Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός την τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 για το 2026.

Η τελευταία ημέρα δράσης στo Μπαχρέιν για το τρίτο και τελευταίο χειμερινό τεστ της Formula 1 ολοκληρώθηκε. Ομάδες και οδηγοί έκαναν την τελική τους προετοιμασία και πλέον κοιτάζουν τον πρώτο αγώνα της σεζόν, ο οποίος θα γίνει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Όπως έγινε τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και σήμερα η μέρα είχε διακοπές λόγω κόκκινης σημαίας. Επίσης ορισμένες ομάδες αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα, κάτι που τους κράτησε για ώρες στο γκαράζ.

Η Ferrari είχε τον τελευταίο λόγο

Ταχύτερος οδηγός της ημέρας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη C4 γόμα ελαστικών έγραψε το 1:31,992, τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου στην πίστα του Σακχίρ, με την ιταλική ομάδα να κάνει δήλωση με την επίδοση αυτή. Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός για να αφήσει 0,8 δλ πίσω του τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον Βρετανό να μην βελτιώνει τον ταχύτερο γύρο της ομάδας του από την Πέμπτη.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός δεν κατέβηκε το 1:33, ωστόσο βελτίωσε για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου τον ταχύτερο γύρο που έκανε την Πέμπτη. Τέταρτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τη γερμανική ομάδα να μην πιέζει για χρόνους την τελευταία ημέρα προς απογοήτευση όσων ήθελαν να κάνουν συγκρίσεις.

Στη μάχη του midfield προηγήθηκε σήμερα η Alpine με τον Πιέρ Γκασλί να είναι στην 5η θέση μπροστά από τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi. Η διαφορά των τριών ομάδων ήταν στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes ήταν 8ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls και ο Κάρλος Σάινθ της Williams.

Γεμάτα προγράμματα και ρεκόρ πίστας σε αριθμό γύρων

Τους περισσότερους γύρους την τελευταία ημέρα στο Μπαχρέιν έκανε η Haas έχοντας 170 γύρους. Η αμερικανική ομάδα άφησε 2η τη Racing Bulls, η οποία έγραψε 165 γύρους μόνο με τον Άρβιντ Λίντμπλαντ. Αυτή ήταν επίδοση ρεκόρ για τους περισσότερους γύρους σε μία ημέρα σε δοκιμές στο Μπαχρέιν από έναν οδηγό.

Η Williams Racing πήρε την 3η θέση στη λίστα με 141 γύρους, ενώ ακολούθησαν Audi με 135 και Ferrari με 132 γύρους. Στους 131 γύρους έμεινε η Mercedes-AMG, ενώ η Red Bull Racing είχε 124, στους 118 βρέθηκε η Alpine, ενώ η McLaren παρά τα προβλήματα αξιοπιστίας έκανε 113 γύρους.

Η Cadillac δεν ξεπέρασε το τριψήφιο αριθμό γύρων μένοντας στους 99, ενώ η Aston Martin έμεινε στους 6.

Τα προβλήματα της ημέρας

Όπως έγινε τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και σήμερα η Aston Martin αντιμετώπισε πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτή τη φορά η βρετανική ομάδα δεν έγραψε χρονομετρημένη προσπάθεια, με τον Λανς Στρολ να συμπληρώνει μόλις 6 γύρους βάζοντας τέλος σε μία κάκιστη χειμερινή περίοδο για τη βρετανική ομάδα.

Προβλήματα είχαν Mercedes-AMG και McLaren Racing. H γερμανική ομάδα προκάλεσε κόκκινη σημαία όταν το μονοθέσιό της ακινητοποιήθηκε στο πρωινό σκέλος μεταξύ των στροφών 10 και 11. Ωστόσο δεν έχασε πολύτιμο χρόνο στην πίστα. Όσο για τη McLaren, ένα πρόβλημα στα υδραυλικά κόστισε 2 ώρες στον Λάντο Νόρις στο απογευματινό σκέλος.

Και τώρα Αυστραλία

Πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στον εναρκτήριο αγώνα της Formula 1 ο οποίος θα γίνει στην Αυστραλία το τριήμερο 6-8 Μαρτίου. Όλα τα εργοστάσια θα εργαστούν σκληρά ώστε να προετοιμάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα μονοθέσιά τους για την πρώτη μάχη της σεζόν.

