Ομάδες και οδηγοί της Formula 1 στρέφουν την προσοχή τους στην έναρξη της σεζόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μία παραδοσιακή τοποθεσία.

Λίγες ημέρες απομένουν για να ξεκινήσει η νέα εποχή της Formula 1. Έπειτα από 9 ημέρες χειμερινών δοκιμών σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν, τα μονοθέσια ετοιμάζονται για το μαραθώνιο ταξίδι, στο οποίο ένας οδηγός και μία ομάδα θα αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Στo φετινό πρωτάθλημα θα πάρουν μέρος 11 ομάδες, με την Cadillac να αποτελεί τη νέα προσθήκη του grid.

It takes everything 👊



2026 - It's All To Drive For.#F1 pic.twitter.com/PnVGKmTw4G — Formula 1 (@F1) February 23, 2026

Οι πρώτοι αγώνες της νέας εποχής της F1

Η σεζόν του 2026 ξεκινάει το τριήμερο 6-8 Μαρτίου με το Grand Prix Αυστραλίας. Πρόκειται για μία πίστα που είναι συνηθισμένη σε πρεμιέρες και ανά τα χρόνια έχει προσφέρει εντυπωσιακούς αγώνες. Τη διαδρομή του Άλμπερτ Παρκ τη γνωρίσαμε για πρώτη φορά το 1996 όταν και αντικατέστησε το σιρκουί της Αδελαΐδας.

Η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς μία εβδομάδα αργότερα το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα αγωνιστεί στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάης. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος Αγώνας Σπριντ της σεζόν, κάτι το οποίο θα βάλει νέες προκλήσεις στις ομάδες, στους οδηγούς και τα καινούργια μονοθέσια.

Ένας ακόμη αγώνας θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Μάρτιο, με το Grand Prix Ιαπωνίας να είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 27-29 στην πίστα της Σουζούκα. Πρόκειται για μία πολύ διαφορετική πίστα από αυτές τις Μελβούρνης και της Κίνας και δεν αποκλείεται στους τρεις αυτούς αγώνες να έχουμε τρεις διαφορετικούς νικητές.

Τον Απρίλιο το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 αγώνες στη Μέση Ανατολή σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Μία σεζόν με πολλά ερωτήματα

Η νέα εποχή της Formula 1 υπόσχεται δράση και ανατροπές. Οι ομάδες ακόμη δεν έχουν μάθει πλήρως τα μονοθέσιά τους και η προετοιμασία για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος γίνεται με εντατικούς ρυθμούς. Τα εργοστάσια δουλεύουν ολημερίς, ενώ διπλοβάρδιες στον προσομοιωτή κάνουν οι οδηγοί.

Φαβορί δεν υπάρχει και το ταξίδι στο άγνωστο που λέγεται 2026 ξεκινάει γεμάτο ανυπομονησία.