Η Ferrari στις δοκιμές του Μπαχρέιν κέρδισε τον τίτλο για τα την ομάδα που έγινε η μεγαλύτερη συζήτηση στο paddock. Η SF-26 δεν έδειξε απλώς ανταγωνιστική σε ρυθμό, αλλά ξεχώρισε από τα υπόλοιπα μονοθέσια, χάρη στις αεροδυναμικές λύσεις.

Με δύο επιθετικές λύσεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον, η Scuderia έστειλε μήνυμα στον ανταγωνισμό πως φέτος οι διαθέσεις της είναι σοβαρές. Η πραγματικά ενδιαφέρουσα λύση βρίσκεται αλλού.

Η «φτερωτή» εξάτμιση

Οι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 επιτρέπουν την τοποθέτηση αεροδυναμικής διάταξης σε εκείνη την περιοχή, αρκεί να μην εκτείνεται πέρα από 60 χιλιοστά από τον άξονα. Συνήθως αυτό το όριο δεν επιτρέπει στο στοιχείο να ξεπερνά το τελείωμα της εξάτμισης.

Οι μηχανικοί της Scuderia, όμως, μετέφεραν το διαφορικό όσο πιο πίσω γινόταν, αξιοποιώντας τον χώρο κάτω από τη δομή παραμόρφωσης. Έτσι, σχεδίασαν εξαρχής το πίσω μέρος της SF-26 ώστε να φιλοξενεί το συγκεκριμένο πτερύγιο, το οποίο έχει την τεχνική ορολογία «FTM».

Η λειτουργία του συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία των νέων μονάδων ισχύος του 2026. Η ανάγκη συνεχούς φόρτισης της μπαταρίας σημαίνει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργεί συχνά και ως γεννήτρια, διατηρώντας υψηλές στροφές ακόμη και σε στροφές μέσης ή χαμηλής ταχύτητας. Αυτό συνεπάγεται σταθερή ροή καυσαερίων, την οποία η Ferrari επιχειρεί πλέον να εκμεταλλευτεί αεροδυναμικά για παραγωγή κάθετης δύναμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta αυτή η λύση μπορεί να προσφέρει, ανάλογα τη χάραξη της διαδρομής, μέχρι και μισό δευτερόλεπτο σε απόδοση.

Γιατί δεν μπορεί ο ανταγωνισμός να το αντιγράψει

Οι περισσότερες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» τη διάταξη κιβωτίου και της δομής πρόσκρουσης. Για να υιοθετήσουν τη λύση της Ferrari, θα έπρεπε να επανασχεδιάσουν βασικά δομικά στοιχεία, κάτι πρακτικά αδύνατο εντός σεζόν, λόγω κόστους, χρόνου και περιορισμών ομολογκασιόν.

Η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε θεωρητικά να το κάνει είναι η Haas, καθώς χρησιμοποιεί μηχανικά της Ferrari όπως τον κινητήρα και το κιβώτιο. Όμως για τους υπόλοιπους, η πόρτα είναι σχεδόν κλειστή.

Η Ferrari δεν βρήκε απλώς ένα «κόλπο». Βρήκε ένα παράθυρο στους κανονισμούς και έχτισε ολόκληρη φιλοσοφία γύρω του.