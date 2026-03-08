F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστραλίας
Οι Τζορτζ Ράσελ και Mercedes έκαναν το ιδανικό ξεκίνημα στη Formula 1 του 2026 και κοιτάζουν τη νέα χρονιά με μεγάλη αισιοδοξία.
Το Grand Prix Αυστραλίας ήταν ο εναρκτήριος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 και σηματοδότησε την επιστροφή της Mercedes -όσο κι αν είναι ακόμα πολύ νωρίς για να λέμε κάτι τέτοιο- στη διεκδίκηση του τίτλου. Με το 1-2 που έκαναν οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, η ομάδα πήρε το μέγιστο των βαθμών ενώ ο Βρετανός οδηγός έδειξε ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά του. Ενδιαφέρον έχει επίσης η απόδοση της Ferrari.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|George Russell
|Mercedes
|25
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|18
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|15
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|12
|5
|Lando Norris
|McLaren
|10
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|8
|7
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|6
|8
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1
|11
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|0
|12
|Alexander Albon
|Williams
|0
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0
|14
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|15
|Carlos Sainz
|Williams
|0
|16
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|17
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|0
|18
|Oscar Piastri
|McLaren
|0
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|43
|2
|Ferrari
|27
|3
|McLaren
|10
|4
|Red Bull Racing
|8
|5
|Haas F1 Team
|6
|6
|Racing Bulls
|4
|7
|Audi
|2
|8
|Alpine
|1
|9
|Williams
|0
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
@Photo credits: Mercedes F1