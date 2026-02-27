Σαν Σήμερα: Γεννήθηκαν δύο αστέρες που δεν έλαμψαν ποτέ (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Σήμερα θα γνωρίσουμε δύο οδηγούς που παρά το ταλέντο τους και τις επιτυχίες που σημείωσαν σε μικρές κατηγορίες δεν κατάφεραν να διακριθούν στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1939, γεννήθηκε ο Πίτερ Ρέβσον. Ο Αμερικανός αποδείχθηκε εξαιρετικά αξιόπιστος και επιτυχημένος σε πολλές μορφές αγώνων. Παρόλο που συμμετείχε σε κάποια σποραδικά Grand Prix το 1964, χρειάστηκε να περάσουν κάποια χρόνια ακόμη ώστε να στρέψει τα βλέμματα πάνω του στο κορυφαίο επίπεδο αγώνων. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε έναν τίτλο στο πρωτάθλημα Can-Am και έκανε μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολις με τη McLaren, κερδίζοντας έτσι μια θέση βασικού οδηγού στην αντίστοιχη ομάδα της F1 για το 1972. Μέσα σε δύο σεζόν σημείωσε 8 παρουσίες στο βάθρο και κατέκτησε δύο νίκες στα Grand Prix Μ. Βρετανίας και Καναδά του 1973. Ο Ρέβσον πήγε στη Shadow για το 1974, αλλά δυστυχώς σκοτώθηκε τον Μάρτιο σε ένα ιδιωτικό τεστ στην πίστα του Κιαλάμι, ενόψει του GP Νοτίου Αφρικής.

Σαν σήμερα το 1965, γεννήθηκε ο Πέντρο Τσάβες. Ο Πορτογάλος ξεκίνησε την καριέρα του στη Μ. Βρετανία και μάλιστα το 1990 στέφθηκε πρωταθλητής στη Βρετανική Formula 3000. Έτσι, βρήκε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Formula 1 για τη σεζόν του 1991. Ωστόσο, η ομάδα που του προσέφερε συμβόλαιο ήταν η παραπαίουσα Coloni, της οποίας το μονοθέσιο ήταν τόσο κακό που δεν του προσέφερε καμία ευκαιρία να προκριθεί σε Grand Prix. Μετά από 13 ανεπιτυχείς απόπειρες, ο Τσάβες παραιτήθηκε προτού ολοκληρωθεί η χρονιά και επέστρεψε για μερικούς ακόμη αγώνες στη Formula 3000. Επιδίωξε να υλοποιήσει μια συμφωνία με την March για μια θέση οδηγού το 1992, αλλά η χρηματοδότηση δεν ήταν έγκαιρη και το κάθισμα κατέληξε στον Καρλ Βέλντινγκερ.

Φωτογραφίες: McLaren, Thebishf1/Twitter