H ομάδα που εντυπωσίασε περισσότερο την πρωταθλήτρια McLaren με την προσέγγισή της στη νέα εποχή της Formula 1 είναι η Scuderia Ferrari.

Η αυγή της νέας εποχής τεχνικών κανονισμών στη Formula 1 πυροδότησε έναν ανελέητο «πόλεμο» αναβαθμίσεων στο πρώτο μισό της σεζόν. Ομάδες όπως η Ferrari και η Red Bull Racing εντυπωσίασαν το paddock με την ποσότητα και την ταχύτητα με την οποία διοχέτευαν νέα εξαρτήματα από τα εργοστάσια στην πίστα. Η μάχη αυτή αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, πριν οι ομάδες μετατοπίσουν σταδιακά την προσοχή τους στο 2027.

Τόσο η Ferrari όσο και η McLaren Racing έχουν παρουσιάσει μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων, τα οποία αξιοποίησαν πλήρως ώστε να «σπάσουν» την κυριαρχία της Mercedes F1. Η McLaren ετοιμάζει τουλάχιστον ένα ακόμη σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων για το Grand Prix Ολλανδίας στα τέλη Αυγούστου, ενώ και η Mercedes αναμένεται να απαντήσει, έχοντας φέρει λιγότερες αλλαγές στο μονοθέσιό της μέχρι στιγμής.

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Η Ferrari ως πηγή έμπνευσης για τη McLaren

Ωστόσο, η ομάδα του Ουόκινγκ ξεχωρίζει τη Scuderia ως το απόλυτο σημείο αναφοράς. Ο καταιγιστικός ρυθμός σχεδιασμού και κατασκευής των Ιταλών ανάγκασε τη McLaren να επανεξετάσει τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες, αναζητώντας τρόπους να επιταχύνει τη δική της παραγωγή. Η τεχνική ηγεσία της McLaren αναγνωρίζει την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στο Μαρανέλο, βλέποντας την πρόοδο της Scuderia όχι ως απειλή, αλλά ως ένα χρήσιμο μάθημα για τη δική της εξέλιξη.

Ο τεχνικός διευθυντής μηχανικής της McLaren, Νιλ Χούντλι, αναφέρθηκε στην προσπάθεια των ανταγωνιστών τους: «Πιστεύω ότι κάναμε μια αρκετά καλή δουλειά φέρνοντας πολλές αναβαθμίσεις που προσέθεσαν απόδοση στο μονοθέσιο. Αλλά όταν κοιτάς γύρω στους ανταγωνιστές μας, υπάρχουν ομάδες όπως η Ferrari, που έκαναν φανταστική δουλειά απλώς για να πιέσουν αυτή την εξέλιξη προς τα εμπρός».

Σχετικά με το αν η Ferrari κατανάλωσε νωρίτερα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της υπό το όριο cost cap, ο Χούντλι σχολίασε τον όγκο παραγωγής των Ιταλών: «Νομίζω ότι κι εμείς διαθέσαμε από νωρίς όσα χρήματα είχαμε διαθέσιμα. Θα έλεγα ότι από πλευράς όγκου φαίνεται πράγματι ότι η Ferrari κατάφερε να φέρει πολλές αναβαθμίσεις, και είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε και να κατανοήσουμε πώς κατάφεραν να το πετύχουν. Επειδή το κοιτάζεις αυτό από την πλευρά της αεροδυναμικής εξέλιξης, το κοιτάζεις και από την πλευρά της παραγωγής. Το πώς πραγματικά γύρισαν αυτά τα πράγματα τόσο γρήγορα, είναι μια έμπνευση για εμάς να το κοιτάξουμε και να πούμε: "Ελάτε, τα πήγαμε καλά το 2024. Τα πήγαμε καλά το 2025. Αλλά στην πραγματικότητα, πώς θα τα πάμε ακόμα καλύτερα το 2026 και προχωρώντας προς το 2027;"».

Συνεχής εξέλιξη με το βλέμμα στο 2027

Παρά τις σχεδιαστικές αλλαγές που αναμένονται στα μονοθέσια της επόμενης χρονιάς, όπως το μεταξόνιο και η γεωμετρία της ανάρτησης, η McLaren ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει την ανάπτυξη του τρέχοντος μονοθεσίου, θεωρώντας ότι η γνώση της πίστας είναι μεταφερόμενη. Ο Χούντλι αποκάλυψε τα σχέδια της ομάδας για τους επόμενους αγώνες:

«Περιμένουμε στους επόμενους αγώνες να φέρουμε ορισμένα σημαντικά εξαρτήματα, και περιμένουμε να το κάνουμε αυτό αρκετά αργά μέσα στη σεζόν επίσης. Σίγουρα δεν σταματάμε την εξέλιξη για το 2026 επειδή γνωρίζουμε ότι ό,τι πάρουμε από το 2026 στο 2027, αυτή η γνώση θα μεταφερθεί. Ακόμη κι αν το μονοθέσιό μας γίνει λίγο μακρύτερο, ακόμη κι αν εννοιολογικά η ανάρτηση μπορεί να αλλάξει, όλα όσα μαθαίνουμε φέτος είναι απολύτως σχετικά για την επόμενη χρονιά. Επομένως, θέλουμε πολύ να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το μονοθέσιο για όσο το δυνατόν περισσότερο».

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