Hymer Venture S: Κάθε γωνιά του πλανήτη, σαν στο σπίτι

Τι θα λέγατε για ένα κινητό σπίτι με τετρακίνηση, που θα σας πάει όπου χαράξετε πορεία και θα σας φιλοξενεί με βασιλική φροντίδα;

Αν σκέφτεστε την αγορά ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου και προβληματίζεστε, καλό θα ήταν να βάλετε τα πράγματα κάτω και μετά να αποφασίσετε. Εμείς εδώ στο Gmotion κάναμε την έρευνά μας και βρήκαμε τους βασικούς λόγους απόκτησης ενός Motorhome, αν προτιμάτε Campervan, ελληνιστί αυτοκινούμενου τροχόσπιτου:

Ελευθερία ταξιδιού γιατί μπορείς να ταξιδεύεις όποτε εσύ θέλεις.

Οικονομία γιατί δεν έχεις να πληρώνεις διαμονές και διανυκτερεύσεις.

Ευελιξία γιατί αλλάζεις το πρόγραμμά σου κατά βούληση.

Επαφή με τη φύση γιατί περνάς το χρόνο σου σε μέρη με αστείρευτη ομορφιά.

Ιδανικό για οικογένειες και παρέες καθώς προσφέρει χώρους και ανέσεις σπιτιού.

Ελεύθερες διακοπές γιατί τις ξεκινάς και τις τελειώνεις όταν εσύ αποφασίσεις.

Αυτονομία γιατί δεν χρειάζεται να μεταφέρεις πράγματα, έχεις ότι χρειάζεσαι πάντα μαζί σου.

Με όλα τα παραπάνω κατά νου, επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Camper Club στην Παλλήνη Αττικής και ανάμεσα στα τροχόσπιτα που είδαμε εκεί ξεχωρίσαμε αυτό που σας παρουσιάζουμε, απλά και μόνο γιατί μας εντυπωσίασε τόσο η όψη όσο και οι προδιαγραφές του. Μόνιμα τετρακίνητο, αγριεμένο, δείχνει ικανό να φτάσει εκεί που άλλα αυτοκινούμενα ούτε καν το σκέφτονται. Και αυτό για τη χώρα μας είναι εξαιρετικό νέο, αφού όλοι ξέρουμε ότι οι χωματόδρομοι, να μην πούμε καρόδρομοι, οδηγούν στα καλύτερα μέρη.

Το Venture S δεν είναι ένα τυχαίο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο αλλά η ναυαρχίδα της Hymer, της παγκοσμίως δηλαδή κορυφαίας εταιρείας στον κόσμο. Με λούσα που δεν χωράει ο νους, τοποθετείται στο υπερπολυτελές άκρο της αγοράς, όντας μία σύγχρονη κατασκευή με έμφαση στην απόλυτη ελευθερία. Η φουσκωτή οροφή (Instant Loft) που ανεβαίνει και το πίσω ηλιόλουστο κατάστρωμα είναι άκρως εντυπωσιακά στοιχεία. Το ίδιο και οι μπαταρίες λιθίου των 320Ah, που καθιστούν το Venture S σε ένα απόλυτο αυτόνομο εργαλείο.

Χάρη στη μοναδική σχεδιαστική γλώσσα, τα γραφικά με την όψη κηρήθρας και το ανθεκτικό χρώμα Raptor, το μόνο σίγουρο είναι πως αυτό το σπίτι σε ρόδες θα τραβήξει την προσοχή τόσο στο δρόμο όσο και στο κάμπινγκ. Απόδειξη αυτού και το βραβείο σχεδιασμού που έχει αποσπάσει από τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό Red Dot.

Δύναμη και αυτοματισμοί

Ο turbo δίλιτρος ντιζελοκινητήρας της Mercedes προσφέρει 190 ίππους και ροπή ικανή να χρησιμοποιεί τις τελευταίες σχέσεις του αυτόματου/σειριακού 9τάχυτου κιβωτίου από τις πολύ χαμηλές ταχύτητες κίνησης. Το ονόματι G-Tronic κιβώτιο ταχυτήτων έχει σχεδιασεί με γνώμονα τη χαμηλή κατανάλωση και προσφέρει είτε τελείως αυτόματες αλλαγές είτε χειροκίνητες με pads εργονομικά τοποθετημένα πίσω από το τιμόνι. Αν χρειαστεί, η λειτουργία Hold του συστήματος εμποδίζει το όχημα να κυλήσει ακούσια όταν είναι σταματημένο στα φανάρια ή σε κυκλοφορία.

