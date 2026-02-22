Ζώντας με το Honda Jazz: Η ώρα της αλήθειας για το «Sport» στο όνομα

Στο επόμενο μέρος της συμβίωσής μας με το ιαπωνικό supermini εστιάζουμε στις μηχανολογικές επεμβάσεις που υπόσχονται πιο συμμετοχική οδική συμπεριφορά.

Μετά πολλές εβδομάδες καθημερινής επαφής με το Honda Jazz e:HEV στην έκδοση Advance Sport, η αίσθηση που σου αφήνει το αυτοκίνητο έχει αποκρυσταλλωθεί. Ξέρεις πλέον πώς θα αντιδράσει στην κίνηση της πόλης, πόσο θα κάψει στο ανέβασμα προς τα προάστια και πώς θα χωρέσει τα ψώνια της εβδομάδας. Υπήρχε όμως ένα ερώτημα που παρέμενε αναπάντητο από την πρώτη μέρα: Γιατί η Honda μπήκε στον κόπο να σκληρύνει την ανάρτηση σε ένα αυτοκίνητο που, παραδοσιακά, το αγοράζει κανείς για την ηρεμία και την πρακτικότητά του;

Η έκδοση Advance Sport που δοκιμάζουμε δεν είναι μια απλή άσκηση αισθητικής με μερικά λογότυπα και μαύρους καθρέφτες. Οι Ιάπωνες μηχανικοί, με τη γνωστή τους εμμονή στη λεπτομέρεια, αποφάσισαν να δώσουν στο Jazz μια «ένεση» δυναμισμού, επεμβαίνοντας στο hardware του αυτοκινήτου. Με την αύξηση της σκληρότητας των ελατηρίων κατά 8% εμπρός και το εντυπωσιακό 20% πίσω, το Jazz μεταμορφώνεται από έναν ήσυχο «εργάτη» της πόλης σε ένα αυτοκίνητο που σε προκαλεί να ασχοληθείς μαζί του λίγο περισσότερο όταν ο δρόμος αρχίζει να έχει στροφές.

Η στιβαρότητα που αλλάζει τα δεδομένα

Στην καθημερινή οδήγηση, η πρώτη διαφορά που αντιλαμβάνεσαι είναι η στιβαρότητα του αμαξώματος. Εκεί που ένα τυπικό Jazz θα εμφάνιζε μια ελαφριά τάση «πλεύσης» στις εγκάρσιες ανωμαλίες, η έκδοση Sport αντιδρά με μια γερμανική, θα λέγαμε, αυστηρότητα. Το αυτοκίνητο νιώθει πιο «δεμένο», πιο συμπαγές. Οι κλίσεις στις στροφές έχουν περιοριστεί αισθητά, και αυτό σου δίνει μια αυτοπεποίθηση που σπάνια συναντάς σε οχήματα αυτής της κατηγορίας.

Φυσικά, κάθε επιλογή έχει και το τίμημά της. Στις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, η πίσω ανάρτηση, όντας 20% σκληρότερη, μεταφέρει κάποιες από τις ανωμαλίες στην καμπίνα με έναν πιο ξερό τρόπο, ειδικά αν το αυτοκίνητο είναι άδειο. Ωστόσο, η ποιότητα των αμορτισέρ είναι τέτοια που η απόσβεση γίνεται με έναν «αρχοντικό» τρόπο, χωρίς θορύβους ή αναπηδήσεις που θα σε έκαναν να μετανιώσεις για την επιλογή της συγκεκριμένης έκδοσης. Αντιθέτως, μόλις βγεις από το κέντρο και βρεις λίγο ελεύθερο δρόμο, αυτή η σκληρότητα μεταφράζεται σε ακρίβεια.

