Η πληρέστερη έκδοση GLX SUNROOF 6AT 4WD του μεγαλύτερου σε μέγεθος SUV στη γκάμα της Suzuki, τα έχει όλα.

Το νέο Suzuki S-CROSS στην έκδοση GLX με πανοραμική ηλιοροφή, αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τετρακίνηση ALLGRIP SELECT, αποτελεί μια από τις πληρέστερες προτάσεις στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV. Η τελευταία ανανέωση του δημοφιλούς crossover της ιαπωνικής μάρκας δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και την αναβάθμιση του κινητήρα, του συστήματος κίνησης, των επιδόσεων και της τεχνολογίας, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη και αποδοτική εμπειρία οδήγησης για καθημερινή χρήση και ταξίδια.

Πλέον, με 110 ίππους και μειωμένους ρύπους

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στο νέο S-CROSS είναι η επαναρύθμιση του κινητήρα 1.4 BOOSTERJET με ήπια υβριδικό σύστημα 48V, ο οποίος πλέον αποδίδει 110 ίππους αντί για 129 στις προηγούμενες εκδόσεις, για να ικανοποιεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές Euro 6e Bis -μια κίνηση που αντανακλάται στη συνολική κατανάλωση και στις εκπομπές ρύπων.

Παρά τη μείωση της ισχύος, η ροπή των 235 Nm παραμένει ίδια και εμφανίζεται νωρίς στο φάσμα στροφών, γεγονός που μεταφράζεται σε καλές ρεπρίζ και αίσθηση ελαστικότητας κατά την καθημερινή οδήγηση. Η Suzuki έχει επίσης αναβαθμίσει το ήπιο υβριδικό σύστημα και το σύστημα διαχείρισης ενέργειας, ώστε να αποδίδει την ίδια αίσθηση «ζωντάνιας» κατά τις επιταχύνσεις και να προσφέρει το πλεονέκτημα της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου.

Η έκδοση της δοκιμής απαιτεί 11 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι 180 χλμ./ώρα. Λόγω του σχετικά χαμηλού βάρους των 1.328 κιλών και της βελτίωσης στις ρυθμίσεις του υβριδικού συστήματος, η κατανάλωση καυσίμου είναι ιδαίτερα χαμηλή για αυτοκίνητο του είδους, στα 6,1 λίτρα/100 χλμ. κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Το αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων με μετατροπέα ροπής προσφέρει ομαλές και γρήγορες αλλαγές σχέσεων, με μια επίφαση sport λειτουργίας χάρη στα χειριστήρια στο τιμόνι (paddles). Η συνδυασμένη λειτουργία κινητήρα, υβριδικού συστήματος και αυτόματου κιβωτίου δημιουργεί μια συνολική εμπειρία ομαλής και εύκολης οδήγησης, ιδανική τόσο για την πόλη όσο και για τα ταξίδια.

Οδηγική εμπειρία

Στον αστικό ιστό και στις ταχύτητες της καθημερινότητας, το S-CROSS επιδεικνύει ένα χαλαρωτικό και ισορροπημένο ταπεραμέντο. Το πλαίσιο και η ανάρτηση έχουν ρυθμιστεί για να παρέχουν σταθερότητα και καλό κράτημα στις περισσότερες αστικές και επαρχιακές διαδρομές. Οι ανωμαλίες στο δρόμο απορροφώνται με επάρκεια, ενώ ο οδηγός και οι επιβάτες απολαμβάνουν μια άνετη μετακίνηση. Η ηχομόνωση είναι επαρκής για τα δεδομένα της κατηγορίας, με το κινητήρα να παραμένει σχετικά ήσυχος στις νόμιμες ταχύτητες.

Η συνολική αίσθηση οδήγησης δεν κουράζει τον οδηγό στην καθημερινή χρήση και ταυτόχρονα μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση και πιο υψηλές ταχύτητες σε ταξίδια. Στις στροφές το αυτοκίνητο είναι ουδέτερο, με καλή πρόσφυση αλλά χωρίς την παραμικρή σπορτίφ διάθεση. Το συνολικά χαμηλό βάρος βοηθά πολύ ώστε οι όποιες αντιδράσεις υπό πίεση στο όριο της πρόσφυσης να είναι ήπιες και εύκολα διαχειρίσιμες.

Σημαντικό πλεονέκτημα του χαρακτήρα του S-CROSS είναι φυσικά το σύστημα τερακίνησης ALLGRIP SELECT . Με τέσσερις λειτουργίες – Auto, Sport, Snow και Lock – ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις συνθήκες που επικρατούν.

Το Auto Mode είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, κατανέμοντας ροπή όπου χρειάζεται, το Sport Mode βελτιώνει την απόκριση του κινητήρα και του κιβωτίου, το Snow Mode εξασφαλίζει βελτιωμένη πρόσφυση σε χιόνι ή βρεγμένο οδόστρωμα μέσω της πιο ομαλής απόκρισης του κιβωτίου και του κινητήρα στο πάτημα του γκαζιού, ενώ το Lock Mode κλειδώνει το κεντρικό διαφορικό (συνεκτικός συμπλέκτης) και μεταφέρει τη ροπή σε ποσοστό 50:50 στον εμπρός και τον πίσω άξονα, με αποτέλεσμα καλύτερη πρόσφυση σε πιο σαθρά εδάφη, όπως χωματόδρομοι. χιόνι και πάγος.

Αν και το S-CROSS δεν είναι ένα σκληροτράχηλο 4Χ4, το ALLGRIP SELECT αυξάνει σημαντικά το εύρος χρήσης σχεδόν σε κάθε επιφάνεια, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία άνεσης και απόδοσης στις ασφάλτινες διαδρομές.

Πλουσιοπάροχο σε χώρους και εξοπλισμό

Παρά το συμπαγές αμάξωμα του Suzuki S-CROSS το οποίο δεν ξεπερνά τα 4,305 μέτρα σε μήκος (πολλά SUV της B κατηγορίας έχουν πλέον το ίδιο μήκος), Το εσωτερικό του είναι ευρύχωρο για τέσσερις και επαρκές για έως και πέντε ενήλικες με ικανό χώρο αποσκευών 430 λίτρων, αρκετό για οικογενειακά ταξίδια και καθημερινές ανάγκες μεταφοράς. Με την αναδίπλωση δε των πίσω καθισμάτων, υπάρχει διαθέσιμος χώρος 1.230 λίτρων.

Η συνολική αίσθηση στον εσωτερικό είναι αυτή ενός SUV που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και τη λειτουργικότητα. Η σχεδίαση του εσωτερικού δείχνει την ηλικία της, η ύπαρξη αναλογικών οργάνων στο σχετικό πίνακα έχει το στοιχείο του αναχρονισμού, ωστόσο ο εξοπλισμός είναι πραγματικά πλούσιος. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ πολλών άλλων δεδομένων πλέον στην κατηγορία, περιλαμβάνονται πανοραμική ηλιοροφή η οποία ανοίγει στο εμπρός τμήμα της, δερμάτινες επενδύσεις, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, οθόνη πολυμέσων 9” με Apple CarPlay & Android Auto, την εφαρμογή Suzuki CONNECT για απομακρυσμένες λειτουργίες και ειδοποιήσεις και κάμερα 360° με αισθητήρες παρκαρίσματος, διευκολύνοντας τη στάθμευση.

Όσον αφορά στην ασφάλεια, υπάρχει μια πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης όπως τα adaptive cruise control, lane assist, blind spot monitor, σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας και σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα.

Δεκαετής εγγύηση - Εκδόσεις και τιμές

Μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά στη συνολική αξία του μοντέλου αποτελεί η προσφορά δεκαετούς εγγύησης υπό κάποιες προϋποθέσεις για το νέο Suzuki S-CROSS, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ασφάλειας στη μακροχρόνια χρήση του αυτοκινήτου. Η πληρέστατη και κορυφαία έκδοση GLX HYBRID SUNROOF 6AT της δοκιμής κοστίζει 32.180 ευρώ, προσφέροντας πραγματικά τα πάντα.

Η βασική έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς και χειροκίνητο κιβώτιο είναι εξαιρετικά προσιτή στα 21.990 ευρώ, ενώ αν χρειάζεστε απαραίτητα τετρακίνηση αλλά όχι το πληρέστατο επίπεδο της έκδοσης της δοκιμής, τότε μπορείτε να αποκτήσετε τη βασική τετρακίνητη εκδοχή από 27.680 ευρώ.