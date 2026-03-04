Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της CUPRA που θα κατασκευάζεται στην Ισπανία.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο για τη SEAT & CUPRA, καθώς η εταιρεία εισέρχεται στην τελική φάση του μετασχηματισμού της. Κεντρικό σημείο αυτής της εξέλιξης είναι το λανσάρισμα του CUPRA Raval, του πρώτου 100% ηλεκτρικού οχήματος που θα παραχθεί στις εγκαταστάσεις του Martorell.

Για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, το εργοστάσιο του Martorell έχει προσαρμόσει σχεδόν 160.000 τ.μ. προκειμένου να υποδεχθεί την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «Future: Fast Forward» του Ομίλου Volkswagen, το οποίο στοχεύει στη μετατροπή της Ισπανίας σε ευρωπαϊκό κόμβο ηλεκτροκίνησης.

Η στρατηγική σημασία του project

Η SEAT & CUPRA ηγείται του έργου «Electric Urban Car» για το Brand Group Core του Ομίλου Volkswagen. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από ένα ισχυρό βιομηχανικό οικοσύστημα, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 90 προμηθευτές και 110 μονάδες παραγωγής στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον Μάρκους Χάουπτ, CEO της SEAT & CUPRA, η εταιρεία βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας για τη μαζική παραγωγή του CUPRA Raval. Οι εγκαταστάσεις έχουν μετασχηματιστεί, οι ομάδες έχουν εκπαιδευτεί και οι διαδικασίες έχουν βελτιστοποιηθεί για να υποστηρίξουν τη νέα εποχή της μάρκας.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ηλεκτροκίνηση της χώρας, σε συνεργασία με την PowerCo και άλλους εταίρους. Πέρα από το CUPRA Raval, η SEAT & CUPRA συνεχίζει την εμπορία μοντέλων όπως το SEAT Ibiza, παραμένοντας κινητήριος δύναμη για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ισπανίας.