F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστραλίας
Οι Τζορτζ Ράσελ και Mercedes έκαναν το ιδανικό ξεκίνημα στη Formula 1 του 2026 και κοιτάζουν τη νέα χρονιά με μεγάλη αισιοδοξία.

Το Grand Prix Αυστραλίας ήταν ο εναρκτήριος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 και σηματοδότησε την επιστροφή της Mercedes -όσο κι αν είναι ακόμα πολύ νωρίς για να λέμε κάτι τέτοιο- στη διεκδίκηση του τίτλου. Με το 1-2 που έκαναν οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, η ομάδα πήρε το μέγιστο των βαθμών ενώ ο Βρετανός οδηγός έδειξε ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά του. Ενδιαφέρον έχει επίσης η απόδοση της Ferrari.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1George RussellMercedes25
2Kimi AntonelliMercedes18
3Charles LeclercFerrari15
4Lewis HamiltonFerrari12
5Lando NorrisMcLaren10
6Max VerstappenRed Bull Racing8
7Oliver BearmanHaas F1 Team6
8Arvid LindbladRacing Bulls4
9Gabriel BortoletoAudi2
10Pierre GaslyAlpine1
11Esteban OconHaas F1 Team0
12Alexander AlbonWilliams0
13Liam LawsonRacing Bulls0
14Franco ColapintoAlpine0
15Carlos SainzWilliams0
16Sergio PerezCadillac0
17Isack HadjarRed Bull Racing0
18Oscar PiastriMcLaren0
19Nico HulkenbergAudi0
20Fernando AlonsoAston Martin0
21Valtteri BottasCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes43
2Ferrari27
3McLaren10
4Red Bull Racing8
5Haas F1 Team6
6Racing Bulls4
7Audi2
8Alpine1
9Williams0
10Cadillac0
11Aston Martin0

@Photo credits: Mercedes F1

