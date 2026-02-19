Τη δεύτερη μέρα στις δοκιμές του Μπαχρέιν η Scuderia Ferrari είχε ακόμα μία έκπληξη για τον ανταγωνισμό, την οποία δεν δοκίμασε όσο θα ήθελε.

Η Scuderia Ferrari δεν περιορίστηκε σε μικροβελτιώσεις στο δεύτερο τεστ του Μπαχρέιν, με την αναβάθμιση της Τετάρτης να τραβά αρχικά την προσοχή. Την Πέμπτη στη δεύτερη μέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν όλα τα βλέμματα στο paddock στράφηκαν στη ριζοσπαστική εκδοχή της ενεργής πίσω αεροτομής, που στην ευθεία… γυρίζει ανάποδα.

Στις πρώτες του εξόδους με το νέο εξάρτημα, ο Λιούις Χάμιλτον έδειξε πως όταν η αεροτομή σε «corner mode» η πτέρυγα δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τη συμβατική διάταξη. Η μόνη οπτική διαφορά να είναι η απουσία του κεντρικού πυλώνα ενεργοποίησης του συστήματος ενεργής αεροδυναμικής που υπήρχε πριν. Η πραγματική καινοτομία αποκαλύπτεται όταν ενεργοποιείται το «straight mode».

An eye-catching piece of engineering from Ferrari! 🤯



Early on Thursday morning, their rear wing could be seen rotating from an upside-down position on the straight, in a more dramatic fashion than any other active aero design we've seen so far... 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/eEBmD0JsOk — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Πώς λειτουργεί η «ανάποδη» πτέρυγα

Σε αντίθεση με τις περισσότερες ομάδες, όπου το επάνω στοιχείο απλώς ανοίγει (όπως το DRS) για να μειώσει την οπισθέλκουσα (drag), στη λύση της Ferrari το άνω στοιχείο περιστρέφεται περαιτέρω μέχρι να καταλήξει σε πλήρως ανεστραμμένη θέση. Στις ευθείες του Σακχίρ, η πτέρυγα φαινόταν να αναποδογυρίζει 180 μοίρες, ενώ με το φρενάρισμα πριν από τη στροφή επανερχόταν στην κανονική της γεωμετρία.

Η λογική πίσω από την ιδέα είναι ξεκάθαρη: μετάβαση από μια κατάσταση όπου το άνω στοιχείο παράγει κάθετη δύναμη και drag, σε μια διάταξη όπου η αντίσταση περιορίζεται στο ελάχιστο – ενδεχομένως ακόμη και με παραγωγή άνωσης. Η μείωση της οπισθέλκουσας δεν προσφέρει μόνο αεροδυναμικό όφελος, αλλά μπορεί να περιορίσει και την αντίσταση κύλισης των ελαστικών. Ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων στοχεύει σε ουσιαστική αύξηση της τελικής ταχύτητας.

You spin me right round! 😵‍💫



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph February 19, 2026

Νόμιμο, αλλά δοκιμαστικό

Το σύστημα είναι συμβατό με τους κανονισμούς, καθώς δεν υπάρχει όριο στη γωνία περιστροφής της ενεργής πίσω πτέρυγας σε «straight mode». Η μόνη σαφής απαίτηση είναι ότι η μετάβαση μεταξύ των δύο σταθερών θέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400ms και ότι η αλλαγή πρέπει να είναι πανομοιότυπη κάθε φορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η λύση πρόκειται για δοκιμαστικό εξάρτημα αξιολόγησης. Δεν είναι δηλαδή δεδομένο ότι θα φτάσει στη Μελβούρνη.

Περιορισμένος αριθμός γύρων

Παρότι η λύση αυτή προκάλεσε τεράστια έκπληξη στο paddock και τα social media, η Ferrari δεν είχε αρκετό χρόνο για να τη δοκιμάσει. Ο Λιούις Χάμιλτον έχασε όλο το πρωινό σκέλος λόγω προβλήματος στο σασί της SF-26 κάνοντας μόλις 5 γύρους.

Το γεγονός αυτό τον έχει φέρει σε μειονεκτική θέση, καθώς έχει λιγότερο χρόνο προσαρμογής στη νέα γενικά μονοθεσίων και ειδικά στις λειτουργίες τους.

