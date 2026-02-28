Οδηγήσαμε το Leapmotor B10 Design Max

To Β10 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV από την σχετικά άγνωστη στη χώρα μας Leapmotor, η οποία όμως ήρθε στην Ευρώπη υπό τη σκέπη της Stellantis.

Τα τρία τελευταία χρόνια οι νέες μάρκες αυτοκινήτων στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει σε αριθμό τις 20, με αποτέλεσμα να μιλάμε για πραγματικό καταιγισμό, σε συνδυασμό με τη συνήθη ανανέωση μοντέλων των γνωστών μας κατασκευαστών από Ευρώπη, Ιαπωνία, Κορέα και ΗΠΑ. Η Leapmotor δεν είναι μόνο μια νέα μάρκα στην Ελλάδα, αλλά και μια πολύ νέα εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις το 2015. Παρά τη νεότητά της όμως, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του Ομίλου Stellantis, να ενταχθεί στο δίκτυό του και να κάνει την εμπορική της παρουσία στην Ευρώπη υπό τη σκέπη του. Αυτό, για αρχή, δημιουργεί μια θετική αύρα, ειδικά στα ερωτήματα του κοινού που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη μετά την πώληση, την οποία μπορεί να προσφέρει μια νεοφυής μάρκα από την άλλη άκρη της γης.

Στο gmotion έχουμε ήδη οδηγήσει τα δύο μοντέλα με τα οποία έκανε το ντεμπούτο της η Leapmotor, ήτοι τα T03 -ένα μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης- και το D SUV με την ονομασία C10, σε αμιγώς ηλεκτρική και PHEV εκδοχή. Η γκάμα της μάρκας μόλις συμπληρώθηκε -όπως και η γνώση μας- με το αμιγώς ηλεκτρικό B10, το SUV που έρχεται να προστεθεί στην αρκετά δημοφιλή κατηγορία C. Ταυτόχρονα, σύντομα το μοντέλο θα διατίθεται και σε PHEV έκδοση, συνθέτοντας μια αρκετά ενδιαφέρουσα από εμπορικής άποψης γκάμα μοντέλων για την Leapmotor.

Οικογενειακή ταυτότητα

Εξαιρουμένου του Leapmotor T03 που λόγω μεγέθους δεν μοιάζει με κανένα άλλο, τα C10 και B10 μπορείς εύκολα να τα μπερδέψεις μεταξύ τους οπτικά. Έχουν μια έντονη σχεδιαστική συγγένεια και εύκολα μπορεί να τα ξεχωρίσει κανείς ως μέλη της ίδιας μάρκας. Από την άλλη πλευρά, η αισθητική του αμαξώματος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευφάνταστη. Έχει όμως μια πλαστικότητα και ισορροπία, η οποία μπορεί να μην ενθουσιάζει, αλλά δεν ξενίζει κιόλας.

Αν δούμε λίγο τον ανταγωνισμό του B10, τόσο τον ομοεθνή όσο και τον αλλοδαπό, θα διαπιστώσουμε ότι τα Geely EX5, BYD Atto 3, Hyundai Kona Electric, Skoda Elroq και ΚIA EV3 έχουν μια σαφώς πιο διακριτή αισθητική προσωπικότητα, χωρίς αυτή να μπορεί να χαρακτηριστεί απαραιτήτως λιγότερο ή περισσότερο πετυχημένη.

Μένοντας στο αμάξωμα και πέραν της αισθητικής, αυτό που σίγουρα θα θέλαμε να υπάρχει είναι ένας πίσω υαλοκαθαριστήρας, καθώς το κάθετο παράθυρο λερώνεται εύκολα, όπως -ενίοτε- και η κάμερα οπισθοπορείας, αφήνοντας τον οδηγό «τυφλό» σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι διαστάσεις του Leapmotor B10 το τοποθετούν την καρδιά της κατηγορίας C των οικογενειακών SUV, με μήκος 4,515 μέτρα, πλάτος 1,855 μέτρα και μεταξόνιο 2,735, αρκετά μεγάλο με βάση τις εξωτερικές του διαστάσεις. Στοιχείο που δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για ένα ευρύχωρο εσωτερικό.

Deja Vu

Το να δημιουργήσεις ένα πραγματικά ιδιαίτερο αλλά και εργονομικό εσωτερικό στη σύγχρονη εποχή της φρενήρους παρουσίασης νέων μοντέλων ίσως να αποτελεί πολυτέλεια -τόσο εντός, όσο και εκτός εισαγωγικών. Η τελευταία φορά που εντυπωσιάστηκα από νέο αυτοκίνητο σε αυτό τον τομέα ήταν με το νέο Citroen C3 και την πανέξυπνη τοποθέτηση του πίνακα οργάνων. Επίσης, από την εντελώς διαφορετική -μα εργονομική- προσέγγιση της Audi για τους μοχλοδιακόπτες που βρίσκουμε εκατέρωθεν της κολόνας του τιμονιού σε κάθε αυτοκίνητο, αλλά όχι στο νέο Q3.

Επιστροφή στο B10 όμως, όπου η minimal προσέγγιση έχει εξοβελίσει τους φυσικούς διακόπτες στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Το αποτέλεσμα είναι μεν όμορφο αλλά όχι πρωτότυπο. Σχεδόν κάθε πτυχή του ελέγχου των λειτουργιών γίνεται μέσω της οθόνης αφής 14,6 ιντσών. Αυτή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του χώρου στην κεντρική κονσόλα και είναι εύκολα προσβάσιμη. Το λειτουργικό σύστημα «LEAP OS 4.0» που διαθέτει το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295 και αντιδρά πολύ γρήγορα στις εντολές.

Οι συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, όπως ο αερισμός και οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας, γίνονται από ένα τμήμα στη βάση της οθόνης, αλλά αυτό είναι μικρό σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της οθόνης. Τα λίγα κουμπιά που θα βρείτε προορίζονται για λειτουργίες όπως αυτή των παραθύρων και ορισμένα στο τιμόνι, τα οποία δεν έχουν προφανή σήμανση αλλά είναι άμεσα και εύκολα κατανοητό τι λειτουργίες εκτελούν.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής δεν είχε διαθέσιμα Android Auto και Apple CarPlay, τα οποία είναι ήδη ή θα είναι διαθέσιμα σύντομα, μέσω OTA ενημερώσεων για κάθε καινούριο B10. Η είσοδος και έξοδος από το Leapmotor B10 είναι αρκετά εύκολη και η θέση οδήγησης πολύ καλή. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής τα εμπρός καθίσματα είχαν επίσης ηλεκτρική ρύθμιση, ενώ ήταν θερμαινόμενα και αεριζόμενα. Η τεράστια πανοραμική ηλιοροφή ευτυχώς διαθέτει ηλεκτρικά συρόμενο σκίαστρο, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό υπό τον ελληνικό ήλιο.

Θετικές εντυπώσεις στο εσωτερικό του μοντέλου δημιουργούν τα υλικά των επενδύσεων, τα οποία είναι μαλακά στην αφή και όμορφα στην όψη και ο διαθέσιμος χώρος για τους πίσω επιβάτες. Ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο στο πίσω μέρος είναι επίσης ευπρόσδεκτο, όπως και το ύψος των μπροστινών καθισμάτων από το έδαφος, καθώς αφήνουν επαρκή χώρο κάτω από αυτά για τα πέλματα των επιβατών. Αντίθετα αρνητικό στοιχείο αποτελεί η περιορισμένη ορατότητα του οδηγού προς τα πίσω, καθώς τα προσκέφαλα του πίσω καθίσματος δημιουργούν «νεκρές» οπτικά ζώνες, όπως επίσης και οι φαρδιές πίσω κολόνες της οροφής.

Οι πλάτες των μπροστινών καθισμάτων περιέχουν θήκες για μικρά αντικείμενα,και οι θήκες στις πόρτες έχουν λειτουργικό μέγεθος. Επίσης υπάρχουν αεραγωγοί στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας. Η πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ του Leapmotor B10 γίνεται μέσω μιας ηλεκτρικά κινούμενης πόρτας, η οποία αποκαλύπτει ωφέλιμο όγκο 430 λίτρων. Το διαμέρισμα του χώρου αποσκευών έχει πρακτικό μέγεθος και σχήμα και διαθέτει δάπεδο σε δύο επίπεδα.

Τα πίσω καθίσματα διπλώνουν σε αναλογία 60:40 και η χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ αυξάνεται στα 1.415 λίτρα στη διθέσια διάταξη. Τέλος ένα frunk 25 λίτρων εδράζεται κάτω από το εμπρός καπό, αλλά είναι επαρκές μόνο για καλώδια φόρτισης και όχι για ευαίσθητες αποσκευές, καθώς δεν προσφέρει απόλυτη προστασία από νερά και υγρασία.

