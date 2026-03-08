Οι Τζορτζ Ράσελ και Mercedes έκαναν το ιδανικό ξεκίνημα στη Formula 1 του 2026 και κοιτάζουν τη νέα χρονιά με μεγάλη αισιοδοξία.

Το Grand Prix Αυστραλίας ήταν ο εναρκτήριος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 και σηματοδότησε την επιστροφή της Mercedes -όσο κι αν είναι ακόμα πολύ νωρίς για να λέμε κάτι τέτοιο- στη διεκδίκηση του τίτλου. Με το 1-2 που έκαναν οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, η ομάδα πήρε το μέγιστο των βαθμών ενώ ο Βρετανός οδηγός έδειξε ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά του. Ενδιαφέρον έχει επίσης η απόδοση της Ferrari.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 George Russell Mercedes 25 2 Kimi Antonelli Mercedes 18 3 Charles Leclerc Ferrari 15 4 Lewis Hamilton Ferrari 12 5 Lando Norris McLaren 10 6 Max Verstappen Red Bull Racing 8 7 Oliver Bearman Haas F1 Team 6 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 9 Gabriel Bortoleto Audi 2 10 Pierre Gasly Alpine 1 11 Esteban Ocon Haas F1 Team 0 12 Alexander Albon Williams 0 13 Liam Lawson Racing Bulls 0 14 Franco Colapinto Alpine 0 15 Carlos Sainz Williams 0 16 Sergio Perez Cadillac 0 17 Isack Hadjar Red Bull Racing 0 18 Oscar Piastri McLaren 0 19 Nico Hulkenberg Audi 0 20 Fernando Alonso Aston Martin 0 21 Valtteri Bottas Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών