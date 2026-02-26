KTM 990 RC R Track: Για την πίστα με αγάπη

Οι ερασιτέχνες εραστές της πίστας αυξάνονται διαρκώς και η ΚΤΜ τους προσφέρει μία μοτοσικλέτα και έναν θεσμό στα μέτρα τους.

Το αγωνιστικό δυναμικό του 990 RC R έχει ήδη γίνει αισθητό στο δρόμο, αλλά για τους οπαδούς της αποκλειστικής χρήσης σε πίστα έρχεται η έκδοση Track με στόχο το κυνήγι των χρόνων. Ένα όπλο μόλις γεννήθηκε από την ΚΤΜ και γεμάτο αδρεναλίνη είναι έτοιμο να προσφέρει απολαυστικές στιγμές στο ασφαλές περιβάλλον μίας πίστας. Σχεδόν τα πάντα σχετικά με το νέο 990 RC R Track μπορούν να προσδιοριστούν με αριθμούς:

0: συμβιβασμοί για μια καθαρόαιμη supersport μοτοσικλέτα που δεν είναι νόμιμη για χρήση σε δρόμους. Τα φώτα, οι καθρέφτες, το πλαϊνό σταντ και άλλα “περιττά” στοιχεία έχουν εξαφανιστεί προς χάριν μίας φιλικής κατασκευής έτοιμης για αγώνες. Η χαμηλή συντήρηση, η εύκολη επισκευή και η λεπτομερής υποστήριξη των αντιπροσώπων είναι άλλα χαρακτηριστικά. Περισσότερα παραδείγματα; Το φέρινγκ είναι κατασκευασμένο από εγχυμένο πλαστικό για εύκολη τοποθέτηση προσωπικών αυτοκόλλητων και γραφικών. Η ζελατίνα του φέρινγκ είναι λίγο ψηλότερη, πίσω υπάρχει ένα φωτιστικό σώμα για χρήση στο βρεγμένο, τα χειριστήρια και ο πίνακας ων οργάνων έχουν απλοποιηθεί και σαν στάνταρ παρέχεται και ένα σταντ paddock.

2: Αγωνιστικά σλικ ελαστικά Michelin Power Slick σε διαστάσεις 120/70-R17 και 190/55-R17, καθώς και πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση WP APEX που έχει βελτιωθεί μέσω πολλών δοκιμών σε μερικές από τις πιο σημαντικές πίστες μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ευρώπη.

3: Λειτουργίες Πίστας. Το 990 RC R Track εξοικονομεί δύο κιλά μέσω ενός πιο συμπαγούς ηλεκτρονικού συστήματος. Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τη μοτοσικλέτα τους ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο τα ελαστικά, την ισχύ και το καύσιμο και για τις απαιτήσεις μιας περιόδου οδήγησης μέσω τριών εύκολα προσαρμόσιμων λειτουργιών Race. Υπάρχουν δυνατότητες για ρυθμίσεις σε απόκριση γκαζιού, έλεγχο πρόσφυσης, εκκίνησης, φρένου κινητήρα και ολίσθησης, Υπάρχει επίσης λειτουργία αντι-σούζας, περιοριστής Pit, Quickshifter+ και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες γύρου μέσω μιας ευκρινούς έγχρωμης οθόνης TFT 4,2”.

(RC)16: Ο κάτοχος του ρεκόρ τελικής ταχύτητας MotoGP της KTM ήταν η έμπνευση για το αεροδυναμικό προφίλ του 990 RC R Track. Τα φτερά και οι άκρες έχουν σμιλευτεί για την καλύτερη κάθετη δύναμη και απόδοση στις στροφές για είσοδο, πρόσφυση και σταθερότητα κατά την επιτάχυνση. Το ρεζερβουάρ καυσίμου 15,7 λίτρων και η ανακατασκευασμένη σέλα (ύψος 857mm) είναι βασικοί τομείς της σπορ εργονομίας με έξι χρήσιμα σημεία επαφής που επιτρέπουν στον αναβάτη να γλιστράει γύρω από τη μοτοσικλέτα με ευκολία αλλά και με επιθετικό σκοπό.

320: mm των μπροστινών δίσκων Brembo HyPure με την επόμενη γενιά της μηχανικής 4 εμβόλων, που σημαίνει πιο γραμμική αίσθηση, σταθερό σημείο πίεσης, λιγότερο τράβηγμα μοχλού και καλύτερη διαμόρφωση. Ένας πίσω δίσκος 240mm συμπληρώνει το σύστημα που είναι επίσης σπορ προσανατολισμένο και αναβαθμισμένο για απόδοση σε σύγκριση με τον εξοπλισμό με διαμόρφωση ABS για την “απλή” έκδοση δρόμου.

947cc: έκρηξη γεμάτη ροπή. Το Τrack ανεβάζει την ισχύ στους 135 ίππους και στα 105Nm ροπής. Όλα αυτά προέρχονται από έναν δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα DOHC LC8c, που ήδη καθιστά το 990 RC R σε ένα από τα πιο συμπαγή πακέτα στην αγορά και ένα από τα καλύτερα σε σχέση ισχύος/βάρους. Το σύστημα εξάτμισης Akrapovič Evolution line είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και βάρους μόλις 3 κιλών.

Το 990 RC R Track είναι η τήρηση της υπόσχεσης της ΚΤΜ για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο KTM 990 RC R CUP, μια οικονομικά ελεγχόμενη, επαγγελματικά οργανωμένη ευρωπαϊκή σειρά αγώνων έξι γύρων για πραγματικούς αναβάτες (όχι επαγγελματίες). Οι συμμετέχοντες έχουν το πλεονέκτημα να παραλάβουν τη μοτοσικλέτα τους σε προτεραιότητα προκειμένου να έχουν το χρόνο να την προετοιμάσουν μέχρι την έναρξη του θεσμού στην πίστα της Αλμέρια το τελευταίο ΣΚ του Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.