Chery: Ρεκόρ πωλήσεων παγκοσμίως και δυναμική είσοδος στην Ελλάδα

Η κινεζική μάρκα ξεπέρασε τις 2,8 εκατ. πωλήσεις παγκοσμίως το 2025, ενώ στην Ελλάδα κατέγραψε πάνω από 1.000 ταξινομήσεις μέσα σε μόλις έξι μήνες δραστηριότητας.

Η Chery συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως μια από τις πιο εξωστρεφείς αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, σημειώνοντας για το 2025 συνολικά 2.806.393 πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μέγεθος που μεταφράζεται σε αύξηση 7,77% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί τα πρωτεία στις εξαγωγές για 23η συνεχή χρονιά, έχοντας διαθέσει 1,34 εκατομμύρια οχήματα εκτός Κίνας (+17,4%), γεγονός που αναδεικνύει την ταχεία αποδοχή των μοντέλων της στις διεθνείς αγορές.

Στην Ελλάδα, η πορεία της Chery Greece, μέλος του Spanos Group, κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη. Παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητά της ξεκίνησε το δεύτερο μισό του έτους, η μάρκα κατάφερε να σημειώσει 1.027 ταξινομήσεις μέσα σε μόλις έξι μήνες. Η επίδοση αυτή κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο, όταν η εταιρεία βρέθηκε στην 9η θέση των πωλήσεων του μήνα συνολικά και στην 1η θέση ανάμεσα στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η στρατηγική ανάπτυξης και η αποδοχή των μοντέλων Tiggo

Η εμπορική επιτυχία της Chery στην ελληνική επικράτεια βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη δημοτικότητα της σειράς Tiggo. Το Tiggo 7 Pro αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος, ενώ η έλευση του Tiggo 4 στο τελευταίο τρίμηνο του έτους ενίσχυσε περαιτέρω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Tiggo 4 έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές από τους Έλληνες δημοσιογράφους αυτοκινήτου, οι οποίοι το συμπεριέλαβαν στους φιναλίστ για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026».

Πέρα από τα νούμερα των πωλήσεων, η Chery Greece επένδυσε στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 12 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την επέκταση σε περισσότερα από 15 σημεία εντός των πρώτων μηνών του 2026. Η στρατηγική εστίαση στην περιφέρεια απέδωσε ήδη καρπούς, με τη μάρκα να κατακτά την 1η θέση στις πωλήσεις του Δεκεμβρίου στους νομούς Πρέβεζας και Καβάλας, ενώ στην Αττική πλασαρίστηκε στην 6η θέση.

Η δυναμική που ανέπτυξε η Chery το 2025 δημιουργεί τις βάσεις για μια ακόμα πιο ισχυρή παρουσία το 2026. Με την γκάμα των μοντέλων της να εμπλουτίζεται και το δίκτυο υποστήριξης να διευρύνεται, η εταιρεία στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία των SUV, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τον σύγχρονο εξοπλισμό με την εμπορική ανταγωνιστικότητα.