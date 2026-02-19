O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG έθεσε τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών του Μπαχρέιν.

Η δράση στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν συνεχίστηκε με τη δεύτερη μέρα, η οποία ήταν γεμάτη ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ομάδες και οδηγοί ρίχτηκαν στη μάχη με τα απαιτητικά προγράμματα ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την έναρξη της σεζόν.

Δεν έλειψαν τα απρόοπτα, με τη δεύτερη μέρα στο Μπαχρέιν να διακόπτεται λόγω κόκκινης σημαίας.

Η Mercedes δεν «ξεκολλάει» από την κορυφή

Ταχύτερος οδηγός ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τζορτζ Ράσελ στην κορυφή των χρόνων. Ο Ιταλός με τη C3 γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:32,803, τον ταχύτερο χρόνο των χειμερινών δοκιμών στο Σακχίρ μέχρι σήμερα.

Δεύτερος στην κατάταξη ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, ο οποίος ήταν 0,058 δλ μακριά από την κορυφή σε μία ακόμη θετική ημέρα για την πρωταθλήτρια ομάδα της Formula 1. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος πίεσε την RB22 του και ήταν 0,3 δλ μακριά από την κορυφή της κατάταξης.

Στην 4η θέση συναντάμε τον Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, o οποίος είχε μια περιπετειώδη ημέρα, ενώ ο πρωταθλητής Λάντο Νόρις ήταν 5ος. Ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine πήρε την 6η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι: Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi, Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, Έστεμπαν Οκόν με Haas και Λίαμ Λόσον με Racing Bulls.

Όλες οι ομάδες (με εξαίρεση την Aston Martin) έκαναν προσομοίωση αγώνα, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα για τη βελτίωση και εξέλιξη των μονοθεσίων τους.

Το γυρολόγιο κάθε ομάδας

Τη δεύτερη μέρα στο Μπαχρέιν τους περισσότερους γύρους έγραψε η McLaren Racing. H βρετανική ομάδα σημείωσε συνολικά 158 γύρους και άφησε στη 2η θέση τη Red Bull Racing, η οποία είχε 139 γύρους. Ακολούθησε στην 3η θέση η Mercedes-AMG με 137 γύρους.

Η Haas έκανε 127 γύρους, 7 περισσότερους από την Alpine και 10 περισσότερους γύρους από τη Williams Racing. H Cadillac είναι σχετικά ψηλά στη λίστα με 108 γύρους, 2 περισσότερους από τη Racing Bulls, ενώ η Audi έκανε 102 γύρους.

Οι Ferrari και Aston Martin ήταν οι μοναδικές ομάδες με διψήφιο αριθμό γύρων. Η ιταλική ομάδα έκανε μόλις 78, ενώ η βρετανική ομάδα 68 γύρους.

Συνεχίζονται τα προβλήματα για Aston Martin και Ferrari

Η Aston Martin είχε μία ακόμη δύσκολη ημέρα στο Μπαχρέιν. Παρά το γεγονός πως ο Φερνάντο Αλόνσο συμπλήρωσε 68 γύρους, η AMR26 αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και ακινητοποιήθηκε στη στροφή 4 της πίστας. Ο Αλόνσο σε εκείνο το σημείο είχε ξεκινήσει προσομοίωση αγώνα, κάτι που ούτε σήμερα κατάφερε να ολοκληρώσει η βρετανική ομάδα.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Scuderia Ferrari με τον Χάμιλτον στο τιμόνι είχε σοβαρά προβλήματα. Ο Βρετανός έμεινε στο ιταλικό γκαράζ για όλο το πρωινό σκέλος γράφοντας μόλις 5 γύρους λόγω προβλήματος στο σασί. Η Ferrari στο Σακχίρ είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον με τη νέα της πίσω αεροτομή.

Η επόμενη μέρα

Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή στις 09:00 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία ημέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν πριν η Formula 1 στρέψει την προσοχή της τον αγώνα της Αυστραλίας. Συντονιστείτε από τις 08:45 στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion