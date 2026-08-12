Η Volkswagen Professional Vehicles παρουσιάζει στο Caravan Salon 2026 το ηλεκτρικό ID. California Cruise και καινοτόμα φουσκωτά modules για το California Beach.

Η Volkswagen Commercial Vehicles παρουσιάζει δύο σημαντικές παγκόσμιες πρεμιέρες στο Caravan Salon 2026, φέρνοντας επαναστατικές αλλαγές στον κόσμο της αυτόνομης μετακίνησης. Η πρώτη αφορά την παρουσίαση των νέων φουσκωτών camping modules που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για το California Beach σε συνεργασία με την Stuff Bubble, ενώ η δεύτερη σηματοδοτεί την είσοδο στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή με τα αποκαλυπτήρια του πρωτότυπου ID. California Cruise.

Η συνεργασία με την Stuff Bubble εισάγει μια καινοτόμο αρθρωτή προσέγγιση, αντικαθιστώντας τις βαριές, μόνιμες κατασκευές με ελαφριά, αφαιρούμενα εξαρτήματα. Το σύστημα περιλαμβάνει μια φουσκωτή κουζίνα βάρους κάτω των 10 κιλών με ενσωματωμένο κύκλωμα νερού, καθώς και ένα προηγμένο πολυστρωματικό σύστημα κρεβατιού (διπλό 12 κιλά, μονό 6 κιλά). Τα modules τοποθετούνται μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ όταν αφαιρεθούν αποθηκεύονται εύκολα, διατηρώντας την καθημερινή χρηστικότητα του οχήματος.

Η στροφή σε ελαφριά υλικά εμπνευσμένα από τον εξοπλισμό αλεξίπτωτων πλαγιάς και kite sports προσφέρει απόλυτη ευελιξία στους χρήστες χωρίς μόνιμη αύξηση του βάρους του οχήματος.

Παράλληλα, η Volkswagen Commercial Vehicles θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το ID. California Cruise. Βασισμένο στο ID. Buzz, το νέο μοντέλο μεταφέρει τις αξίες της σειράς California στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, θέτοντας τις βάσεις για μια πλήρη οικογένεια ηλεκτρικών campervans που θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2028.