητα και σύμφωνα με τους κανονισμούς η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα αρχίζει να φθίνει από τα 290 χλμ/ώρα και μηδενίζεται στα 345 χλμ/ώρα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να χάνουν ταχύτητα στις ευθείες κι ας είναι με το πόδι πατημένο στο γκάζι, καθώς πρέπει να γίνει ανάκτηση ενέργειας της μπαταρίας στα 250 kW. Η εναλλακτική σε αυτή την περίπτωση είναι το lift and coast, το οποίο ανακτά 350 kW ενέργειας, ωστόσο κοστίζει πολύ περισσότερο σε τελική ταχύτητα και χρόνο.

Το super clipping ουσιαστικά οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας στις ευθείες. Στις δοκιμές του Μπαχρέιν παρατηρήθηκε μείωσε έως και 30 χλμ/ώρα σε ορισμένα μονοθέσια.

Τα σενάρια δράσης της FIA

H παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού γνωρίζει τους κινδύνους που εγκυμονούν και είναι έτοιμη να αναλάβει δράση, εφόσον αυτό χρειαστεί. Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι η αύξηση ανάκτησης ενέργειας της μπαταρίας στα 350 kW από τα 250 kW που είναι μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής μονοθεσίων της FIA, Νικόλα Τομπάζη: «Θα δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Θα βαθμονομήσουμε τα συστήματά μας και υπάρχουν τρόποι να αντιδράσουμε από πλευράς αγωνιστικού σκέλους. Αν χρειαστεί, θα παρουσιάσουμε προτάσεις στις ομάδες και στους κατασκευαστές μονάδων ισχύος και θα πάρουμε την απόφαση που είναι καλύτερη για το άθλημα».