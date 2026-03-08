Μετά την Αυστραλία, το πρωτάθλημα της Formula 1 μεταφέρεται στην Άπω Ανατολή για τους αγώνες σε Κίνα και Ιαπωνία.

Το Grand Prix Αυστραλίας, στο οποίο νίκησε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ανήκει πλέον στην ιστορία του σπορ και το πρωτάθλημα πλέον κοιτάζει μπροστά. Μετά τον αγώνα στη Μελβούρνη, ο κόσμος της F1 μπαίνει απευθείας σε αεροπλάνα και πλοία γιατί ο επόμενος αγώνας έρχεται το προσεχές Σαββατοκύριακο και είναι το GP Κίνας. Ακολουθεί το GP Ιαπωνίας και εκεί τελειώνουν οι βεβαιότητες. Μετά την Ιαπωνία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, αλλά με τη Μέση Ανατολή σε εμπόλεμη κατάσταση όλα είναι ακόμα στον «αέρα».

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Κίνας*

13-15 Μαρτίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 09:00

GP Ιαπωνίας

27-29 Μαρτίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 08:00

GP Μπαχρέιν

10-12 Απριλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 18:00

GP Σ. Αραβία

17-19 Απριλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 20:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