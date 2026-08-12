O Λιούις Χάμιλτον μίλησε για την απόδοσή του στους 11 πρώτους αγώνες της Formula 1 στο 2026, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση τίτλους.

Μετά το πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, o Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας. Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari μετράει μία νίκη, σε μία σεζόν που φαίνεται να βρίσκει τον παλιό, καλό του εαυτό.

Έως τώρα φαίνεται πως είναι ο κύριος αντίπαλος του Κίμι Αντονέλι στο πρωτάθλημα οδηγών, όντας 50 βαθμούς πίσω του. Η διαφορά ωστόσο θα μπορούσε να ήταν μικρότερη εάν υπήρχε καλύτερη διαχείριση από πλευράς Ferrari στην Ουγγαρία. Η επιλογή να μπει στα pits κατά τη διάρκεια του Virtual Safety Car και η ποινή 5 δευτερολέπτων για παραβίαση ορίου ταχύτητας στα pits, έφεραν τον Χάμιλτον από τη 2η, στην 5η θέση της κατάταξης.

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Η αυστηρή αυτοκριτική και η στρατηγική του τίτλου

Παρά τη θετική εικόνα και τη βαθμολογική του θέση, ο Χάμιλτονεμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκρατημένος όταν κλήθηκε να αξιολογήσει την παρουσία του στους πρώτους αγώνες. Ο οδηγός της Ferrari σχολίασε τη μέχρι τώρα απόδοσή του:

«Λίγο πάνω από μέτρια, ίσως».

Σχετικά με τις πιθανότητες διεκδίκησης του πρωταθλήματος και τη διαφορά των 50 βαθμών από την κορυφή, ο Χάμιλτον συμπλήρωσε: «Σκέφτομαι μόνο έναν αγώνα τη φορά. Απλώς προσπαθώ να βρω πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω κάθε τριήμερο, οπότε γενικά δεν σκέφτομαι τι θα γίνει 10 αγώνες μετά».

Η προσαρμογή στα μονοθέσια του 2026

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 απομάκρυναν τη Formula 1 από τη φιλοσοφία του ground effect, εισάγοντας μικρότερα και ελαφρύτερα μονοθέσια. Με το πεδίο των κατασκευαστών να πλησιάζει σε απόδοση και το αρχικό πλεονέκτημα της Mercedes να περιορίζεται, ο Χάμιλτον αναφέρθηκε στις προσαρμογές που απαιτήθηκαν από όλους τους οδηγούς. Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής αναφέρθηκε στην αίσθηση των νέων μονοθεσίων έχοντας εμπειρία 11 αγώνων.

«Δεν νομίζω ότι τα νέα μονοθέσια επιβραβεύουν κάποιον οδηγό συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι όλοι μας έπρεπε να κάνουμε προσαρμογές στη νέα γενιά, αλλά δεν νιώθω ότι χρειάστηκε να κάνω περισσότερες προσαρμογές σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εποχή μονοθεσίων», είπε ο Χάμιλτον.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.