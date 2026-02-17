Η Formula 1 ετοιμάζεται για τη δεύτερη επίσκεψή της στο Σακχίρ του Μπαχρέιν για το τελευταίο χειμερινό τεστ πριν από την πρεμιέρα της σεζόν.

Το τρίτο και τελευταίο τεστ της Formula 1 για τη χειμερινή περίοδο του 2026 είναι προ των πυλών. Οι 11 ομάδες με τους 22 οδηγούς θα βρεθούν στην πίστα του Μπαχρέιν στο Σακχίρ για τρεις ημέρες δράσης από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τη δεύτερη εβδομάδα δοκιμών στην ίδια πίστα, η οποία θα είναι κρίσιμη για το ξεκίνημα της σεζόν. Η συλλογή δεδομένων είναι άκρως σημαντική, με τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει θέσει το κάθε εργοστάσιο να είναι πιο σημαντικά από ένα πλασάρισμα στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Έπειτα από τρεις ημέρες εντατικών δοκιμών πριν λίγες ημέρες όπου οι ομάδες άρχισαν να μαθαίνουν τα νέα τους μονοθέσια, το Σακχίρ γίνεται ξανά το επίκεντρο της προετοιμασίας για την αυριανή μάχη στη Μελβούρνη.

Putting these dates straight in our diary! 🗓️



It's a packed pre-season schedule, with Shakedown Week starting on January 26 👊#F1 pic.twitter.com/QaOSL7IUb3 January 18, 2026

Τι περιμένουμε από τις ομάδες στο Μπαχρέιν

Στις τρεις ημέρες που ακολουθούν, οι ομάδες θα επικεντρωθούν σε μεγάλα stint που θα προσομοιώνουν αγώνα, σε δοκιμές διαφορετικών modes λειτουργίας της μονάδας ισχύος και σε πιο στοχευμένες ρυθμίσεις. Το λογισμικό αναμένεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, μιας και η διαχείριση της μπαταρίας είναι το σημείο «κλειδί» στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς.

Η... μάζα δεδομένων που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των τριών ημερών (Τετάρτη έως Παρασκευή) είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της χρονιάς, ειδικά με τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας και τη σχέση ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και την ηλεκτρική αποθήκευση. Επιπλέον τα τεχνικά τμήματα στο εργοστάσιο θέλουν να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση ώστε να αποφασίσουν το μονοπάτι εξέλιξης που θα ακολουθήσουν.

What do F1 teams *actually* get up to in Testing? 👀



Let's hear from James Vowles and Jack Doohan to explain all! 👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/sXPKnwliJw — Formula 1 (@F1) February 16, 2026

Ενώ οι χρόνοι γύρου μπορούν να δώσουν μια αόριστη εικόνα των δυνατοτήτων των μονοθεσίων, η πραγματική αξία βρίσκεται στο πόσο σταθερά μπορούν να αποδίδουν οι ομάδες σε μεγάλα διαστήματα. Επίσης η σύγκριση των προσομοιώσεων αγώνα δύο οδηγών πρέπει να γίνεται σε παρόμοιες συνθήκες και όχι όταν ο ένας κινείται στην πίστα με θερμοκρασία 40 βαθμούς Κελσίου και ο άλλος αγωνιζόταν όταν η πίστα είχε θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου.

Το πρόγραμμα και η κάλυψη των δοκιμών

Το δεύτερο τεστ της Formula 1 στο Μπαχρέιν διεξάγεται από Τετάρτη 18 έως Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. H κάθε ημέρα αποτελείται από δύο τετράωρες διαδικασίες, οι οποίες χωρίζονται από διάλειμμα διάρκειας μίας ώρας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την πρώτη εβδομάδα του τεστ μόνο η τελευταία ώρα κάθε ημέρας μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Αντιθέτως η κάλυψη στο δεύτερο τεστ θα είναι πλήρης και ζωντανή σε όλες τις ώρες δράσης στο F1 TV, προσφέροντας μια πολύ πιο πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στην πίστα.

Όλη τη δράση από το δεύτερο χειμερινό τεστ στο Μπαχρέιν μπορείτε να την ακολουθείτε καθημερινά στο LIVE του gMotion by Gazzetta. Η δική μας ώρα εκκίνησης είναι κάθε πρωί στις 08:45 ώστε να μπείτε στο κλίμα των δοκιμών.

Πρόγραμμα σε ώρες Ελλάδος:

Πρωινό σκέλος: 09:00 – 13:00

Διάλειμμα: 13:00 – 14:00

Απογευματινό σκέλος: 14:00 – 18:00

Γιατί έχει σημασία αυτό το τεστ

Με τη σεζόν να ξεκινά μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης, αυτό το τεστ λειτουργεί ως η τελευταία πρόβα πριν το πρώτο Grand Prix της χρονιάς. Οι ομάδες θα λάβουν πολύτιμα δεδομένα για τις στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας, τη συμπεριφορά των ελαστικών και τους ρυθμούς σε καταστάσεις που προσομοιάζουν με αγώνα, στοιχεία που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την «κανονικότητα» στις επιδόσεις.

Όσο κι αν οι χρόνοι γύρου μοιάζουν σαγηνευτικοί, η ουσία στο δεύτερο τεστ είναι πολύ βαθύτερη: πρόκειται για βελτίωση, κατανόηση και προετοιμασία, και όχι για πρώιμες διαπιστώσεις δυναμικής μονοθεσίων. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που οι ομάδες βλέπουν το δεύτερο τεστ στο Μπαχρέιν ως την τελευταία – και καθοριστική – δοκιμή πριν ξεκινήσει η «μάχη» του 2026.