Στο επαρχιακό δίκτυο: Εκεί που το Jazz εκπλήσσει

Όταν αποφασίσεις να οδηγήσεις το Jazz λίγο πιο σβέλτα σε μια διαδρομή με στροφές, αντιλαμβάνεσαι το πλήρες εύρος των αλλαγών. Το τιμόνι, αν και διατηρεί την ελαφριά του αίσθηση στις χαμηλές ταχύτητες, αποκτά το απαραίτητο βάρος και μια γραμμικότητα που σε βοηθά να τοποθετήσεις το αυτοκίνητο με ακρίβεια στην είσοδο της στροφής. Η υποστροφή εμφανίζεται πολύ αργότερα από ό,τι θα περίμενες, και το Jazz παραμένει στην τροχιά του με μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, θυμίζοντας τα γονίδια της Honda που πάντα έβαζαν τον οδηγό στο επίκεντρο.

Σε αυτό συμβάλλει και η διαφορετική χαρτογράφηση του υβριδικού συστήματος e:HEV στην έκδοση Sport. Εδώ, ο βενζινοκινητήρας επιτρέπεται να ανεβάσει στροφές έως τις 6.300 σ.α.λ., προσφέροντας μια πιο «ζωντανή» ηχητική υπόκρουση και μια αίσθηση επιτάχυνσης που δεν είναι τόσο επίπεδη όσο στις υπόλοιπες εκδόσεις. Δεν είναι το αυτοκίνητο που θα σε κάνει να κυνηγήσεις τους χρόνους, αλλά είναι σίγουρα το αυτοκίνητο που θα σε κάνει να χαμογελάσεις σε μια ορεινή διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι η υβριδική τεχνολογία και η οδηγική ευχαρίστηση μπορούν να συνυπάρξουν.

Η τέχνη του συμβιβασμού στην καθημερινότητα

Ζώντας με το Jazz Advance Sport, συνειδητοποιείς ότι η Honda έκανε έναν πολύ έξυπνο συμβιβασμό. Δεν δημιούργησε ένα σκληρό αυτοκίνητο που θα σε κούραζε μετά από μία ώρα οδήγησης, αλλά ένα αυτοκίνητο που έχει «νεύρο». Η αυξημένη σκληρότητα της ανάρτησης λειτουργεί ευεργετικά και στον αυτοκινητόδρομο, όπου το Jazz παρουσιάζει μια ευθυβολία που θυμίζει μεγαλύτερα μοντέλα, αδιαφορώντας για τους πλευρικούς ανέμους ή τις αναταράξεις από τα μεγάλα οχήματα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, παρά το πιο σπορ στήσιμο, η κατανάλωση παραμένει σε εκείνα τα εξωπραγματικά χαμηλά επίπεδα που συζητήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ακόμα και όταν πιέζεις την ανάρτηση και τον κινητήρα, το Jazz αρνείται πεισματικά να δει νούμερα πάνω από 5,0 λίτρα/100χλμ.

Αυτός ο συνδυασμός οικονομίας και συμμετοχικότητας είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της έκδοσης Advance Sport, καθιστώντας την μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάποιον που δεν θέλει να θυσιάσει την οδηγική του διάθεση στον βωμό της υβριδικής αποδοτικότητας.

Αξίζει το «Sport» στην ονομασία του;

Η ετυμηγορία μετά από αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα είναι ξεκάθαρη: Το Jazz Advance Sport δεν είναι ένα σπορ αυτοκίνητο με την παραδοσιακή έννοια, αλλά είναι ένα εξαιρετικά καλοστημένο supermini. Οι μηχανολογικές επεμβάσεις στην ανάρτηση του έχουν δώσει έναν χαρακτήρα που το διαφοροποιεί πλήρως από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας μια εμπειρία οδήγησης που είναι «ζωντανή» και άμεση, χωρίς να γίνεται ποτέ κουραστική ή ενοχλητική.

Είναι το αυτοκίνητο που σου δείχνει ότι η σωστά ρυθμισμένη ανάρτηση και το σωστό ζύγισμα ενός πλαισίου είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στην πραγματική οδήγηση. Το Jazz συνεχίζει να μας εκπλήσσει, όχι πλέον μόνο με τους χώρους του ή την οικονομία του, αλλά με την ικανότητά του να μετατρέπει μια απλή διαδρομή σε μια ευχάριστη εμπειρία, παραμένοντας ταυτόχρονα το πιο πρακτικό εργαλείο της καθημερινότητάς μας.

