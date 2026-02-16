Δύο compact SUV που αλλάζουν τους κανόνες της αγοράς, προσφέροντας τεχνολογία Full Hybrid, εξοπλισμό και επιδόσεις που μέχρι χθες φάνταζαν αδιανόητες σε αυτήν την τιμή.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου δεν είναι πλέον η ίδια. Η εποχή που τα B-SUV ήταν απλώς «ψηλωμένα» μικρά αυτοκίνητα με βασικούς κινητήρες έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, η έλευση των κινεζικών κολοσσών έχει φέρει στο προσκήνιο μια νέα πραγματικότητα, όπου η υψηλή τεχνολογία και οι καταιγιστικές επιδόσεις «εκδημοκρατίζονται». Στο επίκεντρο αυτής της επανάστασης βρίσκονται δύο μοντέλα που υπόσχονται να κυριαρχήσουν: τα ολοκαίνουργια MG ZS MAX Hybrid+ και Chery Tiggo 4 Super Hybrid.

Δεν πρόκειται απλώς για δύο ακόμα οικονομικές προτάσεις. Μιλάμε για δύο αυτοκίνητα που, αθροιστικά, φέρνουν στον δρόμο σχεδόν 400 ίππους, χρησιμοποιώντας προηγμένα Full Hybrid συστήματα που υπόσχονται να «κάψουν» τον ανταγωνισμό - και όχι βενζίνη. Η μάχη αυτή είναι κρίσιμη, γιατί και τα δύο μοντέλα στοχεύουν στην ίδια καρδιά: τον αγοραστή που θέλει τα πάντα -χώρους, ποιότητα, επιδόσεις, οικονομία και εγγύηση- χωρίς να χρειαστεί να εκταμιεύσει ποσά που παραπέμπουν σε πολυτελή γερμανικά σεντάν.

Εξωτερική σχεδίαση: Δύο κόσμοι, μία κατηγορία

Στον τομέα των διαστάσεων, τα δύο μοντέλα τοποθετούνται στην καρδιά της κατηγορίας B-SUV, προσφέροντας όμως διαφορετική αίσθηση όγκου. Το MG ZS MAX Hybrid+ έχει μήκος 4.430 χλστ., πλάτος 1.810 χλστ. και ύψος 1.635 χλστ., με το μεταξόνιο να φτάνει τα 2.610 χλστ. Η σχεδίασή του είναι πιο αεροδυναμική και εκλεπτυσμένη, με καθαρές γραμμές που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκά πρότυπα και μια μάσκα που ενσωματώνεται αρμονικά στο αμάξωμα.

Από την άλλη πλευρά, το Chery Tiggo 4 Super Hybrid είναι ελαφρώς πιο συμπαγές σε μήκος (4.330 χλστ.), αλλά πιο πλατύ (1.830 χλστ.) και σημαντικά πιο ψηλό (1.670 χλστ.). Το μεταξόνιο είναι ταυτόσημο στα 2.610 χλστ., όμως η «τετράγωνη» SUV σχεδίασή του και η απόσταση από το έδαφος του προσδίδουν έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα. Η επιλογή ανάμεσα στα δύο παραμένει υποκειμενική, καθώς το MG εστιάζει στην κομψότητα ενός σύγχρονου crossover, ενώ το Chery στην επιβλητική παρουσία ενός παραδοσιακού SUV.

Εσωτερικός κόσμος: Εκεί που η Chery παίρνει το προβάδισμα

Η καμπίνα του Chery Tiggo 4 Super Hybrid αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματά του. Η χρήση μαλακών υλικών στο ταμπλό και στις επενδύσεις των θυρών δημιουργεί μια αίσθηση ποιότητας που συναντάται σε ακριβότερες κατηγορίες. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών προσφέρουν εξαιρετική ευκρίνεια, ενώ η σουίτα συστημάτων ADAS περιλαμβάνει κάμερες 540 μοιρών που διευκολύνουν τους ελιγμούς. Η συναρμογή είναι στιβαρή, και η συνολική εικόνα αποπνέει έναν premium χαρακτήρα που δύσκολα παραβλέπει κανείς.

Το MG ZS MAX Hybrid+ απαντά με ένα επίσης σύγχρονο εσωτερικό, όπου δεσπόζουν οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών σε ενιαία διάταξη. Αν και η ποιότητα των υλικών είναι σαφώς αναβαθμισμένη, η χρήση σκληρότερων πλαστικών σε ορισμένα σημεία του δίνει μια πιο χρηστική και λιγότερο «λουσάτη» αίσθηση σε σύγκριση με το Chery. Το infotainment της MG είναι ελαφρώς πιο διαισθητικό, και ο χώρος αποσκευών των 443 λίτρων είναι απόλυτα εκμεταλλεύσιμος, όμως το Tiggo 4 κερδίζει τη μάχη εδώ χάρη στην ανώτερη ποιότητα των υλικών και την πιο προσεγμένη αισθητική της καμπίνας.

