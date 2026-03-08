Περιχαρής με την νίκη του στο Grand Prix Αυστραλίας ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, με το χαμόγελο να μην φεύγει από το πρόσωπό του.

Με μία άψογη εμφάνιση, ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε το Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα στη νέα εποχή της Formula 1. Παρότι έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, η σωστή στρατηγική της Mercedes-AMG του έδωσε τη δυνατότητα να φτάσει στη νίκη.

Μάλιστα, η γερμανική ομάδα έκανε το 1-2, με τον Κίμι Αντονέλι να παίρνει τη 2η θέση τερματίζοντας 2,9 δλ πίσω από τον teammate του.

Ένα φανταστικό συναίσθημα

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη στην Αυστραλία, ο Ράσελ δεν έκρυψε τα συναισθήματά του:

«Νιώθω φανταστικά. Ήταν τρομερή η μάχη με τον Σαρλ στην αρχή του αγώνα. Γνωρίζαμε πως θα είναι απαιτητική η κατάσταση. Δεν είχα μπαταρία στην αρχή και έκανα κακή εκκίνηση. Δώσαμε μια σκληρή μάχη με τον Σαρλ. Χαίρομαι που τερμάτισα. Ευχαριστώ την ομάδα για σήμερα. Πέρασε καιρός που είχαμε ένα τέτοιο μονοθέσιο στα χέρια μας και ξεκινήσαμε φέτος πολύ καλά», είπε αρχικά.

Σχετικά με τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον Σαρλ Λεκλέρ στα πρώτα στάδια του Grand Prix, ο Βρετανός είπε: «Χαίρομαι που το διασκεδάσατε. Είχαμε ήδη την υποψία πως θα γινόταν κάτι τέτοιο με τις αλληλοπροσπεράσεις. Όταν ένας έκανε προσπέρασμα αισθανόταν πως ήταν αδύνατο να κρατήσει τη θέση».

Το μήνυμα όλο νόημα στον ασύρματο

Καθοδόν για τα pits μετά τον τερματισμό, ο Ράσελ είπε στον ασύρματο:

«Πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει το μονοθέσιο. Μου αρέσει ο κινητήρας. Φοβερή δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