Εντυπωσιακή ασφάλεια

Επτά αερόσακοι και δεκάδες συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης -στο βασικό μάλιστα εξοπλισμό του μοντέλου- δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε μοντέλα ανταγωνιστικά του Leapmotor B10. Η αξιολόγηση ωστόσο από τον οργανισμό Euro NCAP απέδειξε ότι όλα τα παραπάνω εργάζονται άψογα, με αποτέλεσμα ποσοστά επιτυχίας στις επιμέρους αξιολογήσεις που θα ζήλευαν premium ευρωπαϊκά μοντέλα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Είναι προφανές ότι η Leapmotor πρόσεξε πάρα πολύ τη δομή του αμαξώματος του B10, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι στις επιμέρους αξιολογήσεις του Euro NCAP επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα τόσο από όλον τον ανταγωνισμό του, που έχει επίσης αξιολογηθεί, όσο και από μεγαλύτερο «αδελφό» μοντέλο C10. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το value for money B10 είναι ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα της αγοράς, ανεξαρτήτως τιμής. Αυτό το χαρακτηριστικό, από μόνο του, μπορεί να είναι λόγος αγοράς.

Στην άσφαλτο και ακόμα παραπέρα

Οι τρεις εκδόσεις του Leapmotor B10 χρησιμοποιούν τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα. Η μέγιστη ισχύς των 218 ίππων και η μέγιστη ροπή των 240 Nm παρέχουν επαρκή επιτάχυνση, επιτρέποντας στο B10 να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε οκτώ δευτερόλεπτα. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς, δεδομένο που εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση στην απότομη επιτάχυνση και ευελιξία στις στροφές -μαζί με μικρό κύκλο στροφής που μόλις ξεπερνά τα 10 μέτρα. Από την άλλη πλευρά, κάποιες τάσεις υπερστροφής σε πολύ γλιστερά τερέν θα παρουσιαστούν σποραδικά, οι οποίες ελέγχονται εν τη γενέσει τους από το σύστημα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς.

Η απόκριση του κινητήρα είναι σχεδόν υποτονική στο πρόγραμμα οδήγησης Eco, γραμμική στο Normal και άμεση μόνο στη λειτουργία Sport. Το σύστημα διεύθυνσης, παρά τις δυνατότητες παραμετροποίησης, είναι πάντα ελαφρύ και χωρίς επαρκή πληροφόρηση, συμβαδίζοντας με τη γενικότερη φύση του αυτοκινήτου που δεν εμπνέει για πίεση και σπορ συμπεριφορά. Στις μεγάλες ταχύτητες, η μόνωση της καμπίνας δημιουργεί ένα περιβάλλον ήσυχο και άνετο, στο αστικό περιβάλλον όμως, για λόγους που δεν γνωρίζω, ο εξωτερικός προειδοποιητικός ήχος πεζών είναι εξίσου ακουστός μέσα στην καμπίνα όσο και έξω.

Η ρύθμιση της ανάκτησης ενέργειας σε τρία επίπεδα είναι ευπρόσδεκτη αλλά όχι άμεσα προσβάσιμη μέσω paddles, παρά μόνο μέσω του menu της οθόνης -και δεν προσφέρει λειτουργία one pedal. Εδώ εντοπίσαμε και ένα bug στο αυτοκίνητο, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις με τη ρύθμιση της ανάκτησης ενέργειας στο μέγιστο επίπεδο και τη φόρτιση της μπαταρίας κάτω από 80%, όταν άφηνα το γκάζι το αυτοκίνητο ρόλαρε χωρίς ανάκτηση και στο αμέσως επόμενο «πάτα – άσε», το σύστημα επανερχόταν επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο.

Η ανάρτηση, με γόνατα εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, είναι σαφώς ρυθμισμένη με έμφαση στην άνεση. Την οποία προσφέρει απλόχερα, χωρίς ταυτόχρονα να νιώθεις το αμάξωμα χαλαρό στις στροφές ή στις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης. Οι τροχοί των18 ιντσών αναμφίβολα συμβάλλουν σε αυτό, ενώ το στιβαρό αμάξωμα και το χαμηλό κέντρο βάρους εμπνέουν εμπιστοσύνη στον οδηγό.

