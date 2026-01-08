Η Geely Auto κατέγραψε ρεκόρ 3,02 εκατ. πωλήσεων το 2025, με εκρηκτική άνοδο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα θέτει και φιλόδοξους στόχους για το 2026.

Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψε το 2025 η Geely Auto, με τον κινεζικό όμιλο να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 3 εκατομμύρια οχήματα σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τη θέση του στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και θέτοντας νέους στόχους ανάπτυξης για το 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Geely Automobile Holdings Limited, οι συνολικές πωλήσεις το 2025 ανήλθαν σε 3.024.567 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 39% σε σύγκριση με το 2024 και υπερκαλύπτοντας τον αναθεωρημένο στόχο των 3 εκατ. μονάδων που είχε τεθεί μέσα στη χρονιά.

Εκρηκτική άνοδος στα οχήματα νέας ενέργειας

Καθοριστικό ρόλο στη φετινή επίδοση έπαιξαν τα οχήματα νέας ενέργειας (NEV), οι πωλήσεις των οποίων εκτοξεύθηκαν στις 1.687.767 μονάδες, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 90% και επιτυγχάνοντας πλήρως τον στόχο της εταιρείας.

Η γκάμα NEV της Geely Auto ξεπέρασε τις 1,24 εκατ. πωλήσεις, φτάνοντας το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου, ενώ η Zeekr σημείωσε τη μεγαλύτερη εμπορική χρονιά στην ιστορία της, με περισσότερα από 220.000 οχήματα το 2025. Τον Δεκέμβριο, το premium brand του ομίλου κατέγραψε για πρώτη φορά μηνιαίες πωλήσεις άνω των 30.000 μονάδων.

Με αυτές τις επιδόσεις, οι σωρευτικές πωλήσεις της Geely Auto ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα από την ίδρυσή της.

Σταθερή παρουσία και στα θερμικά μοντέλα

Παρά τη στροφή της αγοράς προς την ηλεκτροκίνηση, η Geely Auto διατήρησε ισχυρή παρουσία και στα οχήματα εσωτερικής καύσης (ICE). Οι πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας ανήλθαν σε 1.214.132 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 3%, σε μια χρονιά αυξημένων πιέσεων για τα θερμικά σύνολα, και ξεπερνώντας τον στόχο του ενός εκατομμυρίου.

Τεχνολογία, AI και στρατηγική «One Geely»

Το 2025 αποτέλεσε το τελευταίο έτος της στρατηγικής «Intelligent Geely 2025», με την εταιρεία να περνά στη μαζική παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενοποιημένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, τα προηγμένα συστήματα υποβοηθούμενης οδήγησης, τα έξυπνα cockpit, τα τριπλά ηλεκτρικά συστήματα (κινητήρας, μπαταρία, έλεγχος) και η αξιοποίηση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Υπό το στρατηγικό πλαίσιο «One Geely» και με βάση τη Διακήρυξη της Taizhou, ο όμιλος επιτάχυνε τη μετάβαση στα οχήματα νέας ενέργειας, ενισχύοντας τον τεχνολογικό του συντονισμό και τη λειτουργική του αποδοτικότητα.

Διεθνής επέκταση και ηγετική θέση στο ESG

Σε διεθνές επίπεδο, η Geely Auto κατέγραψε 420.000 πωλήσεις εκτός Κίνας το 2025, εκ των οποίων 120.000 αφορούσαν NEV. Το παγκόσμιο εμπορικό της αποτύπωμα εκτείνεται πλέον σε 88 χώρες και περιοχές, με περισσότερα από 1.200 σημεία πώλησης.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε το προφίλ της στον τομέα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Το 2025 κατέλαβε την 1η θέση στη λίστα China ESG Listed Companies Yangtze River Delta Pioneer 100, έλαβε αξιολόγηση AA από τη MSCI ESG και διατήρησε κορυφαίες επιδόσεις στις αξιολογήσεις της ISS ESG.

Το βλέμμα στο 2026

Με σημείο αναφοράς τα 20 εκατομμύρια συνολικών πωλήσεων, η Geely Auto εισέρχεται σε μια νέα φάση ποιοτικής ανάπτυξης. Για το 2026, ο όμιλος σχεδιάζει την παρουσίαση περίπου 10 νέων μοντέλων, με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση της κινεζικής τεχνολογικής καινοτομίας στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας.