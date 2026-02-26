Η Volvo εμπλουτίζει την γκάμα του ηλεκτρικού SUV της με ένα νέο σύστημα κίνησης και με τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Η πορεία του Volvo EX30 στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων αποκτά νέα δυναμική, καθώς η σουηδική μάρκα προχωρά σε σημαντικές προσθήκες στις διαθέσιμες επιλογές του μοντέλου. Η σημαντικότερη είναι ένα νέο εισαγωγικό σύστημα κίνησης 150 ίππων (110kW), το οποίο τοποθετείται στη βάση της γκάμας. Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς επιτρέπει στο μικρότερο SUV της εταιρείας να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό, συνδυάζοντας τον premium χαρακτήρα με μια πιο ορθολογική τιμολογιακή προσέγγιση. Η νέα έκδοση εξοπλίζεται με μπαταρία χωρητικότητας 51kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία 339 χιλιομέτρων, που καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού για τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Παράλληλα με τη νέα έκδοση, η Volvo εισάγει το Vehicle-to-Load (V2L), μια τεχνολογία που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να παρέχει ενέργεια σε εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Μέσω ενός ειδικού προσαρμογέα, η μπαταρία του EX30 μπορεί να τροφοδοτήσει από ηλεκτρικά ποδήλατα και εργαλεία μέχρι πλήρη εξοπλισμό κάμπινγκ, μετατρέποντας το όχημα σε αυτόνομο σταθμό ενέργειας.

Οι αλλαγές ολοκληρώνονται με τη τον ανασχεδιασμό του λογισμικού, που φέρνει τις βασικές λειτουργίες πιο κοντά στον οδηγό. Η προσθήκη μιας παραμετροποιήσιμης γραμμής περιεχομένου επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, απλοποιώντας τον έλεγχο του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Στο εσωτερικό προστίθενται νέες premium επιλογές επενδύσεων από βιώσιμα υλικά, ενώ η γκάμα Cross Country επεκτείνεται με την έκδοση Plus, η οποία θα διατίθεται πλέον και με έναν κινητήρα. Τέλος, η δημοφιλής έκδοση Black Edition διευρύνεται, προσφέροντας περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης με νέα εξωτερικά χρώματα και αναβαθμισμένα υλικά στην καμπίνα.