Από φορτιστή σε φορτιστή

Η βασική έκδοση του αυτοκινήτου έχει μπαταρία χωρητικότητας 56,2 kWh, επιτρέποντας αυτονομία 361 χιλιομέτρων. Η μεγαλύτερη μπαταρία του αυτοκινήτου της δοκιμής, με χωρητικότητα 67,1kWh, εξασφαλίζει συνδυασμένη αυτονομία σύμφωνα με το πρότυπο WLTP της τάξης των 430 χιλιομέτρων.

Αμφότερες οι μπαταρίες είναι τεχνολογίας LFP, ενώ όλες οι εκδόσεις του B10 έχουν στο βασικό τους εξοπλισμό αντλία θερμότητας για το σύστημα κλιματισμού, γεγονός που βοηθά σημαντικά στη σωστή διαχείριση ενέργειας και στην αποδοτικότητα. Το μοντέλο έχει εσωτερικό φορτιστή AC 11 kW, ενώ η μέγιστη ισχύς φόρτισης με συνεχές ρεύμα μπορεί να φτάσει στα 168 kW στην έκδοση της δοκιμής με τη μεγάλη μπαταρία, και στα 140 kW στην περίπτωση της βασικής.

Αυτό που διαπιστώσαμε σε μικτές συνθήκες και μάλιστα με full χρήση κλιματισμού, είναι ότι η υπόσχεση των 400+ χλμ. αυτονομίας είναι πραγματικές. Φυσικά, στον αυτοκινητόδρομο όπου η κατανάλωση ενέργειας φτάνει κοντά στις 20 kWh/100 χλμ., μια ρεαλιστική προσέγγιση αυτονομίας πριν την επόμενη στάση έχει εύρος μεταξύ 250 και 300 χλμ.

Σε κάθε περίπτωση, η επαναφόρτιση της μπαταρίας δεν απαιτεί πολύ χρόνο, συγκεκριμένα περίπου 26 λεπτά αν το επίπεδο φόρτισης βρίσκεται στο 10% και θέλουμε να φτάσει στο 80%. Ευπρόσδεκτη τέλος είναι και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία μέσω ενός αντάπτορα δίνει τη δυνατότητα παροχής ρεύματος σε ηλεκτρικές συσκευές παντός είδους, από την μπαταρία υψηλής τάσης.

Happy end

Η συμβίωσή μου με το Leapmotor Β10 ήταν ευχάριστα αποκαλυπτική. Τα μόνα αρνητικά σημεία που εντόπισα ήταν η προς τα πίσω ορατότητα, το bug της ανάκτησης ενέργειας και το γεγονός ότι ακόμα δεν είχε έρθει η ενημέρωση για το αγαπημένο Android Auto. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα πιο πολλούς διακόπτες για άμεση πρόσβαση σε χειρισμό κλιματισμού, ρύθμισης καθρεφτών και συστήματος ήχου, καθώς το «όλα μέσα στην οθόνη» αποσπά την προσοχή από την οδήγηση.

Σαν σύνολο ωστόσο το αυτοκίνητο παίζει άριστα το ρόλο του οικογενειακού SUV με επαρκή ισχύ, επαρκή αυτονομία, πολύ καλή διαχείριση ενέργειας, μια ενδοτική ανάρτηση που λειτουργεί σωστά, κορυφαία ευρυχωρία, άνεση, πλούσιο εξοπλισμό και ασφάλεια όχι απλώς από το «πάνω ράφι», αλλά από το κουτάκι με τα τιμαλφή του Euro NCAP.

Όλα τα παραπάνω, αν συνδυαστούν με το κόστος αγοράς που για την κορυφαία έκδοση της δοκιμής ξεκινά από τα 31.623 ευρώ (με προωθητική ενέργεια) και πέφτει στα 28.623 ευρώ με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», συνθέτουν ένα αυτοκίνητο που έρχεται με κορυφαίο value for money και είναι άμεσα ανταγωνιστικό όχι μόνο προς τα αμιγώς ηλεκτρικά C SUV της ελληνικής αγοράς, αλλά και απέναντι στα συμβατικά, με κινητήρες βενζίνης ή υβριδικούς.

Κλείνω με τη σημείωση ότι η Leapmotor και επομένως το B10 διανέμεται από την Italian Motion (Fiat, Alfa Romeo, Jeep), μια εταιρεία με μακρόχρονη παρουσία και ευρύτατο δίκτυο πωλήσεων και συντήρησης στην Ελλάδα. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κάλυψη πέντε ετών ή 100.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη, οδική βοήθεια για πέντε έτη και τέλος οκτώ χρόνια ή 160.000 χλμ. κάλυψη για την μπαταρία υψηλής τάσης.

