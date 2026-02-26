Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο «βασιλιάς» του WRC Σεμπαστιάν Λεμπ (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

H εβδομάδα συνεχίζεται με μία σύντομη αλλά άκρως σημαντική είναι η σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Γνωρίζουμε ένα θρύλο οδηγό της Αυστραλίας, ευχόμαστε «χρόνια πολλά» στον πιο πετυχημένο οδηγό στα ράλλυ και μαθαίνουμε για ένα από τα χειρότερα μονοθέσια στην ιστορία της Honda.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1945, γεννήθηκε ο Αυστραλός ήρωας των αγώνων ταχύτητας, Πίτερ Μπροκ. Ο Μπροκ υπήρξε τεράστιο φυσιογνωμία στο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού της χώρας του και κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στον περιβόητο αγώνα 1.000 χιλιομέτρων του Μπάθαρστ, με 9 στο σύνολο. Έτσι, απέκτησε το ψευδώνυμο «Ο Βασιλιάς του Βουνού». Δυστυχώς σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 σε ηλικία 61 χρονών, όταν ενεπλάκη σε σύγκρουση στα πλαίσια ενός event με παλιά αυτοκίνητα ράλλυ.

Forever King of the Mountain.



Today, we remember Peter Brock. pic.twitter.com/Hq51dTg0XC September 7, 2017

Σαν σήμερα το 1974, γεννήθηκε ο τεράστιος θρύλος των ράλλυ, Σεμπαστιέν Λεμπ. Ο Γάλλος πήρε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) το 2002, κι έκτοτε έχει κατακτήσει συνολικά 80 νίκες καθώς και 9 συνεχόμενους τίτλους με την Citroën. Επίσης, έχει εκπροσωπήσει τη γαλλική φίρμα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού (WTCC), ενώ το 2006 τερμάτισε δεύτερος στις 24 Ώρες Λε Μαν με την Pescarolo Sport.

Η καριέρα αυτού του μοναδικού οδηγού περιλαμβάνει και σύντομα περάσματα από αγώνες αυτοκινήτων GT, Rallycross αλλά και το Ράλλυ Ντακάρ. Πλέον, αγωνίζεται σε επιλεγμένα ράλλυ στο WRC με την M-Sport.

Σαν σήμερα το 2007, η ομάδα της Honda παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο για την τότε σεζόν της Formula 1. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, η ιαπωνική ομάδα επέλεξε μια ασυνήθιστη επιλογή χρωματισμού, με την RA107 να πλαισιώνεται από μια εικόνα της Γης σε όλο της το πλαίσιο. Η βασική ιδέα ήταν να προωθηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση στο κοινό, με ελάχιστους χορηγούς να στηρίζουν εν τέλει την όλη προσπάθεια. Ανεξαρτήτως του αν ανταποκρίθηκε στην αισθητική των απλών θεατών της, η Honda RA107 ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ μέτρια σε απόδοση, με τους Τζένσον Μπάτον και Ρούμπενς Μπαρικέλο να παλεύουν στις τελευταίες θέσεις του grid.