Μόνιμη τετρακίνηση

Χάρη στη μόνιμη τετρακίνηση 4Matic της Mercedes, την πλήρως μεταβλητή, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη και εξαρτώμενη από την απαιτούμενη κατά περίσταση κατανομή ροπής (torque-on-demand) στους άξονες, επιτυγχάνεται σημαντικά αυξημένη πρόσφυση και βελτιωμένη ευστάθεια. Συστήματα ασφαλείας όπως το Adaptive ESP ή το 4ETS βοηθούν στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, ακόμη και σε αντίξοες καιρικές ή/και οδικές συνθήκες. Πάντα ενεργά τα συστήματα, αποφέρουν ένα πραγματικό πλεονέκτημα στην ασφάλεια σε κάθε είδους οδόστρωμα, ασφάλτινο, χωμάτινο, βρεγμένο, χιονισμένο ή/και παγωμένο, καθώς και μια αξιόπιστη βάση για σπορ οδηγική απόλαυση.

Ενεργή υποβοήθηση απόστασης

Η Ενεργή Υποβοήθηση Απόστασης Distronic ανακουφίζει τον οδηγό διατηρώντας την απόσταση που έχει ορίσει από το προπορευόμενο όχημα και ελέγχοντας αυτόματα την ταχύτητα όταν τα προπορευόμενα οχήματα επιβραδύνουν. Αυτή είναι μια εξαιρετική υποστήριξη τόσο στην οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο όσο και στην κυκλοφορία με σταμάτα-ξεκίνα. Ο οδηγός απλώς ορίζει την επιθυμητή απόσταση και το σύστημα υποβοήθησης τη διατηρεί στο ακέραιο. Κατά την κανονική οδήγηση, ο οδηγός δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς ενεργός φρενάροντας ή επιταχύνοντας, επειδή το όχημα επιταχύνει ανεξάρτητα και φρενάρει με την απαιτούμενη κατά περίσταση δύναμη προκειμένου να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας. Εάν το σύστημα ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης που απαιτεί ισχυρότερο φρενάρισμα, παρεμβαίνει και η Ενεργή Υποβοήθηση Πέδησης.

Αυτόνομο, έξυπνο

Χάρη στην ηλιακή ενέργεια και την έξυπνη τεχνολογία, το Venture S προσφέρει έως και 10 μέρες αυτονομία, να πας δηλαδή κάπου να αράξεις και να μην ασχοληθείς με θέματα ενέργειας! Τρία ηλιακά πάνελ 115W διασφαλίζουν ότι η μπαταρία του οχήματος θα είναι πάντα βέλτιστα φορτισμένη. Σε συνδυασμό με το Hymer Smart Battery System 2.0 με χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου έως 320Ah, μπορείς να απολαμβάνεις πλήρη αυτάρκεια μέσω της τροφοδοσίας 230V του οχήματος. Το επαναστατικό Smart Battery System 2.0 που τροφοδοτείται από τα ηλιακά πάνελ, πέραν της εξαιρετικής απόδοσης και αυξημένης αυτονομίας, παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής ολόκληρου του συστήματος και μειώνει το λειτουργικό κόστος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Σύστημα πολυμέσων

Το σύστημα πολυμέσων MBUX με οθόνη αφής 26cm (10,25 ίντσες) προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Δεν αφήνει τίποτα ανεκπλήρωτο όσον αφορά την ενημέρωση/ψυχαγωγία, την πλοήγηση και την επικοινωνία. Μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης, τα κουμπιά ελέγχου αφής στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και μέσω έξυπνου φωνητικού ελέγχου.

Η γρήγορη πλοήγηση από σκληρό δίσκο με υψηλής ποιότητας τοπογραφική απεικόνιση τρισδιάστατου χάρτη λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην αποφυγή κυκλοφοριακών συμφορήσεων και στη μείωση του χρόνου ταξιδιού. Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto ή Mirrorlink, καθώς και τη διεπαφή Bluetooth με λειτουργία hands-free για τηλεφωνικές κλήσεις κατά την οδήγηση.

Κανονικό σπίτι

Μπαίνοντας στο όχημα εισπράτεις μια αίσθηση χαλαρότητας, ίσως να ευθύνεται η χρήση ξύλου σε πολλά σημεία, σημασία έχει πως αποκτάς ευχάριστη διάθεση με το καλημέρα. Και τι δεν έχει εκεί μέσα, περιεργάζομαι και αντιλαμβάνομαι τη σημασία στη λεπτομέρεια και την ικανότητα του σχεδιαστή να χωρέσει σε λίγα τετραγωνικά τόσες λύσεις και ανέσεις.

Ακόμα και όταν όλες οι πόρτες του οχήματος είναι κλειστές, το επιβλητικό, καμπυλωτό τρισδιάστατο πανοραμικό παράθυρο από πραγματικό γυαλί στην πίσω περιοχή παρέχει θέα 180° προς τα έξω και πλημμυρίζει το εσωτερικό με το φως της ημέρας ή/και της νύχτας.

