Οι ευρωπαϊκές αγορές που υποδέχτηκαν με θέρμη τα κινέζικα αυτοκίνητα.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές αυξάνουν τάχιστα τα μερίδιά τους στην ενωμένη Ευρώπη, σε κάποιες χώρες ωστόσο έχουν κολοσσιαία επιτυχία.

Πριν μια πενταετία ανύπαρκτες, σήμερα υπολογίσιμη δύναμη στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο λόγος για τις αυτοκινητοβιομηχανίες από την Κίνα, οι οποίες αθροιστικά πέτυχαν ένα μερίδιο ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων περίπου 6% το 2025, διπλάσιο από το 2024.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κέρδισαν σημαντικό έδαφος στην ανταγωνιστική αγορά αυτοκινήτων της Ευρώπης το 2025, αλλά το μερίδιό τους διέφερε σημαντικά από χώρα σε χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων αυτοκινήτων Inovev.

Παρόλο που οι κινεζικές εταιρείες διπλασίασαν το συνολικό μερίδιό τους στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη, στη Νορβηγία πέτυχαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό 14% των πωλήσεων, όπου σχεδόν όλα τα νέα οχήματα που ταξινομήθηκαν ήταν πλήρως ηλεκτρικά. Αντίθετα, στην Γερμανία και στην Σλοβακία, το καλύτερο που κατάφεραν είναι λίγο πάνω από το 2% των πωλήσεων.

Το χορό της επιτυχίας στην Ευρώπη σέρνουν οι BYD, Geely και Chery, οι οποίες μέσα σε μόλις δύο χρόνια έχουν πραγματοποιήσει μια εξαιρετικά επιθετική πολιτική επέκτασης. Η επιτυχία τους ωστόσο πυροδοτείται προσελκύοντας αγοραστές σε αγορές που η τιμή παίζει κυρίαρχο ρόλο, καθώς τα μοντέλα τους σε πολλές περιπτώσεις κοστίζουν έως και 10.000 ευρώ λιγότερο από αντίστοιχα μοντέλα ευρωπαϊκών μαρκών.

Οι χώρες στις οποίες οι Κινέζοι θριαμβεύουν

Η επίθεση των περισσότερων κινεζικών μαρκών ξεκίνησε από τη Βρετανία, όπου δεν ισχύουν φόροι που φτάνουν έως και το 35% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και από χώρες με πολύ έντονη διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως η Νορβηγία.

Στη Βρετανία τα κινέζικα αυτοκίνητα είχαν περίπου το 11% όλων των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων το 2025. Στην Ισπανία και στην Ιταλία, φτάνουν περίπου το 9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Inovev, διπλασιάζοντας περίπου τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Στη χώρα μας οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν καταφέρει να φτάσουν στο 7% του συνολικού μεριδίου ταξινομήσεων, έχοντας πλέον πολύ συμφέρουσες προτάσεις όχι μόνο σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά και σε συμβατικά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά ή plug-in υβριδικά, τα οποία άλλωστε αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την επιτυχία τους.

Μια επίσης παράπλευρη θετική εξέλιξη της εισόδου περίπου 20 νέων μαρκών από την Κίνα στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά είναι η συμπίεση των τιμών και των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, έτσι ώστε να έχουν τύχη απέναντι στον πολύ επιθετικό εμπορικό ανταγωνισμό των νέων παικτών.

Με πληροφορίες από ρεπορτάζ του Reuters