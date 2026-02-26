LIVE TV: Δείτε την παρουσίαση του νέου Peugeot 9X8

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την αποκάλυψη του νέου Le Mans Hypercar της Peugeot που στοχεύει σε νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Η προετοιμασία για την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν του WEC συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Μετά την αποκάλυψη της νέας Ferrari 499P, σειρά έχει τώρα η Peugeot Sport, η οποία θα αποκαλύψει τη νέα εμφάνιση του Le Mans Hypercar 9X8 Hybrid.

To 2026 είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει η δυναμική στο πρωτάθλημα με την Peugeot να ψάχνει όχι μόνο την πρώτη της νίκη, αλλά διάκριση και στις 24 Ώρες Λε Μαν. Έπειτα από ένα 2025 στο οποίο βελτιώθηκε σε τεράστιο βαθμό εντός στης σεζόν, στη γαλλική ομάδα ευελπιστούν πως φέτος είναι η χρονιά τους.

❄️The current weather in France has us imagining a snow day on race day. Can you name all the tracks hidden beneath the snow? Drop your guesses below! ⤵️#WEC #Peugeot9X8 pic.twitter.com/AK4zQV7vBX — Peugeot Sport (@peugeotsport) January 7, 2026

Κορυφαία All-Star πληρώματα

Στο δυναμικό της Peugeot τη νέα αγωνιστική σεζόν θα είναι για μία ακόμη χρονιά οδηγοί με εξαιρετική καριέρα σε αγώνες αντοχής και όχι μόνο.

Στο #93 9X8 θα αγωνιστούν οι Νικ Κάσιντι, Πολ ντι Ρέστα και Στόφελ Φαντόρν. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ στο #94 αγωνιστικό αυτοκίνητο θα βρίσκονται οι Λοΐκ Ντιβάλ, Μάλθε Γιάκομπσεν και ο Τεό Πουρσέρ.

We opened our packs: the 2026 line-ups are here!⚡️



#93: 🇳🇿 Cassidy 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Di Resta 🇧🇪 Stoffel Vandoorne

#94: 🇫🇷 Duval 🇩🇰 Jakobsen 🇫🇷 Pourchaire



Proven speed, perfect chemistry. We’ve balanced technical expertise and high-energy talent for the 2026 @FIAWEC season.#WEC #Peugeot9X8 pic.twitter.com/HJFSFcgTqM January 5, 2026

Δείτε την παρουσίαση ζωντανά

Η αποκάλυψη του νέου Peugeot 9X8 για τη φετινή σεζόν του WEC και τις 24 Ώρες Λε Μαν θα μεταδοθεί ζωντανά στο παρακάτω βίντεο στις 15:30 ώρα Ελλάδος. Παρακολουθήστε την με ένα κλικ.