Όταν διπλώνεται προς τα πάνω, επεκτείνει ακόμη περισσότερο το σαλόνι και δημιουργεί μια μεγαλοπρεπή αίσθηση ευρυχωρίας. Το τραπέζι στο πίσω μέρος με τη ..βεράντα που απλώνεται μπροστά του προσφέρει την καλύτερη θέα, ο κατασκευαστής το ονομάζει Sunset Deck και σίγουρα τα ηλιοβασιλέματα από εκεί θα είναι πολύ ενδιαφέροντα, έως και ονειρικά. Το εν λόγω τραπέζι μπορεί εύκολα να διπλωθεί μαζί με την επιφάνεια από μασίφ μπαμπού και να αποθηκευτεί κάτω από το κάθισμα ή –χωρίς πρόσθετα μαξιλάρια– να μετατραπεί σε κρεβάτι.

Από εκεί, η κρεβατοκάμαρα στον επάνω όροφο απέχει λίγα βήματα. Δεν υπάρχει κιγκλίδωμα, αλλά το να έχεις σκάλα είναι πραγματική πολυτέλεια. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής είναι οι δυνατότητες αποθήκευσης καθόσον έχει τρία διαμερίσματα στο εσωτερικό της, ενώ από κάτω υπάρχει ένα ψηλό ντουλάπι με ράφια, καθώς και τέσσερα τετράγωνα ντουλάπια, όλα τους με στιβαρό κούμπωμα.

Υπάρχει επίσης μια λεπτή ντουλάπα στο πίσω σαλόνι, αρκετά μεγάλη για τα ρούχα δύο ατόμων. Η περιοχή κάτω από το κάθισμα καταλαμβάνεται κυρίως από το τραπέζι. Ο χώρος γραφείου έχει πολλά ράφια και υπάρχει ένα εξ αυτών πάνω από την καμπίνα.

Το στρώμα φουσκώνει καθώς σηκώνεις την οροφή, τα φουσκωτά τοιχώματα μειώνουν τον θόρυβο, υπάρχει ένα παράθυρο με φερμουάρ στο πίσω μέρος, και εδώ πάνω έχετε ακόμη και μια υποδοχή 12V και USB-C. Υπάρχει επίσης ένας γάντζος για το φορητό φως. Η κουζίνα διαθέτει ένα μεγάλο ντουλάπι οροφής και μικρότερα ράφια με βάσεις στήριξης. Ο αποθηκευτικός χώρος στην τουαλέτα είναι πιο περιορισμένος, με μόνο ένα ντουλάπι στην κορυφή.

Home Cinema

Ένας μετακινούμενος προτζέκτορας και μια μεγάλη οθόνη μετατρέπει το αυτοκινούμενο σε αίθουσα κινηματογράφου οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Η ιδέα φωτισμού τεσσάρων επιπέδων δημιουργεί ατμόσφαιρα, αλλάζει τη διάθεση και είναι ζωτικής σημασίας για την αίσθηση ευεξίας. Τα κρεμαστά φωτιστικά και τα φώτα ανάγνωσης μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του οχήματος, δίνοντας πλήρη έλεγχο του φωτισμού. Στις στιγμές της μη χαλαρότητας, όταν δηλαδή πρέπει να δουλέψεις, ο μεταβλητός χώρος γραφείου μπορεί και συνδυάζει τα οφέλη ενός βελτιστοποιημένου χώρου εργασίας με την ελευθερία της ακόμα και εν κινήσει πλήρους επαγγελματικής δραστηριότητας.

Πεινάσατε κάποια στιγμή, κανένα πρόβλημα, η κουζίνα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα των αντίστοιχων κανονικού μεγέθους. Όταν έρθει η ώρα για ξεκούραση, η οροφή εκτείνεται προς τα πάνω και σας προσκαλεί για έναν χαλαρό ύπνο εκεί ψηλά που βρίσκεται. Και όσον αφορά στην τουαλέτα δεν θα σας λείψει τίποτα, ενώ όταν έρθει η ώρα της ατομικής καθαριότητας εκτείνεται η μία της πλευρά για να κάνετε το μπανάκι σας ακόμα πιο άνετα. Τέλος, ένας ψηφιακός πίνακας ελέγχου είναι αυτός που θα σας βοηθήσει να κάνετε τις όποιες ρυθμίσεις θέλετε τη στιγμή που το θέλετε!

Χαρακτηριστικά οχήματος

Τιμή από 265.000€, παράδοση με παραγγελία

Κινητήρας Mercedes diesel 2.000cc - 190Hp

Αμάξωμα Mercedes Sprinter 419 CDI

Μόνιμη τετρακίνηση

Αυτόματο σειριακό κιβώτιο 9 σχέσεων

Κοιμίζει 4 άτομα / 2 διπλά κρεβάτια

Mήκος 645cm

Πλάτος 216cm

Ύψος 307cm

Ύψος σαλονιού 196cm

Μεταξόνιο 3665mm

Αντιπροσωπεία: Camper Club, 2106664586