Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει σύντομα από τη Formula 1 και υπόσχεται μία ξεχωριστή χρονιά με τη Scuderia Ferrari το 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν, ο Λιούις Χάμιλτον επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για το μέλλον του, βάζοντας τέλος – τουλάχιστον προς το παρόν – στη συζήτηση περί αποχώρησης. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ανάρτησε ένα προσωπικό και φορτισμένο μήνυμα, στο οποίο ξεκαθαρίζει μέσα ότι δεν σκέφτεται να αποσυρθεί.

Η δήλωση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η πρώτη του χρονιά με τη Scuderia Ferrari χαρακτηρίστηκε από έντονη κριτική, κακά αποτελέσματα και δημόσιες αμφισβητήσεις για το αν μπορεί να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. Ο ίδιος, όμως, εμφανίζεται αποφασισμένος να απαντήσει στην πίστα.

Okay, patiently waiting for the season to start now 🤝 pic.twitter.com/O84v0q5fxB — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 21, 2026

Η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας του

Η πρώτη χρονιά του Χάμιλτον με τη Ferrari εξελίχθηκε στην πιο απαιτητική της καριέρας του. Για πρώτη φορά σε 24 αγώνες δεν ανέβηκε στο βάθρο, ενώ η συνολική εικόνα του στο πρωτάθλημα προκάλεσε έντονη δημόσια κριτική. Ο 41χρονος παραδέχθηκε ότι σε κάποιο σημείο «ξέχασε ποιος είναι», σε μια ειλικρινή αποτίμηση της ψυχολογικής φθοράς που βίωσε. Η μόνη… παρηγοριά του από το 2025 ήταν η νίκη στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας.

Ωστόσο, ενόψει της νέας εποχής κανονισμών (σασί και μονάδες ισχύος), η Ferrari έδειξε ανταγωνιστική στις δοκιμές, με την SF-26 να παρουσιάζεται ως ισχυρή βάση εκκίνησης.

Το μήνυμα αισιοδοξίας του Χάμιλτον

Σε ανάρτηση που έκανε μία ημέρα μετά το τέλος των δοκιμών στο Μπαχρέιν όπου ο Σαρλ Λεκλέρ είχε τον ταχύτερο χρόνο, ο Χάμιλτον έγραψε:

«Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές. Σου δίνει κίνητρο να βλέπεις μια ομάδα να δίνει τα πάντα για να κατασκευάσει ένα νέο μονοθέσιο. Είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτής της δουλειάς για μένα. Όλα χτίζονται από την αρχή και σχεδιάζονται και επανασχεδιάζονται ξανά και ξανά. Και μετά είμαστε μόνο λίγοι από εμάς που δοκιμάζουμε αυτό το μηχάνημα στην πίστα. Αυτό το συναίσθημα δεν παλιώνει ποτέ. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους στην ομάδα, πίσω στο εργοστάσιο, για τη σκληρή δουλειά ώστε να φτάσουμε ως εδώ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Αγαπώ τόσο πολύ αυτή τη δουλειά και αγαπώ να δουλεύω με την ομάδα μου και να οδηγώ για τους φιλάθλους. Νιώθω απίστευτα τυχερός που μπορώ να κάνω αυτό που κάνω και ανυπομονώ για τη σεζόν που έρχεται».

Στο πιο ουσιαστικό σημείο της δήλωσής του, απάντησε ευθέως σε όσους αμφισβήτησαν τη συνέχισή του:

«Έχω κάνει το restart μου και είμαι ανανεωμένος. Δεν πάω πουθενά, οπότε μείνετε μαζί μου. Για μια στιγμή, ξέχασα ποιος ήμουν, αλλά χάρη σε εσάς και στη στήριξή σας δεν θα ξαναδείτε αυτή τη νοοτροπία. Ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτή θα είναι μια απίστευτη σεζόν. Έχω δώσει τα πάντα για να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πάμε ομάδα!!!».

Νέα εποχή, νέα εκκίνηση

Ο Χάμιλτον ετοιμάζεται για την 20ή του σεζόν στη Formula 1, σε μια χρονιά που αλλάζουν τα πάντα στους κανονισμούς. Αν και η πραγματική ισορροπία δυνάμεων θα αποτυπωθεί μετά τους πρώτους αγώνες, η Ferrari φαίνεται να έχει μια ανταγωνιστική βάση.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν ο Χάμιλτον θα συνεχίσει. Το ξεκαθάρισε ο ίδιος. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να επιστρέψει στο επίπεδο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία του σπορ και το 2026 θα δώσει την πρώτη ουσιαστική απάντηση.