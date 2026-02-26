Η Peugeot Sport παρουσίασε τα νέα χρώματα που θα φέρει το 9Χ8 Hybrid, με το οποίο έχει στόχο την κατάκτηση του τίτλου στο WEC.

Μία ημέρα μετά την παρουσίαση της νέας Ferrari 499P, η Peugeot Sport αποκάλυψε τη νέα αγωνιστική εμφάνιση Le Mans Hypercar, 9X8, για τη νέα σεζόν του WEC. Όπως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος η γαλλική ομάδα θα παρατάξει με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα στο πρωτάθλημα με εμφάνιση που διαφορετική από αυτή που την είχαμε συνηθίσει.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Atelier Vendôme στο Παρίσι, σε εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά στα social media της Peugeot. Το 9Χ8 με τον ολοκαίνουργιο χρωματισμό θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς, τα 1812 χλμ του Κατάρ στις 28 Μαρτίου.

Ένα LMH με DNA από GTi

Η νέα εμφάνιση είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ Peugeot Design και Peugeot Sport, επαναπροσδιορίζοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των λεγόμενων Hypergraphs. Πρόκειται για την οπτική γλώσσα που εκφράζει την απόδοση και τη δυναμική ταυτότητα του αγωνιστικού τμήματος.

Οι χαρακτηριστικές γραμμές και οι διαβαθμίσεις χρωμάτων παραπέμπουν στο εμβληματικό μοτίβο «νυχιών» της Peugeot, δημιουργώντας την αίσθηση συνεχούς κίνησης και ταχύτητας. Η τριπλή χρωματική παλέτα λευκού, κόκκινου και μαύρου είναι φόρος τιμής στα ιστορικά Peugeot GTi, με αναφορά που ξεκινά από το θρυλικό 205 GTi του 1984.

Η νέα αγωνιστική ταυτότητα της Peugeot Sport συνδέεται άμεσα με το νέο Ε-208 GTi, το οποίο παρουσιάστηκε το 2025 στο περιθώριο των 24 Ωρών Λε Μαν.

Το αγωνιστικό lineup

Στο δυναμικό της Peugeot τη νέα αγωνιστική σεζόν θα είναι για μία ακόμη χρονιά οδηγοί με εξαιρετική καριέρα σε αγώνες αντοχής και όχι μόνο.

Στο #93 9X8 θα αγωνιστούν οι Νικ Κάσιντι, Πολ ντι Ρέστα και Στόφελ Φαντόρν. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ στο #94 αγωνιστικό αυτοκίνητο θα βρίσκονται οι Λοΐκ Ντιβάλ, Μάλθε Γιάκομπσεν και ο Τεό Πουρσέρ.

H πρεμιέρα του WEC

To πρόγραμμα του WEC για το 2026 περιλαμβάνει 8 αγώνες, εκ των οποίων το… διαμάντι δεν είναι άλλο από τις 24 Ώρες Λε Μαν στις 14 Ιουνίου. Ο εναρκτήριος αγώνας είναι στο Κατάρ στις 28 Φεβρουαρίου, μία πίστα στην οποία η Peugeot θέλει να ξεκινήσει τη σεζόν με νίκη.