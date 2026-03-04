Η FIA επέλεξε τα σημεία στη διαδρομή του Άλμπερτ Παρκ που οι οδηγοί της Formula 1 θα ενεργοποιούν την ενεργή αεροδυναμική στα μονοθέσιά τους.

Στο Grand Prix Αυστραλίας, τον εναρκτήριο αγώνα της Formula 1 στο 2026, θα κάνει ντεμπούτο για πρώτη φορά η ενεργή αεροδυναμική στα μονοθέσια. Από τη φετινή χρονιά τόσο η εμπρός όσο και η πίσω αεροτομή θα αλλάζει κλίση σε συγκεκριμένα σημεία, για μείωση ή αύξηση της οπισθέλκουσας.

Στις ευθείες η τεχνική ονομασία ονομάζεται «Straight Mode», ενώ για τις στροφές «Corner Mode». Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνει την αποδοτικότητα του μονοθεσίου και να μειώνει τις απαιτήσεις από τη μονάδα ισχύος.

Οι ζώνες για την Αυστραλία

Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η δράση στο Άλμπερτ Παρκ, η FIA επισημοποίησε τα σημεία που οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν τα ενεργά αεροδυναμικά στα μονοθέσιά τους. Στην πίστα της Μελβούρνης οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν το «Straight Mode» σε πέντε διαφορετικά σημεία της διαδρομής.

Οι τέσσερις από αυτές τις ζώνες αντιστοιχούν στις προηγούμενες ζώνες DRS που χρησιμοποιούνταν το 2025: την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, η ευθεία από το πρώτο σικέιν έως τη στροφή 3, το γρήγορο τμήμα που οι οδηγοί είναι με τέρμα γκάζι από τη στροφή 6 έως το εσάκι των στροφών 9 και 10, καθώς και τη μεγάλη ευθεία που οδηγεί προς τη στροφή 11.

Σε αυτές προστίθεται και μία επιπλέον μικρότερη ζώνη. Πρόκειται για το τμήμα μετά τη στροφή 5 έως τα φρένα για τη στροφή 6. Επιπλέον όσον αφορά τη ζώνη ενεργοποίησης μετά τη στροφή 6, το μήκος της θα είναι μεγαλύτερο από αυτό του 2025, όταν γινόταν η χρήση του DRS.

H ενεργή αεροδυναμική δεν είναι DRS

Η συζήτηση γύρω από τον καθορισμό των ζωνών «Straight Mode» ήταν έντονη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των κανονισμών. O ορισμός των σημείων της κάθε πίστας έπρεπε να γίνει με προσοχή ώστε τα φορτία να θεωρούνται ασφαλή για τη χρήση της ενεργής αεροδυναμικής.

Σε αντίθεση με το DRS, οι ζώνες δεν χρειάζεται να βρίσκονται αποκλειστικά σε ευθείες, αλλά σε γρήγορα σημεία που οι οδηγοί θα είναι συνεχώς στο γκάζι.

Active aero. Insanely cool. 🤓



On the straights the front and rear wings will open to reduce drag, but in the corners they will close to increase downforce 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/GstXfI9wsM January 27, 2026

Η ζώνη για το «Overtake Mode»

Παράλληλα, η FIA επιβεβαίωσε ότι το σημείο ανίχνευσης για το νέο «Overtake Mode» κινητήρα, το οποίο θα βοηθά στις προσπεράσεις. Η γραμμή που θα μετράει τη διαφορά του ενός μονοθεσίου με το άλλο θα είναι μετά από την προ-τελευταία στροφή.

Η ενεργοποίησή του θα γίνεται λίγο πριν από την τελευταία στροφή. Αυτό θα επιτρέπει στον οδηγό να φορτίζει και να χρησιμοποιεί επιπλέον 0,5MJ ενέργειας, ώστε να έχει μέγιστη ισχύ για ελαφρώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ευθεία.

Δίτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο