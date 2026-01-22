Η BYD αναδείχθηκε Νο1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2025, με ισχυρή παρουσία στα EV και στα plug-in υβριδικά μοντέλα.

Η BYD ολοκλήρωσε το 2025 στην κορυφή της ελληνικής αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση σε ταξινομήσεις EV και ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της και στα plug-in υβριδικά μοντέλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η BYD κατέγραψε 1.825 ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 20,5% και την πρώτη θέση στο σύνολο της κατηγορίας. Συνολικά, οι ταξινομήσεις EV και PHEV ανήλθαν σε 2.402 μονάδες, αριθμός αυξημένος κατά 52,2% σε σύγκριση με το 2024.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς το 2025

Το 2025, οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 144.199 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε ετήσια βάση. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέλαβαν μερίδιο 6,2%, ενώ τα plug-in υβριδικά έφτασαν το 8,1%, αποτυπώνοντας τη σταδιακή αλλά σταθερή στροφή της αγοράς προς τον εξηλεκτρισμό.

Σε αυτό το περιβάλλον, η BYD ξεχώρισε και στο κανάλι λιανικής, όπου το μερίδιό της στα EV ανήλθε στο 31,2%, ένδειξη ισχυρής αποδοχής από ιδιώτες αγοραστές.

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν

Κομβικό ρόλο στην επίδοση της BYD διαδραμάτισαν συγκεκριμένα μοντέλα της γκάμας της:

BYD Dolphin: Αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025, με 722 ταξινομήσεις. Στην κατηγορία των EV C-hatchback κατέγραψε μερίδιο 76,9%, καταλαμβάνοντας κυρίαρχη θέση στο segment.

BYD ATTO 3: Πρώτο σε ταξινομήσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV, με 458 μονάδες και μερίδιο 27,3%, διατηρώντας την πρωτιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

BYD Dolphin Surf: Το μοντέλο της κατηγορίας B-hatchback EV κατέλαβε την πρώτη θέση με 285 ταξινομήσεις και μερίδιο 47,5%. Το Dolphin Surf έχει αξιολογηθεί με πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP.

Στην κατηγορία των plug-in υβριδικών, το SEAL U DM-i κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο κανάλι λιανικής, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με 577 ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τεχνολογίας Super Hybrid DM της BYD.

Ενίσχυση γκάμας και προοπτικές για το 2026

Η BYD σχεδιάζει περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας Super Hybrid DM μέσα στο 2026, με την προσθήκη του σεντάν SEAL 5 DM-i, καθώς και δύο νέων SUV, των ATTO 2 DM-i και SEALION 5 DM-i. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στα plug-in υβριδικά, σε κατηγορίες με αυξανόμενη ζήτηση στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να στηρίζει την εμπορική ανάπτυξη της BYD, προσφέροντας προγράμματα οικονομικού οφέλους για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, σε συνδυασμό με τις κρατικές επιδοτήσεις και την απόσυρση παλαιού οχήματος.

Δίκτυο και εγγύηση

Το δίκτυο συνεργατών της BYD στην Ελλάδα αριθμεί πλέον 18 σημεία πανελλαδικά, με ενίσχυση τόσο των πωλήσεων όσο και του after sales. Παράλληλα, η BYD ανακοίνωσε την επέκταση της εγγύησης της Blade Battery στα 250.000 χιλιόμετρα, διατηρώντας τη χρονική κάλυψη των οκτώ ετών και ελάχιστη εγγυημένη κατάσταση υγείας (SOH) 70%. Η αναβάθμιση ισχύει τόσο για νέα όσο και για ήδη κυκλοφορούντα μοντέλα στην Ελλάδα.