Κινητήρες, υβριδικά συστήματα και κατανάλωση

Στον τομέα της κίνησης, τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν προηγμένη Full Hybrid τεχνολογία, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία. Το Chery Tiggo 4 Super Hybrid εξοπλίζεται με ένα σύστημα που αποδίδει συνδυαστικά 204 ίππους και 310 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας των 150 kW αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης, ενώ ο θερμικός κινητήρας 1,5 λίτρων λειτουργεί συχνά ως γεννήτρια. Η κατανάλωση σε αστικό κύκλο είναι εντυπωσιακή, πέφτοντας κάτω από τα 5,0 λτ./100 χλμ., ωστόσο στον αυτοκινητόδρομο αυξάνεται κοντά στα 6,5 λτ./100 χλμ. Το μεγάλο μειονέκτημα εδώ είναι το λεγόμενο NVH (Noise-Vibration-Harshness), δηλαδή θόρυβος και κραδασμοί): όταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δουλεύει σε υψηλές στροφές για να φορτίσει την μπαταρία, ο θόρυβος που περνά στην καμπίνα είναι έντονος και τραχύς.

Το MG ZS MAX Hybrid+ αποδίδει 194 ίππους και συνδυαστική ροπή που αγγίζει τα 465 Nm. Το σύστημα της MG χρησιμοποιεί ένα αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων που διαχειρίζεται εξαιρετικά τη ροή της ενέργειας. Η μέση κατανάλωση WLTP ανέρχεται γύρω στα 5,0 λτ./100 χλμ., με το MG να δείχνει πιο ομοιογενές και «πολιτισμένο» σε όλο το φάσμα λειτουργίας του. Η μετάβαση από την ηλεκτρική στη θερμική λειτουργία γίνεται πιο διακριτικά, και η απουσία του υπερβολικού θορύβου υπό φορτίο του δίνει το προβάδισμα σε αυτήν την ενότητα.

Οδική συμπεριφορά και ποιότητα κύλισης

Στον δρόμο, τα δύο SUV παρουσιάζουν αντίρροπες αρετές. Το Chery Tiggo 4 διακρίνεται για την άνεση της ανάρτησής του. Είναι ρυθμισμένο με τρόπο που «εξαφανίζει» τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, προσφέροντας μια εξαιρετική ποιότητα κύλισης που θυμίζει μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Είναι το ιδανικό όχημα για χαλαρές μετακινήσεις, όπου η απορρόφηση των κραδασμών είναι η προτεραιότητα. Ωστόσο, το τιμόνι του είναι αρκετά ελαφρύ και στερείται πληροφόρησης όταν ο ρυθμός ανέβει.

Το MG ZS MAX Hybrid+ προσφέρει σαφώς πιο στιβαρό «πάτημα». Η ανάρτησή του είναι ελαφρώς πιο σφιχτή, κάτι που επιτρέπει στον οδηγό να έχει καλύτερο έλεγχο στις στροφές και περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος. Το τιμόνι έχει καλύτερη αίσθηση και η συνολική οδική συμπεριφορά εμπνέει περισσότερη σιγουριά σε υψηλές ταχύτητες. Επειδή η ανώτερη άνεση του Chery κατά κάποιο τρόπο αντισταθμίζεται από το καλύτερο κράτημα του MG, ο τομέας αυτός καταλήγει σε μια δίκαιη ισοπαλία, ανάλογα με το τι αναζητά ο οδηγός.

Η λεπτομέρεια που κρίνει τον νικητή

Φτάνοντας στο ταμείο, οι τιμές και των δύο μοντέλων είναι τόσο ανταγωνιστικές που ο όρος «value for money» σχεδόν τα αδικεί. Το Chery Tiggo 4 διατίθεται σε δύο εκδόσεις, την Comfort με τιμή 22.900 ευρώ και την Premium με τιμή 24.990 ευρώ. Το MG ZS MAX Hybrid+ ξεκινά από τις 23.350 ευρώ στην έκδοση Excite και ανεβαίνει στις επόμενες εκδόσεις Exclusive και Luxury.

Πρόκειται για δύο ολοκληρωμένα αυτοκίνητα που προσφέρουν 7ετή εγγύηση και εξοπλισμό που άλλοι χρεώνουν ως extra. Η επιλογή ανάμεσά τους είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς και τα δύο αποτελούν κορυφαίες προτάσεις.

Ωστόσο, αν πρέπει να δώσουμε ένα οριακό προβάδισμα, αυτό πηγαίνει στο MG ZS MAX Hybrid+. Η πιο πολιτισμένη λειτουργία του υβριδικού του συστήματος και η απουσία του έντονου θορύβου που παρουσιάζει το Tiggo 4 υπό πίεση, του δίνουν τη νίκη στο «νήμα». Είναι μια λεπτομέρεια που καθορίζει την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Αν η Chery κατάφερνε να λύσει το θέμα του NVH, το Tiggo 4 θα είχε κερδίσει, καθώς η συνολική του εικόνα, ειδικά στο εσωτερικό, εκπέμπει έναν πιο premium χαρακτήρα που δύσκολα αγνοείς.

